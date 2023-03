Kommentar

Nå skal de ansette Norges viktigste byråkrat

SKAL HA NY TOPPSJEF: Trygve Slagsvold Vedum leder Finansdepartementet. Nå trenger han og resten av regjeringen Støre en ny finansråd.

Du har neppe hørt om hen. Men jobben sies å være viktigere enn sentralbanksjefens.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Sjansene er størst om du er samfunnsøkonom. Og mann. For det er det finansråder i Finansdepartementet er.

Fredag går søknadsfristen ut for den viktigste byråkratstillingen i Norge.

Finansråden er den øverste administrative lederen i Finansdepartementet og Trygve Slagsvold Vedums nærmeste medarbeider.

GÅR AV: Dagens finansråd heter Hans Henrik Scheel. Han blir snart 67 år gammel og går av 1. august. Her til venstre i bildet på vei inn til Jens Ulltveit-Moes bursdag sammen med Helga Berit Fjell i 2012.

Men finansråden har ikke for vane å søke oppmerksomhet. Han skal ikke skygge for statsråden. Og må ikke bli beskyldt for å gå partipolitiske ærender.

Det gjør at byråkraten blir nokså skjult for offentligheten, selv om han har stor makt.

Det er også sjelden diskusjon om ansettelsen, annet enn internt.

Folk søker ikke en slik jobb, om de ikke mener de får den.

Det vanlige er at det hele avgjøres på forhånd, og at man står igjen med kun én seriøs kandidat når søkerlistene offentliggjøres.

De andre som var aktuelle, har da alt fått beskjed om at de ikke når opp. Dermed trekker de søknaden sin eller lar være å søke.

G-BLOKKEN: Finansdepartementet kalles sammen med Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Jerntriangelet i norsk politikk. I disse institusjonene jobber økonomene du aldri har hørt om som likevel har stor makt.

Dette var i alle fall normalen i Finansdepartementet frem til i fjor, da den nye sentralbanksjefen skulle ansettes og Ida Wolden Bache nektet å gi seg.

Det var altså åpen konkurranse.

Jens Stoltenberg fikk jobben. Men Wolden Bache endte opp med den fordi han fortsatte som generalsekretær NATO.

MEKTIG POSISJON: Svein Gjedrem (smilende) var finansråd i to omganger i Finansdepartementet, og ble også sentralbanksjef. Her på sentralbanksjefmiddagen i 2010.

Finansråden får en tøff jobb. I det siste har det vanligvis så solide Finansdepartementet vært utsatt for kritikk både fra næringslivet, LO og akademia.

Det er finansminister Trygve Slagsvold Vedum som tar støyten for at finansråden og hans stab har bommet på nøkkeltallene i statsbudsjettet og at opprydningsaksjonen heller ikke går særlig bra.

Ledere i offentlig sektor river seg i håret fordi de ikke vet hvor mye penger de egentlig har. Er det budsjettet som gjelder, eller er det pressemeldingen Finansdepartementet sendte ut hvor de lovet ekstrapenger, ukjent hvor mye?

De altfor lave inflasjonanslagene departementet opererte med i statsbudsjettet, fører til en kraftig nedskjæring i offentlig sektor som politikerne ikke har ønsket eller vedtatt.

KUN MENN: Arne Øien var finansråd, oljeminister, SSB-sjef og sosialøkonom, som i dag kalles samfunnsøkonom. Alle finansråder har vært menn.

I tillegg har Finansdepartementet funnet på en retorikk til politikerne som ekspertene himler med øynene av.

For ethvert nei begrunner de med at ekstra penger vil gjøre folk flest liv elendig, med inflasjon og rente rett i taket.

Samtidig mener både Det rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser og en rekke økonomer at dette ikke stemmer. SSB har nylig vist at inflasjonen kommer fra utlandet.

For å toppe det hele har departementet også kommet med nye skatter og avgifter som virker dårlig forberedt, som høyprisbidraget i kraftsektoren.

GA JENS JOBBEN: Finansråd Hans Henrik Scheel ledet arbeidet med ansettelsen av ny sentralbanksjef på vei inn til pressekonferanse om at Stoltenberg fikk jobben i februar i fjor.

Denne gangen er det tre erfarne kvinner fra andre departement som leder prosessen med å ansette finansråd.

Kan de for første gang få tak i en kvinne?

– En kvinne, nei, hvem skulle det være, sier en kilde. En annen sier at noe sånt finnes i alle fall ikke intent.

TOK JOBBEN: Men etter at Jens Stoltenberg takket ja til å bli sentralbanksjef gikk Russland til storskala invasjon av Ukraina. Han sa til pressen etterpå at han ikke følte han hadde noe annet valg enn å fortsette som generalsekretær i NATO.

Halvparten av de finansrådene vi har hatt, har kommet fra stillingen som ekspedisjonssjef i økonomiavdelingen i departementet.

Det er i dag Amund Holmsen, som i tilfelle opprykk må ordne opp i rotet departementet har skapt.

Men ansettelseskomiteen har gått bredere ut enn som så. Andre aktuelle kandidater er kontaktet. Det er gjort samtaler. Og noen har alt trukket søknaden sin.

ARRANGERTE SIN FØRSTE ÅRSMIDDAG: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache ønsket finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) velkommen til middagen på restauranten Vippa i Oslo etter sentralbanksjefens årstale i februar i år.

Vi får trøste oss med at vi fikk en kvinnelig sentralbanksjef. Selv om det skjedde ved et uhell.

Når det sies at finansråd er viktigere enn å være sjef i Norges Bank, er det fordi finansråden har ansvaret for mye mer: Statsbudsjettet, finansmarkedene, oljefondet, folketrygdfondet, skattepolitikken og en rekke underliggende etater, som Skatteetaten, Toll- og avgiftsdirektoratetet og Finanstilsynet.

Finansråden og hans byråkrater har kontakt med hele regjeringsapparatet, ansvaret for dialogen med Norges Bank og tar også del i internasjonalt arbeid.

SSB-SKANDALEN: I 2017 måtte SSBs sjef Christine Meyer gå av etter å ha prøvd å omorganisere byrået, noe hun også hadde støtte for i Finansdepartementet. I etterkant ble det høring i Stortingets kontrollkomité der daværende statsråd Siv Jensen stilte med finansråd Hans Henrik Scheel og ekspedisjonssjef Amund Holmsen.

Det mursteinsolide departementet har sjelden opplevd å så få mye fokus og kritikk rettet mot seg som nå, med unntak av under SSB-skandalen i 2017.

Da kom det sittende regimet seg unna med at de i ettertid tilføyde notater i margen på et møtereferat for å gjøre saken sin bedre.

De ansatte i departementet og finansråden utøver sin gjerning i skyggen av finansministeren.

Men det er altså verdt å følge med når Trygve Slagsvold Vedum i vår fremmer en kongelig resolusjon om en ny utnevnelse i statsråd. Ikke at det gjør noe fra eller til.

For da har Norge fått en ny finansråd.