DØD: Den tsjekkisk-franske mesterforfatteren Milan Kundera døde 11. juli, 94 år gammel.

Kunderas liv i landflyktighet

Den nå avdøde tsjekkiske forfatteren markerte seg tidlig på 1980-tallet med den kjente romanen «Tilværelsens uutholdelige letthet». Men en merkelig comeback-roman 20 år senere er også verdt å sjekke ut.

FREDRIK DREVON, journalist

En gang hørte jeg en ekspert uttale på BBC at det er svært risikabelt å ta opp tråden igjen etter noen år.

Eksperten mente at mennesker forandrer seg ganske mye, og at man ikke kan vite hva den andre har opplevd siden sist man møttes. Det er dette Kundera skriver om i romanen «L'Ignorance» (2000), utgitt på norsk i 2003 med tittelen «Uvitenheten».

Eksiltsjekkerne Josef og Irena, bosatt henholdsvis i Danmark og Paris, møtes tilfeldigvis på en flyplass. Berlinmuren har falt og begge skal besøke hjemlandet. Romanen dreier seg både om å møte en forhenværende kjæreste man ikke har sett på lenge, og gjensynet med et hjemland som ikke lenger føles som hjemme.

Imidlertid handler ikke romanen primært om mennesker som møter hverandre igjen etter mange år, men om Kunderas leteaksjon etter et fransk verb som kan uttrykke det greske ordet nostalgi. Dette verbet finner han verken på skrivebordet sitt i leiligheten på Montparnasse, eller på flyplassen Charles de Gaulle, og i hvert fall ikke i Prahas gater.

Som om karakterene ikke klarer de etymologiske diskusjonene selv, fryser Kundera romanens handling på side 11 for å utforske det greske ordet nostalgi, som kommer av nostos (hjemreise) og algia (lidelse, lengsel). Han blar igjennom portugisiske, nederlandske, tyske, islandske og tsjekkiske ordbøker, men finner ikke noe verb som kan dekke en nostalgisk tilstand.

Ironisk nok forteller Kundera at hans tsjekkiske morsmål har et verb (stýská) for å føle nostalgi for en person, men han har jo sluttet å skrive på tsjekkisk så verbet er ubrukelig i romanen!

Siden Kundera ikke finner noe passende verb på fransk som kan uttrykke nostalgi, bestemmer han seg for å satse på det spanske verbet añorar (å ha nostalgi), som kan spores tilbake til det latinske ignorare (å være uvitende om).

Endelig har Kundera et verb som passer med teorien hans om at nostalgi er uvitenhetens smerte, og vips så har han bokens franske originaltittel, «L'Ignorance».

UNG MANN: Milan Kundera romandebuterte med boken «Žert» («En spøk») i 1967. Bildet er fra en forfatterkongress i Praha dette året.

At uvitenhet er et merkelig synonym for nostalgi demonstreres allerede på side 45 i romanen, når Josef og Irena møter hverandre på flyplassen.

En gang var de kjærester, nå er de etablert med hver sin familie, langt fra hverandre. I motsetning til Kunderas teori om at nostalgi = uvitenhet, vil jeg hevde at det er en lykkelig uvitenhet ikke å vite hvor mange personer en ekskjæreste har ligget med.

Jeg tror ikke smerten som Irena og Josef har følt i de 20 årene de har tilbrakt på hver sin kant, skyldes at de har vært uvitende om hva den andre har opplevd, men simpelthen at de har vært atskilt, at de har manglet hverandre.

Kanskje kunne den merkelige påstanden om at nostalgi = uvitenhet vært unngått dersom Kundera ikke hadde begynt å skrive romanene sine på fransk?

Mange har ristet på hodet over at han forlot sitt tsjekkiske morsmål.

Den franske kritikere Sarah Marti mener at Kunderas enkle stil virker flat når han skriver direkte på fransk: Fortellergleden er borte og ledemotivene er blitt forutsigbare.

I et intervju i 1989, sa Kundera at han ikke liker den såkalte filosofiske roman (f.eks. Sartre og Camus) fordi dette betyr at romanens funksjon bare er å illustrere ideer og dermed underkastes filosofien. De teoretiske eskapadene i hans egne romaner kaller Kundera derimot for «en kontinuitet av paradokser».

Slik jeg ser det, er «Uvitenheten» et mye drøyere tilfelle av «filosofisk roman» enn for eksempel «Pesten» av Camus, som Kundera misliker så sterkt. Med romanens ni siders innledende essay om nostalgi og Homers «Odysseen», samt fortellerstemmens hyppige filosofiske innslag underveis, har Kundera lagt opp en tydelig teoretisk reiserute for det endelige møtet mellom Josef/Odyssevs og Irena/Penelope.

Kundera gjør rett i å kalle «Odysseen «nostalgisk, men han synes likevel å ha gått glipp av noe sentralt: Odyssevs' reise er monumental fordi fortiden og minnene fra Itaka hele tiden driver ham videre og styrker ham, uten at denne nostalgien forringer eventyrene han kaster seg ut i.

«Uvitenheten», som er Kunderas romanversjon av «Odysseen», blir derimot en mer privat og trangsynt affære. Selv om Kundera har et viktig poeng i at privatlivet har større verdi enn en påtvunget offentlighet, virker poenget litt overdrevet når hovedpersonen, Josef, i utgangspunktet synes mer opptatt av å finne sitt gamle armbåndsur enn å få oversikt over situasjonen på hjemstedet i Tsjekkia.

PARISER: Kundera flyktet fra Tsjekkoslovakia til Frankrike i 1975, og ble fransk statsborger i 1981. Han skrev etter hvert bøkene sine på fransk.

Mens «Odysseen» er en hyllest til hukommelsen, i det at den opprinnelig er en muntlig fortelling om bragder fra en svunnen tid, bruker fortelleren i «Uvitenheten « vel mye krefter på å akke seg over hukommelsens begrensninger: «For hva kan vel hukommelsen gjøre, stakkar? Den klarer bare å ta vare på en ynkelig, liten flis av fortiden.»

Det vakre ved denne romanen er at den viser et møte mellom to mennesker som ikke vil isolere seg i sin egen fortid, eller i sitt eget hus av sorg. Når alt kommer til alt, betyr heller ikke armbåndsuret eller den gamle dagboken så veldig mye for Josef.

Det som betyr noe for ham, og det han tar med seg tilbake til Danmark, er et maleri han fikk av en modig kunstner som klarte å male bilder som både hadde i seg et skjult opprør, og ble godtatt av diktaturet.

Man kan spørre seg om det er en slik kunst Kundera skulle ønske han hadde greid å lage, så han ikke hadde trengt å leve i landflyktighet.

(En lengre versjon av denne teksten ble publisert i tidsskriftet Vinduet i 2003.)

