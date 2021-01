Leder

Verden puster ut

BIDEN OG TRUMP: Vi er trygge på at Joe Biden blir tatt i ed som amerikanernes neste president 20. januar. Han får en formidabel oppgave med å forsøke å samle dette landet igjen. Foto: JIM WATSON, BRENDAN SMIALOWSKI] / AFP

Etter et dramatisk døgn er endelig valget av Joe Biden stadfestet av Kongressen. Donald Trump, som utløste dramaet, går inn i historien som USAs farligste president.

Det hittil farligste fra Donald Trumps side så vi onsdag. Bare timer før Kongressen skulle godkjenne valgmannsstemmene og bekrefte valget av Joe Biden som ny president i USA, oppfordret Donald Trump sine egne tilhengere til å marsjere mot den amerikanske Kongressen.

Og den beskjeden tok tilhengerne hans. De stormet Kongressen. Scenene som utspilte seg i Washington D.C lignet ikke noe vi har sett i vestlige demokrati noen gang. Mobben kom seg forbi politiet ved å bruke gass og ved hjelp av vold og pøbelopptreden. Trump-tilhengerne tok seg inn i selve hjertet av Kongressen og vandaliserte rommene som skal forvalte folkets vilje.

Trump er ikke alene ansvarlig for det som skjedde. Han er det vi ser, en farlig mann uten respekt for demokrati og rettsstat. En mann som har alt i seg for å bli diktator.

Alle dem som har støttet ham, hans egne partifeller, som har viderebrakt og bygget opp under alle hans mange løgner, bærer også et stort ansvar for at hans oppførsel faktisk har vært mulig.

DRAMATISKE SCENER: Utspilte seg i Washington D.C i går. Foto: John Minchillo / AP

Denne gangen var det ikke terror utenfra som truet USA, og som gjorde at folkevalgte måtte evakueres ut av Kongressen til sikkerhet.

Nei, trusselen kom innenfra, fra noen av landets egne innbyggere. Oppmuntret av presidenten selv, som etter alt å dømme satt i Det hvite hus og så det hele på TV.

Dramaet i Washington D.C. overgår alt vi tidligere har sett fra Trump, etter at han tapte valget i november. Det sier ikke lite.

Det amerikanske demokratiet er under press og har vært det lenge. Men det er ikke første gang i USAs historie at nasjonen står i dype konflikter. Landet har gjennomlevd borgerkrig, konstitusjonelle kriser, Vietnamkrig, borgerrettsstrid og Watergate. Etter store kriser har alltid denne nasjonen klart å finne tilbake til seg selv.

Vi er trygge på at Joe Biden blir tatt i ed som amerikanernes neste president 20. januar. Han får en formidabel oppgave med å forsøke å samle dette landet igjen. Det blir ikke lettere etter det som skjedde i landets hovedstad denne uken.

