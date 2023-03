Leder

Demonstrantene vant i Georgia

Et overveldende flertall av folket i Georgia ønsker at landet skal bli medlem i EU. Men et nytt lovforslag blokkerte veien til Europa. Etter store demonstrasjoner har regjeringen snudd.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Regjeringspartiet Den georgiske drøm ønsket en lov som innebar at uavhengige medier og organisasjoner, som får mer enn en femtedel av inntektene fra utlandet, skal registreres som «agenter under utenlandsk innflytelse». Begrunnelsen var at dette skulle gi bedre innsyn.

Tidligere i uken ble det håndgemeng i nasjonalforsamlingen da lovforslaget ble debattert. Tirsdag samlet flere tusen demonstranter seg i sentrum av hovedstaden Tbilisi for å protestere mot agentloven og demonstrasjonene fortsatte på onsdag. Noen bar EU-flagget, andre det georgiske. Demonstrantene ga klart uttrykk for at de ønsker en nærmere tilknytning til det demokratiske Europa. De vil ikke bli dominert av et autoritært Russland. Nå trekker regjeringen det omstridte lovforslaget. Opposisjonen og demonstrantene har vunnet.

PROTEST: Flere tusen demonstrerte utenfor parlamentsbygningen i Tbilisi mot et nytt lovforslag. Flaggene til EU, Ukraina og Georgia ble brukt i demonstrasjonen.

EU vurderer Georgias søknad om medlemskap. Men unionens utenrikssjef Josep Borrell slo raskt fast at lovforslaget var i strid med EUs verdier og standarder. En slik lov kunne bli brukt til å svekke frie mediers stilling i Georgia og gjøre det langt vanskeligere for menneskerettighetsorganisasjoner og andre organisasjoner å operere i landet.

Russland innførte en lignende lov i 2012 og den er blitt brukt effektivt mot frie medier og organisasjoner. Belarus, Tadsjikistan og Aserbajdsjan har gjort det samme. Resultatene er skremmende. Kritiske stemmer blir kneblet. En slik lov gir ikke bedre innsyn. Den stenger for innsyn og åpen debatt. Den er et verktøy som makthavere bruker for å slippe kritikk.

I Nobelkomiteens begrunnelse for å gi fredsprisen for 2022 til Ales Bjaljatski fra Belarus, den russiske organisasjonen Memorial og det ukrainske senter for sivile rettigheter ble det lagt vekt på sivilsamfunnets betydning for fred og demokrati. Georgia har et engasjert og levende sivilsamfunn. Det ville gått tapt hvis landet følger Russlands dårlige eksempel.

NEI TIL LOV: Demonstrantene i Tbilisi viste med plakater sa at de sier nei til en russisk-inspirert lov i Georgia.

Georgia ble, som Ukraina, en selvstendig nasjon i 1991 da Sovjetunionen gikk i oppløsning. Begge land ble i 2008 forespeilet fremtidig medlemskap i Nato. Men samme år gikk Russland til militær invasjon av Georgia. Krigen varte bare noen dager. De russiske styrkene ble stående i Abkhasia og Sør-Ossetia, separatistregioner som Russland anerkjenner. Russisk aggresjon er siden blitt repetert i Ukraina, i langt større omfang.

President Salome Zurabishvili har støttet demonstrantene, som hun sier representerer det frie Georgia. Hun gjorde det klart at hun ville legge ned veto mot den nye loven. Men statsminister Irakli Garibashvili har flertall i parlamentet og kunne ha overstyrt henne.

Den georgiske drøm har vært regjeringsparti siden 2012. Det nye lovforslaget fremsto ikke som en drøm, men et mareritt, for alle i Georgia som ønsker en vestlig forankring. I likhet med i folket i Ukraina ønsker det store flertallet av georgiere å delta for fullt i den europeiske familie av demokratiske land. Det er godt at regjeringen i Georgia har lyttet til folket og skrotet agentloven.

