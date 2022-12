Leder

Nei til totalforbud

Såkalt konverteringsterapi er helt borti natta. Det er også regjeringens bebudete lovforslag om et totalforbud.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Selve utgangspunktet for lovreguleringen har vår fulle støtte. Denne forskrudde ideen om at man metodisk, via terapi, søker å endre («korrigere») noens seksuelle legning eller identitet. Som om dette skulle være en somatisk eller psykisk betinget «tilstand».

Men som danskene sier: det motsatte av en ytterlighet, er ikke den motsatte ytterlighet.

Man får ikke has på en kritikkverdig praksis ved å vedta lover og strafferammer som kommer i konflikt med overordnede hensyn. I dette tilfellet har flere juridiske instanser i sine høringssvar påtalt at forslaget om totalforbud står i fare for å bryte med menneskerettighetene.

Riksadvokaten, Advokatforeningen, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Justisdepartementet er blant dem som har fremmet prinsipielle innsigelser.

NIM mener et totalforbud kan «medføre uforholdsmessige inngrep i ytrings-, religionsfriheten og retten til privatliv», mens Riksadvokaten anfører at «det kan reises berettigede spørsmål om det er rettmessig å innføre et absolutt forbud mot konverteringsterapi overfor samtykkende voksne».

Da Solberg-regjeringen vurderte en lignende lovtekst i fjor, skrev Justisdepartementets lovavdeling at det er «mye som taler for at en alternativ regulering med et absolutt forbud mot «konverteringsterapi» også overfor personer over 18 år, trolig er i strid med blant annet retten til respekt for privatliv og retten til religionsfrihet.»

Kortfattet kan stridens kjerne koke ned til situasjoner der myndige, samtykkende voksne, som det heter, frivillig oppsøker religiøs veiledning eller en terapeut av noe slag for å søke råd eller hjelp om sin egen seksuelle legning eller kjønnsidentitet.

Dersom hensikten er å undertrykke, fornekte eller endre seksuell orientering, bør det ringe skingrende alarmer på begge sider av bordet. Det er høyst problematisk, for å si det mildt.

Men hvor mange, egentlig, er det som fortsatt mener at seksuell identitet kan reorienteres ved forbønn? Er det i så fall et samfunnsproblem som bør kriminaliseres? Er straffeloven et riktig verktøy dersom dette kommer i konflikt med den grunnlovfestede retten til privatliv og utfordrer grensene for ytrings- og trosfrihet?

SKEPTISK: I sitt høringssvar skriver riksadvokat Jørn Maurud at «det kan reises berettigede spørsmål om det er rettmessig å innføre et absolutt forbud mot konverteringsterapi overfor samtykkende voksne».

Les også Anne Holt om konverteringsterapi: – Forbud blir feil Forslaget om et totalforbud mot konverteringsterapi kommer antakelig til å bli vedtatt. Det er beklagelig.

Som forfatter Anne Holt påpekte i et reflektert VG-innlegg onsdag, er det merkelig at det ikke foreligger bedre dokumentasjon på hvor utbredt konverteringsterapi er. «Like vesentlig er uklarheten rundt hva konverteringsterapi egentlig er», skriver hun – og legger til:

«Å lage en lov mot konverteringsterapi uten helt å vite hvordan dette skal defineres, om forbud strider mot lover av høyere rang, om selve fenomenet er særlig utbredt eller om loven i det hele tatt vil ha noen effekt, blir med respekt å melde likevel mest for å vise hva vi syns. Alle vi som tar avstand.»

I verste fall kan man ende opp med en paragraf som både er vanskelig å håndheve, som i liten grad evner å regulere det som var intensjonen, og som til syvende og sist gjør det vanskeligere å oppdage de tilfeller som loven var ment å beskytte.