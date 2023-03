Kommentar

Fortellingenes og fantasiens forfatter

ROMANVETERAN: – På sitt beste tilbyr Jan Kjærstad oss nye måter å se verden på; nye vever, nye sammenhenger, og der er han nesten unik i vår hjemlige litteratur, skriver VGs kommentator.

Forfatter Jan Kjærstad fyller 70 år i dag. Gratulerer med stordagen!

Det var mørkt i lokalet, og stappfullt. Folk drakk øl, og ingen sa et ord. Bortsett fra han vi var der for å høre på. Han snakket, lavmælt og intenst, om metaforer, om historier, om synsvinkler, og om, så vidt jeg husker, ishockeypucker.

Dette var i Bergen i 1996 (tror jeg), i studentenes ennå ferske storstue Kvarteret, og mannen som førte ordet på scenen var Jan Kjærstad, da aktuell med romanen «Erobreren», den andre i trilogien om den fiktive karakteren og nasjonalikonet Jonas Wergeland.

Jeg var 22 år og fan. Alt Kjærstad sa virket klokt. Slik er det når man er ung og på vei mot seg selv. Man leter etter knagger å henge livet sitt på. For mitt unge og nysgjerrige jeg representerte han, den gangen 43 år og med seks romaner i beltet, et tankesett, en innstilling, som jeg beundret og identifiserte meg (så smått) med.

Kjærstad, sett med 22-åringens blikk – både søkende og skråsikkert på en og samme tid – var en voksen mann på høyde med sin egen tid. Han var åpen, vennlig, fremoverlent og optimistisk. Fremfor alt: Udogmatisk og åpen. Han skrev om Norge, men om et Norge som et land i verden, ikke som noe annerledes eller særegent, med brodd mot verden.

Han var for meg motsatsen til 70-tallsforfatterne og deres strenge oppgjør med det moderne, liberale Norge. De tilbød, tenkte 22-åringen, en forgangen samfunnskritikk; beske svar på gårsdagens spørsmål. Noen av dem var (og er) utmerkede diktere, og høvdingen Solstad især, men de skrev ikke om mitt liv og min måte å se verden på.

Kjærstad, derimot, var min mann.

JUBILANT: Groruddøl og verdensmann Jan Kjærstad.

I dag fyller han 70 år, hvilket betyr at 22-åringen fra 1996 nærmer seg 50, og jeg beundrer ham stadig. Både fordi han fortsatt skriver interessante og lekne bøker, men også fordi han tilsynelatende har beholdt intensjonen om å være dus med sin egen tid – og å se på utviklingen som mulighetsutvidende, ikke -innskrenkende.

Vi lever i en oppjaget og stormfull tid der man fort detter av om man ikke er påskrudd. Noen velger å gå i frivillig (indre) eksil der samtidens kulturelle kakofoni skrus av, andre behandler den med forakt. Det er gode tider for sure bannbuller og skrytete avstandtagen til alt som smaker av samtidsforfall.

Ja, jeg merker at min indre «boomer» til stadighet banker på døren, og av og til blir han invitert inn med en blanding av tilfredshet og irritasjon. Men å bli kulturkritiker i furten opposisjon til all dårskapen som preger yngre generasjoner er alt annet enn modig; tvert imot – det er den enkleste posisjonen å innta når man ikke lenger helt henger med i svingene.

Jan Kjærstad lar denne døren forbli lukket, og holder munn når klagekoret tar sats. Stort sett, iallfall. Da han for litt siden slo til med en kraftfull intervensjon i strømdebatten, og gikk direkte i klinsj med statsministeren, ble jeg litt bekymret for at også Kjærstad var i ferd med å gi opp samtiden.

Men det var en refleksreaksjon; for Kjærstad er en polemiker og en forfatter som stadig holder liv i et gammelt forfatterideal – om den samfunnsengasjerte litteraten som bruker språket for å kile seg inn i aktuelle debatter som strengt tatt ligger et godt stykke utenfor dennes kompetansefelt.

Det er bra at disse fortsatt finnes, og jeg opplever Kjærstad som mer spørrende enn konstaterende, også i rollen som såkalt samfunnsdebattant. Han er bekymret på en sympatisk måte, og det er ganske unikt i våre dager.

Nå for tiden handler mye av den litterære debatten om «woke» og «sensitivitetslesning», og mange av våre forfattere er mildt sagt bekymret for at deres verker en gang inn i fremtiden blir underlagt tidsåndstilpasset sensur. Selv syns jeg nok at denne diskusjonen er en smule oppfarende og muligens også litt historieløs. En forfatter burde jo først og fremst være glad om hen fortsatt blir lest når årene går og alle vi andre er glemt.

Jeg tror ikke at Kjærstad er blant dem som raser høyest mot den slags, selv om han nok også bekymrer seg for enkeltes overivrige gartnerimpuls. Men først og fremst er Kjærstad en nitid og iherdig forkjemper for litteraturen og lesningen – og dens muligheter for å overleve i en tid der unge folk heller velger bilde og lyd på små og større skjermer fremfor ord og setninger på papir (eller på skjerm, eller med lyd!).

For litteratur, især skjønnlitteratur, er en av våre store gaver. De tilbyr helt andre innsikter enn det vi kan få andre steder. Å lese en virkelig god roman er i tillegg til så mye annet også en måte å føre en samtale med seg selv på. Det ligger en god slump terapi i det å ta seg tid til å lese lengre tekster.

Når man finner roen og leserytmen er det som om tiden tar seg bedre tid.

Jan Kjærstads forfatterskap er rastløst og søkende og han utvikler seg stadig – alltid på jakt etter nye måter å fortelle historier på. Ikke alt er like vellykket, syns jeg, men det skulle da bare mangle. På sitt beste tilbyr han oss nye måter å se verden på; nye vever, nye sammenhenger, og der er han nesten unik i vår hjemlige litteratur; mer i slekt med Salman Rushdie og V.S. Naipaul enn med hans (med-) kanoniserte kolleger her hjemme.

For meg har Jan Kjærstad alltid vært en internasjonal forfatter, også når han skriver om barndommen på Grorud.

Og derfor (men ikke bare derfor), er han fortsatt et forbilde og en foregangsmann i sitt 70. leveår her på jorden. Vi trenger et blikk utenfor våre egne blikk for bedre å kunne se oss selv.

Gratulerer med stordagen, Jan, og med bøkene. Keep ’em coming.

