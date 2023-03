BOR PÅ 40 KVM: – Løsningen i boligmarkedet er ikke å tvinge unge til å bo enda mer trangbodd, skriver Shawn Figueroa.

Ikke tving meg til å bo trangt!

Jeg vil ikke bo i en fyrstikkeske, jeg vil ha et ordentlig sted å bo, skriver Shawn Figueroa i dette debattinnlegget.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

SHAWN FIGUEROA, student og Oslo Arbeiderpartis 43. kandidat til bystyret

I VG forrige uke skrev lederen i Oslo Unge Høyre at hun gjerne vil bo i en liten leilighet.

Jeg er 21 år og bor på Sagene i en 40 kvm leilighet sammen med 3 venner, og selv om jeg er veldig glad romkameratene mine ville jeg ikke anbefalt noen å bo enda trangere enn det vi gjør nå.

For oss som er helt vanlige studenter fra Oslo, uten mulighet til å få hjelp av foreldrene våre til å kjøpe bolig, er ønsket om å fortsette å bo i byen vi har vokst opp i noe man muligens må legge fra seg.

Det har i hvert fall jeg kjent på.

Men jeg opplever ikke at unge folk trygler politikere eller byggebransjen om å gi oss enda mindre boliger, vi vil aller mest ha et ordentlig sted å bo.

For premisset Unge Høyre legger fram om at boliger ikke er små nok, er ganske vanvittig. Hvor langt forventer de at unge må strekke seg for å oppnå boligdrømmen?

Problemet i boligmarkedet i Oslo sentrum er ikke at det er for få små leiligheter. De finnes det masse av. Problemet er at nesten ingen barnefamilier kan etablere seg der.

I Oslo blir vi som ser etter et sted å etablere oss, utkonkurrert av bolighaier og spekulanter som tjener seg rike på eiendom.

I Oslo var 60 000 boliger sekundærboliger og av Norges 400 rikeste var over 107 av de blitt rike på eiendom.

Hadde Unge Høyre hatt ordentlige ambisjoner om å ordne opp i boligmarkedet ville de tatt grep her for å hjelpe oss unge heller enn å gang på gang prioritere de som tjener seg rike på at vi må bo smått.

Å fjerne leilighetsnormen vil være en fallitterklæring i boligpolitikken.

Oslo Høyres eneste løsning på så høye boligpriser at unge ikke har sjans til å kjøpe sin første leilighet er at vi må bo enda mindre og enda dårligere.

Det er like absurd som å si at løsningen på økte matvarepriser er å kjøpe mindre mat.

Løsningen i boligmarkedet er ikke å tvinge unge til å bo enda mer trangbodd, vi må ta et oppgjør med bolighaiene og de som har tjent seg rike på eiendom, ved å skatte sekundærboliger.

Igjen viser Unge Høyre hva de prioriterer. De er mer opptatt av å gjøre livet til bolighaier lettere enn å gjøre livet til oss vanlige unge lettere.

Jeg vil ikke bo i en fyrstikkeske, jeg vil ha et ordentlig sted å bo.

