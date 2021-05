Leder

God 17. mai til alle

HURRA!: Slik ønsker viå feire 17. mai! Fra barnetoget på slottsplassen i 2015. Men i år, som ifjor, blir det annerledes.

I år markerer 17. mai et vendepunkt. Vi har et berettiget håp om at pandemien snart er over, at samfunnet kan gjenåpne og at vi snart kan leve friere.

For andre år på rad blir det en svært annerledes Grunnlovsdag enn den syttende mai vi er så glad i, for å låne en strofe fra Margrethe Munthe. Mange savner barnetog, arrangementer og familiesamlinger. I etterkrigstiden vil 2020 og 2021 gå i historien som annerledes-årene da vi ikke engang kunne feire 17. mai som vanlig.

Neste år tar vi festdagen tilbake. Forhåpentlig kan vi ta hverdagen tilbake enda tidligere.

Det er mange gode nyheter. Snart har 30 prosent av befolkningen fått minst en dose Covid-19 vaksine. Godt over en halv million nordmenn har fått to vaksinedoser. Det inkluderer mange av de som er særlig utsatt for å bli alvorlige syke. Hvis vaksineringen går etter planen vil alle over 18 år ha fått tilbud om en dose i løpet av sommeren. Sykehusinnleggelsene går ned. Hvis situasjonen tillater det vil Oslo om få dager kunngjøre lettelser i corona-tiltakene. Hovedstaden har over tid vært særlig hardt rammet av høye smittetall, og langvarig nedstengning.

I dag er det politisk strid om krisetiltak. Det er dragkamp om hvem som skal få vaksiner først. I et demokrati er dette helt naturlig og nødvendig. Vi skal vi ha en åpen diskusjon, stille kritiske spørsmål, men også respektere andres syn. Et av kjennetegnet ved et velfungerende samfunn er at folk har høy grad av tillit til myndighetene. De aller fleste har forstått nødvendigheten av strenge tiltak og innrettet seg etter disse. Slik har folk flest bidratt til å redusere utbredelsen av smitte.

I norske kommuner med nye smitteutbrudd er det særlig strenge tiltak i dag. Det minner oss om at kampen mot viruset ennå ikke er vunnet. Vi vet at det som skjer i andre land også angår Norge. Det er en alarmende smitteøkningen i India og andre asiatiske land. Nye mutanter av viruset oppstår og de utgjør en fare for alle.

17. mai er en festdag som samler hele folket, uavhengig av politiske syn, livssyn eller etnisitet. Grunnlovsdagen er også vår nasjonaldag. Vi feirer verdiene nedfelt i Grunnloven som gir oss rettigheter, frihet og demokrati.

Vår oppfatning er at disse verdiene sikres best i et forpliktende internasjonalt samarbeid. Vår sikkerhet er avhengig av samarbeidet med andre vestlige land i NATO, vår økonomi trenger EØS-avtalen og vi må ha et bredt engasjement i internasjonale organisasjoner for å møte globale utfordringer. Det viser pandemien til fulle.

For mange har de siste 14 månedene vært preget av tap og savn. Det går mot lysere tider. Vi ønsker alle en god 17. mai, fylt av håp og forventning.