Kommentar

Farvel til lånefinansiert moro

Tegning: Roar Hagen, VG

Et vendepunkt har kommet. Gjeldsveksten har ikke vært lavere i dette århundret. Det kan bli stadig mer synlig – også på husfasadene og i bilparken.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er ikke gull, alt som glimrer. Det er lånefinansiert.

Vel, ikke alt. Men mer enn vi kanskje tenker over. Eier egentlig naboen den påkostede nye garasjen, og den lekre tyske bilen inne i den? Eller er eieren mest banken?

Norsk privat gjeld hevder seg i verdenstoppen. I flere tiår har låneopptakene løpt fra inntektsveksten. Og i en god del av årene har gjeldsveksten spunnet av gårde omtrent dobbelt så raskt som lønningene.

Gjeld målt mot årsinntekt er omtrent doblet siden slutten av 1990-tallet.

De unge som kommer sist inn, bærer gjerne den tyngste gjeldsekken. Finanstilsynet viste i fjor at nesten halvparten av innvilgede nye lånebeløp ble gitt til låntagere som lånte minst fire ganger egen inntekt.

Selv om den norske gullalderen egentlig er over. Den såkalte produktivitetsveksten var høy godt inn på 2000-tallet. Så dabbet den av. De siste ti årene har lønnsoppgjørene vært historisk magre. Prisene har så godt som spist opp norske lønnsøkninger.

Det har ikke vært så synlig på overflaten. Vi har fløyet videre på første klasse. Boligprisene har tikket videre opp. Og gjort det enkelt å låne opp mer for mange. Gjeldsfesten har bidratt til å holde liv i forbruket og økonomien.

Og til å delfinansiere en armada av varebiler med grønne nummerskilt. Ført av håndverkerne som pusser opp for oss.

Til salgs: På Finn.no ligger det nå ute flere hundre av elmodellen Porsche Taycan.

Inntil nå. Gjeldsveksten toppet ut under de pandemiske lavrentetidene. Veksten har dempet seg særlig mye de siste par månedene. SSBs tall viser at årsveksten nå er nede i 3,7 prosent.

Det er et stort vendepunkt. Vi må tilbake til Gro Harlem Brundtlands regjeringstid for å se et like lavt nivå. Selv under den skjellsettende og nervepirrende finanskrisen lånte vi friskere.

Omslaget er bra. Gjelden kan ikke for evig løpe fra inntektene. Det ville bare bygget bobler. Nå tappes litt luft ut av ballongen. Kontrollert.

Det er grunn til å tro at det daffe sommerlige lånetempoet fortsetter i høst. Da vil også årsveksten i gjeld falle mer. Langt under det vi får i lønnsøkning i år. Og godt under prisgaloppen i matbutikken.

Ikke bare blir gjeldsbyrden mindre. En høy lønns- og prisvekst kan også spise vekk en del av den reelle verdien av lånet. Over de neste årene vil det bli mer tydelig at inflasjonen kan være de forgjeldedes venn.

Når renteutgiftene går opp, reduseres samtidig gjerne avdragene i et standardlån litt. En del som sliter nå, kan dersom det er rom for det vurdere å be om ytterligere avdragskutt for en periode. Nettopp fordi inflasjonen i seg selv egentlig bidrar til at lånet reduseres.

At lånet i fremtiden blir lettere å bære, er i øyeblikket likevel en fattig trøst for mange. Låneforfallene kommer først. Dessuten står mange med lavere inntekter utenfor boligmarkedet. Her stiger både leie- og matutgiftene stige faretruende raskt.

Her og nå. Måned for måned.

Styringsrenten er satt opp fra 0,0 til 4,0 prosent på to år. 10 av 12 rentehevinger er frontet av nåværende sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Bak dempet lånevekst står Norges Bank. På to korte år er styringsrenten hevet 12 ganger. Den heftige dosen rentemedisin skal roe ned forbruket og prisgaloppen.

Da må det gjøre litt vondt for oss alle. Brutalt nok.

Men hvor mye tåler vi egentlig? Folk flest har stadig en jobb å gå til. Selv med lav ledighet sliter likevel nesten to av ti husholdninger betydelig økonomisk. Det viser urovekkende nye funn fra forbruksforskerne i Sifo.

Flere opplever også økonomisk utrygghet. Nordmenn med høy gjeld har da også redusert pengebruken fire ganger mer enn resten av befolkningen, viser tall fra storbanken DNB.

Samtidig har norsk økonomi mistet mye av blodomløpet. Vi har nullvekst. Salget av nye biler faller. Appetitten på dyre elbiler stuper. Salget av nye boliger er rekordsvakt. Lite nybygging settes i gang. Selv der behovene er størst.

Boligbyggingen har avtatt kraftig. Heisekraner som her på Lillestrøm får mindre å gjøre.

Norges Bank vil likevel neppe ta foten av rentehevingsgassen helt ennå. Sentralbanken vet at selv i tøffe tider vil de aller fleste klare å betjene lånet. Alle andre utgifter barberes først.

Dessuten ønsker Norges Bank å kvele den brennhete prisveksten. Vi ser den alt har dempet seg. Men stadig er inflasjonen skyhøyt over det langsiktige målet på kun 2 prosent.

Vendepunktet i gjeld er likevel viktig. Nok en brems er satt entydig inn. Også det vil dempe euforien i budrunder, eller kjøpeiveren på storsenteret. Økonomien kan ta nok ett skritt mot frysepunktet.

Og sentralbanken nok et steg nærmere rentetoppen.

Ikke minst har masken nå falt. Vi går mot mindre lånefinansiert moro i årene som kommer. Gjeld kan ikke lenger kamuflere at den moderne gullalderen er over. For en god stund. Og antagelig lenger enn dyrtiden varer.

Det kan etter hvert bli ganske synlig rundt oss. I bilparken, i båthavna og i interiørbutikken.