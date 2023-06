MORAL OG ETIKK: – Jeg synes det er bra å bo i et velordnet demokrati der grov umoral ofte straffes. Men når staten er korrupt, eller straff rammer urettferdig, avklarer ikke et lovverk rett og galt, skriver Espen Ottosen, aktuell med boken «Uten Gud er alt tillatt».

Derfor trenger vi objektiv moral

Er det ikke godt nok at sekulære nordmenn bygger sin etikk på lover og regler, politi og rettsvesen? Svaret er nei. Både krigen i Ukraina og #metoo viser viktigheten av troen på en objektiv moral.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ESPEN OTTOSEN, teolog og filosof og informasjonsleder i Misjonssambandet

I over ett år har nordmenn flest vært opprørte over Russlands angrep på Ukraina. Men har vi gode grunner for å mene at Putin – og hans støttespillere – faktisk gjør noe galt?

Det hjelper lite å påstå at Russland bryter internasjonal lov. For Russland anerkjenner ikke den internasjonale straffedomstolen. Arrestordren mot Putin ble kort etterpå besvart med en arrestordre mot dommeren i Haag.

Det avgjørende er derfor om Russlands president krenker noe mer grunnleggende enn et menneskeskapt regelverk.

En viktig grunn til at mange nordmenn synes å være lite interessert etikk, og etikkens fundament, er tilliten til rettsstaten. Det spiller jo liten rolle om noen aksepterer sex med mindreårige eller råkjøring i boligfelt.

Den som gjør slikt, vil straffes uavhengig av sine moralske (eller umoralske) ideer.

Jeg synes det er bra å bo i et velordnet demokrati der grov umoral ofte straffes. Men når staten er korrupt, eller straff rammer urettferdig, avklarer ikke et lovverk rett og galt.

Ugandas dødsstraff for homofili blir ikke akseptabel om den støttes av et flertall i befolkningen. Å fengsle opposisjonelle i Russland er kritikkverdig selv om det er i samsvar med landets lover.

Og historier om #metoo avdekket at det går an å krenke andre, iblant grovt, uten å bryte norsk lov.

Derfor har jusen sin begrensning. Et lands lover sier iblant bare hva flertallet – eller de med makt – mener om rett og galt. Men de kan ta feil. Og da er det farlig å lystre lover og regler blindt.

Les også Gjentagelse er forandring Hvorfor snakker vi om gjentagelse som en mulighet, når den i seg selv er umulig?

I november 1945 ble 22 ledende nazister stilt for retten i Nürnberg i Tyskland. Selv om de hadde bidratt til grusomme handlinger og drap på millioner av jøder, nektet de straffskyld. Mange hevdet at de bare hadde fulgt landets lover og lydd ordre.

Litt senere ble 23 leger stilt for samme rett. De hadde eksperimentert på fanger, foretatt sterilisering ut fra etnisitet, og gjennomført statsbestemt dødshjelp på «de uegnede».

De tiltalte forsvarte seg blant annet med at de bare hadde vært nøytrale tilskuere, at statens lover sto over etikken, og at all moral er relativ og tidsbestemt.

I forkant av rettssakene fra 1945 var det noe usikkert om de tiltalte faktisk kunne dømmes. Det fantes ingen internasjonal straffedomstol. Ingen menneskerettighetserklæring var vedtatt.

Likevel ble alle dømt. Domstolen hevdet at noen grunnleggende moralske prinsipper veide tyngre enn nazistenes lover.

Å tenke slik er selvsagt umulig hvis ikke noen objektive, moralske sannheter forplikter oss alle.

Det er greit at noen synes kjøttspising er umoralsk eller vil vente med sex til ekteskapet. Men iblant rammer etiske idealer andre på en grov måte. Nazistenes ideer førte til drap på jøder, romfolk og homofile. Putins krig rammer millioner av ukrainere.

Gjennom historien har mange ment at all moral er relativ. I så fall avgjøres etikken av fellesskapene vi tilhører. Da må vi også akseptere at russere flest støtter Putins krig.

Den verdenskjente historikeren Yuval Noah Harari er en av dem som har avvist eksistensen av «universelle og uforanderlige» moralske prinsipper med «objektiv gyldighet».

I bestselgeren «Sapiens» sammenlignes den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 1776 med Hammurabis lover – som er nesten 4000 år gamle. Mens uavhengighetserklæringen hevder at alle mennesker har «umistelige rettigheter» forskjellsbehandler Hammurabis lover den enkelte ut fra kjønn og gruppetilhørighet.

De fleste av oss avviser at Hammurabis lover presenterer universelle prinsipper. Samme skepsis mener Harari vi bør ha til ideen om universelle menneskerettigheter.

«Det er lett for oss å akseptere at inndelingen av mennesker i 'viktige' og 'alminnelige' er en fantasi. Men også ideen om at alle mennesker er like, er en myte», skriver han og forklarer at myten skyldes kristendommen.

Jeg mener relativismen til Harari – ikke minst i lys av krigen i Ukraina – får dramatiske konsekvenser. Kan vi støtte Ukraina med våpen hvis ingen moralske sannheter er universelle? I så fall er det jo like legitimt å støtte Putins krig som å fordømme den.

Et åpenbart problem med moralsk relativisme er at moralske fremskritt blir en umulighet. Den som tilhører en kultur hvor menn kan forlange sex, eller angrepskrig er akseptabelt, er jo bare lojal mot fellesskapets normer. Hvorfor skal vi da heie på de med avvikende ideer?

Min påstand er ikke at relativister flest – eller Yuval Noah Harari – mangler empati og moral. Vi ser da også at Harari iblant kritiserer overgrep og undertrykkelse, og det er bra.

Men jeg tror også at filosofen Mike W. Martin, som har analysert Hararis forfatterskap, har rett når han hevder at Harari «mislykkes i å forene sitt genuine moralske engasjement med sin postmoderne skepsis».

Det er nemlig vrient å være relativist – og å fremme postmoderne postmoderneBegrepet postmodernisme («etter modernismen») brukes ofte om en ideologi som er kritisk til modernitetens ideologier, for eksempel troen på fremskrittet, på at ett livssyn er riktigere enn andre livssyn. skepsis – i møte med grufull umoral. Da trenger vi noe mer holdbart enn et demokratisk vedtatt lovverk.