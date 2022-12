«LAKSEBARONER»: – Eierne av lokale oppdrettsanlegg (her ved Gustav Witzøe, gründer og konsernsjef i SalMar) har stor økonomisk betydning og makt i sine lokalsamfunn. Situasjonen kan minne om før-industrielle brukssamfunn, der eieren gjennom sin økonomiske posisjon fikk befolkningas lojalitet, skriver historieprofessor Hilde Gunn Slottemo.

Lakseskatt og lokal lojalitet

I laksesamfunn på kysten har eiere og ansatte i høst hatt felles front mot myndighetenes forslag om en grunnrenteskatt. Lokalbefolkningen har slått ring om laksenæringa og dens eiere.

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie Nord Universitet

Innføringen av den såkalte lakseskatten, en avgift for bruk av fellesskapets naturressurser, har vært en av høstens store politiske diskusjoner. Forslaget ble lansert allerede i 2019, men ble den gang torpedert av dyktig lobbyvirksomhet fra oppdrettsnæringa. Nå ser forslaget ut til å bli gjennomført, til tross for store protester fra næringa selv og fra kystsamfunn der oppdrettsanleggene er hjørnesteinsbedrifter.

Motstanden er interessant, for i en rekke lokalsamfunn har den samlet både ansatte og eiere, store og små, sjefer og arbeidere. Sammen har de kjempet mot en skatt som de fleste utenfor disse samfunnene finner både rimelig og rettferdig. Men i oppdrettssamfunnene har folk altså protestert: skrevet kronikker, gått i fakkeltog, demonstrert og ropt ut sin misnøye mot myndighetene.

Kanskje er det ikke så rart, for mange av laksebedriftene har gjort mye bra i sine lokalsamfunn. De har gitt arbeidsplasser og store skatteinntekter til vertskommunene, selvfølgelig, men også mye mer. Bygging av veier og tunneler, treningshaller og fotballbaner, sponsing av frivillighet og kultur, oppussing av skoler – mye av det med en standard andre kommuner bare kan drømme om. Det har gjort at ansatte og lokalbefolkning har slått ring om bedriften sin.

For en historiker er dette interessant. Det gir assosiasjoner til eldre tiders brukssamfunn. Det var steder med en hjørnesteinsbedrift som et helt lokalsamfunn var avhengig av. Det kunne være sagbruk, tekstilindustri, gruvevirksomhet eller annet.

Bedrifter av denne typen var ikke bare en arbeidsplass, det var et «totalmiljø», har historikerne Edvard Bull og Knut Kjeldstadli påpekt.

STØTTE FRA GRASROTA: – Motstanden mot lakseskatten er interessant, for i en rekke lokalsamfunn har den samlet både ansatte og eiere, store og små, sjefer og arbeidere, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra en demonstrasjon i Oslo i november.

Mest utpreget og gjennomført var det der bedriften lå avsidesliggende og isolert, som ei industriell øy i et hav av gårdsbruk, jorder og skog. Her levde folk sammen med bedriften og under bedriftens oppsyn omtrent fra vugge til grav.

Disse bedriftene kunne bygge egne arbeiderboliger, drive egne skoler, ha en egen sykekasse. En del drev også egen handelsvirksomhet, der de ansatte fikk sin lønn i omsetningssedler. Bedriftseieren fikk dermed sterk innflytelse over sine ansatte og deres liv.

Det ga bedriftslederne stor myndighet, men det innebar også en form for faderlig omsorg. Arbeidsgiveren ble sett på som en oppdragende far for de ansatte, med bånd preget av forsørgelse, velvilje og velferd – og dermed også makt. Lojaliteten gikk oppover og nedover i systemet.

Systemet fungerte greit med en vennlig og omtenksom bedriftsleder, men de ansatte ble avhengig av hans gunst og omsorg. De måtte stå med lua i hånda, avhengig av bedriftseierens velvilje.

Fra slutten av 1800-tallet vokste den moderne arbeiderbevegelsen fram. Denne utviklinga erstattet den tidligere paternalismen. Nå ble lojaliteten i stedet horisontalt orientert, mot andre på samme nivå i hierarkiet. Denne utviklinga – at solidaritet gikk ‘bortover’ i stedet for ‘oppover’ – markerte overgangen fra et standssamfunn til et klassesamfunn.

Selv om dagens laksesamfunn ikke er som de gamle brukssamfunnene, er det mulig å se likhetstrekk. Laksebaronenes økonomiske posisjon gir dem en sterk innflytelse i sine lokalsamfunn. Den gir makt over stedets innbyggere og over lokalsamfunnenes utvikling. Dyktige kommunikasjonsrådgivere har bidratt til å skape et narrativ som forsterker denne lojaliteten.

Når makta forvaltes godt, glemmes de sosioøkonomiske forskjellene mellom ansatt og eier. Sponsormidler og velvillige gaver fungerer som nåtidas almisser. En kan kjøpe seg mye medgjørlighet med en moderne idrettshall eller en ny vei.

HISTORISK BLIKK: – De oppdrettsbaserte lokalsamfunnene langs kysten har altså likhetstrekk med de gamle, paternalistiske brukssamfunnene i det tidlig-moderne Norge, skriver professor Slottemo.

For de økonomiske forskjellene mellom høy og lav er skrikende. Flere av laksebaronene troner på formuestoppen i Norge, med enorme private rikdommer.

Et trøndersk eksempel er bedriften SalMar i øykommunene Frøya og Hitra, bygd opp og eid av familien Witzøe.

Et annet er Sinkaberg-Hansen med base i Rørvik. Begge familiene er blant Norges rikeste. Far og sønn Witzøe har en samlet formue på 33,5 milliarder kroner anslås det. Finn Sinkaberg er en smågutt i forhold, med bare 3,45 milliarder kroner i formue i fjor.

De har altså til salt på fisken, både Sinkaberg-Hansen og Witzøe. Blant de ansatte, derimot, er det mange migrantarbeidere som går på korttidskontrakter eller som permitteres hver høst.

De store økonomiske forskjellene ser ikke ut til å bekymre ansatte og lokalbefolkning. I høstens debatter har de slått ring om sine ledere. Det er en trend en har sett de siste tiårene: Innbyggerne på små steder støtter lojalt opp om hjørnesteinsbedriften i lokalsamfunnet sitt.

Stedets innbyggere utvikler en felles solidaritet for å bevare et samfunn uten særlig mange andre arbeidsplasser. Få steder er det så tydelig som innenfor oppdrettskommunene.

De oppdrettsbaserte lokalsamfunnene langs kysten har altså likhetstrekk med de gamle, paternalistiske brukssamfunnene i det tidlig-moderne Norge.

