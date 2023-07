ÅND OG HISTORIE: – I Roma, der praktfulle kirker ligger like tett som perlene på en rosenkrans, er den åndelige dimensjonen ved historien særlig tydelig, skriver kronikkforfatteren.

En åndelig ferietid

Åndelighet kan være så mangt. Å vandre med tusenvis av turister i Roma, byr på en egen type kontakt med historien og det menneskelige i meg.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord Universitet

I sommer har jeg feriert i området rundt Napoli og Roma. Jeg har trasket rundt i varmen i Pompeii og Colosseum, besøkt Vatikanstaten og Forum Romanum, latt meg imponere over Peterskirken og et utall andre kirkebygg.

Hvorfor er vi så mange som velger denne typen ferie i stedet for et slaraffenliv på ei strand i «Syden»? Hva er det med disse historiske bygningene, monumentene og turistattraksjonene som gjør at vi står i timevis i kø, svetter i store folkemengder og betaler i dyre dommer for å komme inn i bygninger vi like gjerne kunne lest om i bøker eller sett om på film?

Noe må det jo være. Hundretusenvis av turister kan ikke ta feil.

Motivene for slike besøk er helt klart flerfoldige og forskjellige, og de varierer for ulike grupper mennesker.

For mange er det opplagt at det nettopp er fordi noe er en turistattraksjon de vil dit. Been there, done that, liksom. Enda et sted å krysse av på en imponerende jeg-er-bereist-liste.

For andre er det det eksotiske og fremmedartede som er viktig: lydene, luktene, stemningen, varmen – det som bryter med den hverdagslige tralten. Måltidene har da gjerne stor betydning: Pizza og pastaen smaker visstnok veldig annerledes i Italia enn i Norge. Ølet er kaldere og mer forfriskende, vinen rikere og mer smaksmettet. Kaffen er fantastisk!

FORFATTER: Hilde Gunn Slottemo.

Også andre motiver finnes. I kirkene var det mange mennesker, også turister, som åpenbart er der av religiøse grunner: Knelende i bønn søker de en åndelighet under kristuskorsene, en meditativ opplevelse som det protestantiske Nord-Europa er så fattig på.

For atter andre – som meg selv – handler slike turistbesøk om en annen form for åndelighet enn den religiøse. De gamle, flotte bygningene og minnesmerkene gjør det mulig å føle historiens storhet. De vekker følelser og skaper innlevelse. De gjør det mulig å se seg selv som et lite menneske i en stor, historisk sammenheng. De blir en påminnelse om egen dødelighet.

En skal ikke ha stor innlevelsesevne for å kjenne historiens sus i Roma. Fascinasjonen over å vite at her – akkurat her! – har Julius Cæsar gått. I disse bygningene var han for over to tusen år siden.

Turistopplevelsene vekker mange følelser: Sinne og oppbrakthet over grusomhetene i Colosseum, der gladiatorer ble sendt ut i dødelige kamper med løver, tigre og elefanter. For en redsel de må ha kjent! Medfølelsen med alle de slavene som må ha jobbet med å bygge de enorme byggene.

Det samme gjelder andre steder, som turistmagneten Pompeii. For en redsel de må ha opplevd, alle de ca. 8000 innbyggerne på stedet, de som flyktet fra stein og aske som ble kastet ut fra Vesus i år 79 evt.

Og hva tenke de, de rundt 2000 menneskene som valgte å bli igjen? De som ikke flyktet mens de hadde sjansen, men som satset på at det var over etter den første dagen av vulkanens utbrudd?

I Roma, der praktfulle kirker ligger like tett som perlene på en rosenkrans, er den åndelige dimensjonen ved historien særlig tydelig. Byen har over 900 kirker og katedraler. Utenfor dem er det varmt, kaotisk og stressende byliv. Når en kommer inn er det stille, kjølig og rolig, av og til med dempet musikk. Her kan en gå rundt i andektig stillhet mens en bare observerer storheten rundt seg.

Dette er ikke folkekirken, slik vi kjenner den fra Norge. Kirkebyggene huser noe av den fremste religiøse kunsten som er å oppdrive. Det er storslått, det er overveldende.

Kirkene var prestisjeprosjekter for pavene. De ville vise makten sin og skape minnesmerker over seg selv. Det gjorde de ved å engasjere de beste billedhuggerne og de fremste malerne.

Her er Michelangelo og Bernini, Rafael og Caravaggio – gratis tilgjengelig, uten noen form for inngangsbillett.

Les også Ektepar fra Oslo avbrøt Italia-ferien grunnet varmen: – Vi hadde ikke sjans Anita Varmskog Elshøy (57) og Jon Elshøy (63) gledet seg til to uker i den italienske landsbyen Vasanello.

Samtidig som jeg rusler stille rundt og observerer, kjenner jeg også på en fortvilelse. En historisk fortvilelse over urettferdigheten og den grove utnyttingen som gjorde alle disse byggverkene mulig.

Alle skattene, avgiftene, forsakelsene og oppofrelsene. Alle som har lidd for at kunsten kunne bli skapt. De detaljerte takmaleriene, de fantastiske fargene, alt bladgullet, den fargerike mosaikken, de storslagne skulpturene.

Kort sagt: Den enorme prakten. Kirken var i mange århundrer den viktigste oppdragsgiveren for kunst, håndverk og arkitektur. Det vises.

Men selv om jeg kjenner på et sinne over den fortidige urettferdighet som kirkebyggene avdekker, så er det likevel andre følelser de særlig skaper. Først og fremst blir jeg overmannet av de historiske bygningenes overveldende storhet. Det skaper ei erkjennelse av at mitt liv er som et støvfnugg i en historisk sammenheng.

Dette er min åndelighet: Forståelsen av at jeg er så uendelig liten og at livet er så kort og derfor så verdifullt. Det kan en vandring i Romas gater hjelpe oss å huske.

I en hektisk verden hvor krisene står i kø, er det en viktig påminnelse.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post