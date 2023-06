REPLIKK: – Jeg vil applaudere Datatilsynets arbeid, skriver MyGame-topp Lars Setsaa.

Høy terskel for strømming av unge idrettsutøvere er bra

VGs Leif Welhaven spør i et innlegg i egen avis om Datatilsynets nye veileder for strømming av unge er «game over» for MyGame. Tvert imot, men den kan bidra til «game over» for ulovlig strømming.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

LARS SETSAA, CEO MyGame

Tirsdag kom Datatilsynet med en veileder for aktører som vurderer å strømme fra idretten, som Datatilsynet ønsker innspill til. Datatilsynet tar ikke til orde for et forbud, men legger lista høyt for de som ønsker å strømme unge.

Det er bra, for dette vil kunne rydde opp i den ukontrollerte strømmingen som har foregått i mange år.

Tilsynets vurdering er at strømming av lagidrett må basere seg på berettiget interesse, ikke samtykke. Interessen for strømming må vektes opp mot tiltak som ivaretar spillernes personvern.

Det er helt i tråd med våre vurderinger. Derfor har vi, sammen med idretten, utviklet verdensledende tiltak som skal sikre personvernet til spillerne.

Det er dette som gjerne omtales som «privacy by design», eller beskyttelse av personopplysninger gjennom design av teknologiske løsninger.

KRONIKKFORFATTER: Lars Setsaa.

Vårt system kan kun fokusere på selve spillet, det vises kun avstandsbilder og det er ikke fokus på enkeltspillere. Alle har rett til å reservere seg mot å bli filmet eller navngitt; enkelt, anonymt og uten begrunnelse. Ingen kamper med spillere som bor på hemmelig adresse blir filmet. Og det er strenge regler for hvor lenge kamper kan lagres.

I påvente av at idrettens strømmeutvalg skal fremlegge sin utredning om strømming av ungdomsidrett, strømmer vi kun kamper fra årsklasse 18 år og oppover.

Vi anslår at det finnes mellom 400 til 500 sportskameraer på norske idrettsanlegg. Disse brukes daglig til å strømme kamper.

I tillegg rapporterer idretten om et veldig stort omfang av foreldre og venners filming av kamper med mobiltelefoner og private kameraer – som strømmes på sosiale medier.

Daglig skjer det altså brudd med retningslinjene.

Les også Leif Welhaven: Fremstår som «game over» Mye tyder på at Datatilsynet i praksis parkerer diskusjonen om storstilt strømming av breddeidrett for mindreårige.

MyGame er den eneste strømmeaktøren som sammen med idretten har iverksatt og utviklet et omfattende system for å ivareta personvernet for ungdommene gjennom design av teknologiske løsninger, slik tilsynsmyndigheter i hele EU er opptatt av skal være normen.

Vi er altså den eneste aktøren som strømmer i tråd med Datatilsynets veileder.

Det er stor interesse for strømming av ungdomsidretten. Kamper i breddeidretten følges av venner og familie, men også av motstandere, ligakollegaer og lokale patrioter.

Da Norway Cup spurte foreldre, trenere og spillere om hva de tenker om strømming, svarte 96 prosent at de var positive til strømming. 97 prosent svarte at de tror strømming av kamper under Norway Cup vil øke det lokale engasjementet rundt klubben sin.

Les også Datatilsynet setter foten ned for strømming av barneidrett: – Mange bekymrede foresatte Datatilsynet tar grep og gjør det i praksis umulig å strømme barneidrett i Norge.

I en tilsvarende undersøkelse vi gjorde blant unge spillere som bruker MyGame i dag, svarte 84 prosent av spillere i aldersgruppen 15–18 år at de ønsker strømming i idretten velkommen. Ikke én eneste spiller i aldersgruppen var negativ.

Vi er blitt kritisert, blant annet av VG, for at utvalget i vår undersøkelse er for dårlig. Derfor har vi etterspurt tilsvarende undersøkelser fra flere seriøse aktører.

Hvordan unge spillere selv ser på strømming, er et perspektiv som knapt er kommer fram i debatten til nå. Heldigvis er dette noe idrettens strømmeutvalg jobber med i disse dager, og vi ser frem til å lære mer om funnene.

Vi tror nemlig at Datatilsynets veileder, kombinert med arbeidet som gjøres i idrettens strømmeutvalg, kan bidra til å få bukt med den ulovlige strømmingen. Og at strømming dermed kan foregå i kontrollerte rammer og blir en positiv kraft i idretten.

Jeg vil derfor applaudere Datatilsynets arbeid.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post