UNDERKOMMUNISERT: – Siden 2018 har 143 arbeidstagere dødd som resultat av arbeidsskadedødsfall. 142 var menn, skriver kronikkforfatteren.

Likestillingen ingen vil ha

Menn dør på jobb i farlige og underbetalte yrker. Selvsagt blekner det i møte med den nyeste Instagramposten til en kvinnelig influencer.

ANDREAS CHRISTIANSEN HALSE, fagsjef i sentrumvenstre-tankesmien Agenda

En viktig nyhet ble forbigått med en notis i forrige uke. Arbeidstilsynet presenterte sin årlige statistikk for arbeidsskadedødsfall, og resultatet var nedslående.

28 arbeidstagere døde som resultat av arbeidsskadedødsfall i fjor. De jobbet hovedsakelig i næringene bygg- og anlegg, transport og lagring, samt innen jordbruk. Det mest utpregede kjennetegnet til de avdøde var imidlertid noe annet.

De var alle menn.

Det er ikke overraskende. Om vi ser på de siste fem årene samlet er mønstret like klart. Siden 2018 har 143 arbeidstagere dødd som resultat av arbeidsskadedødsfall. 142 var menn.

En kunne se for seg at risikoen ble kompensert i høye lønninger. Tendensen for hvilke yrker som tar liv er ganske lik om vi ser på de siste årene samlet. Men ingen av de aktuelle yrkene kommer spesielt godt ut på lønnsstatistikken sammenlignet med andre jobber.

Tvert imot har lønnsutviklingen innen bygg- og anlegg vært såpass dårlig at partene har sett seg nødt til å sette en minstelønn for bransjen.

Flere av jobbene innenfor jordbruket befinner seg også helt på bunnen av inntektsstatistikken.

Om vi beveger oss til fiksjonens verden kan det se ut som idealene holdes bedre i hevd. Den populære serien «The Last Of Us» foregår i et dystopisk, militarisert og autoritært samfunn der zombieapokalypsen er et faktum.

Et slikt samfunn er fortsatt avhengig av samarbeid og at nødvendige arbeidsoppgaver, som lemping og brenning av lik, utføres.

I seriens første episode får hovedpersonen valget mellom å rydde opp i en postapokalyptisk kloakk og en mer ordinær arbeidsoppgave. På spørsmål om hvilken jobb som betaler mest, er svaret at «det er jobben som innebærer dritt».

Virkeligheten blir med dette stående som en brutal kontrast til idealene om at hardt og farlig norsk arbeidsliv.

Om vi går tilbake til dødsyrkene, er kjønnsfordelingen tydelig. For hver kvinnelige byggearbeider er det 19 menn. For transportarbeidere er tallet omtrent det samme. Det er med andre ord ikke rart det er menn som dør.

Det er menn som jobber i yrkene som dreper.

Tallene kan selvsagt nyanseres. Det er en haug av belastningsskader i yrker innenfor helse og omsorg hvor kvinner er overrepresentert, for å ta et eksempel. Statistikken ser heller ikke på leveår som går tapt som følge av hardt arbeid over mange år.

Likevel er det ikke til å komme bort fra at hvem som mister livet som følge av arbeidsskader er en del av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

Nå er det selvsagt ingen som ønsker likestilling på dette området, i hvert fall ikke i form av flere kvinner som dør på jobb. Samtidig er det fristende å spekulere i om det ville utløst mer umiddelbare tiltak i likestillingens navn dersom kjønnsfordelingen var motsatt.

En bør nok være forsiktig med å trekke slike konklusjoner. Det er like fullt verdt å merke seg skuldertrekkene som møter dødsfallene til mannlige arbeidstagere.

Nyheten fra arbeidstilsynet om at 28 arbeidstagere døde på jobb i 2022 ble spredd i form av en NTB-melding, forfattet av tilsynet selv.

Denne ble plukket opp og gjengitt som mindre notiser av noen håndfuller aviser. Dagsavisen hører til unntaket, som lagde en egen sak om nyheten.

Kanskje er det ikke så rart at saken fikk lite oppmerksomhet. Menn dør i kriger, ranes på gaten og utsettes for blind og grov vold i stor skala. Vi er vant til at det er forbundet med risiko å være mann.

Kanskje er det ikke så rart at saken fikk lite oppmerksomhet. Menn dør i kriger, ranes på gaten og utsettes for blind og grov vold i stor skala. Vi er vant til at det er forbundet med risiko å være mann.