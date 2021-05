Kommentar

Boikottdebatten: Håpløse hersketeknikker

Av Leif Welhaven

VM-ARRANGØR: Ja eller nei til VM i Qatar splitter norsk fotball. Foto: MOHAMMED DABBOUS / X02366

Norges Fotballforbund klarer trolig å stanse boikottbevegelsen i Qatar-saken. Men presset fra forbundet skaper sår det kan ta tid å lege.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er fair å ha ulike syn på hvilken linje som er den rette i diskusjonen om en mulig boikott av VM i Qatar. Det norsk fotballs høyeste organ skal gjøre i juni, er å ta et overordnet valg.

Er det riktig og mest effektivt å ville delta, mens vi har en dialog rundt de kritikkverdige forholdene?

Eller bør det settes en strek utenfor ørkensanden, fordi mesterskapet ble tildelt på ugreie premisser og de menneskelige kostnadene har vært så store?

les også NFF-kretser med brev om Qatar: – Jeg følte det som et overtramp

I diskusjonene som nå pågår, kan det fremstå som Norges Fotballforbund (NFF) forsøker å sette en pris på et etisk valg.

Skal norsk fotball for eksempel kunne være «prinsipielt for boikott av hensyn til menneskerettigheter, men likevel mot om det koster oss den eller den summen å si nei?»

Det er grunn til å diskutere hvor fokusert NFF er på egen økonomi, i en sak som handler om hvordan vi skal forholde oss til behandling av langt mindre privilegerte mennesker.

Men det er måten penger trekkes inn i debatten på, som det virkelig er grunn til å steile over. Forbundets økonomisjef konstaterer at ingen vil være forskånet, og kaster ut tapstall på både 100 og muligens 200 millioner kroner om tinget går for boikott.

VGs KOMMENTATOR MENER: Landslaget har hatt flere t-skjortemarkeringer for menneskerettigheter, men der er ikke Qatar-spørsmplet direkte adressert. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN / POOL

Et av mange problemer med denne øvelsen, er det samme som vi har sett gjennom hele diskusjonen: At NFF legger et selektivt utvalg av premisser til grunn.

Boikottforkjempere har tatt til orde for å ikke delta i et eventuelt sluttspill i Qatar, men er vel åpne for å være med om VM flyttes? Men Norges Fotballforbund har visst bare bestemt at en eventuell boikott også innebærer kvalikkamper.

Videre snakker forbundet om konsekvenser på sponsorsiden og mulige erstatningskrav, men hopper helt bukk over potensielt positive effekter. Det vil vekke enorm internasjonal oppmerksomhet dersom norsk fotball går foran og tar en moralsk konsekvens av et umoralsk VM.

les også Breddeklubber reagerer på NFF-tall: – Tull og tøys

Det er vel ikke helt utenkelig at hypen rundt dette vil være kommersielt interessant for næringslivet, og faktisk øke viljen til å sponse?

Særlig interessant er det å registrere hvordan forbundet prøver å skremme bredden til å stemme ned et boikottforslag, ved å bruke lommebok og bunnlinje som argumenter.

Men det er jo ikke slik at en strøm av direkte overføringer går fra NFF og til breddeklubbene.

les også Først Qatar, så Kina

Sistnevnte har inntekter fra for eksempel medlemsavgifter, egne cuper og arrangementer, kiosksalg og fotballfritidsordninger. Ingen av disse kildene er vel knyttet opp til om et landslag er med i Qatar eller ei?

Kretsapparatet har riktignok en rolle som servicefunksjon, og er avhengig av overføringer fra den sentrale kassen. Men det er vel et stykke fra skremselen på Ullevaal til hverdagseffekten en mulig boikott vil ha?

Bekymringsfullt er det også å se hvordan deler av NFF forsøker å legge press direkte på de stemmeberettigede . En rekke klubber har allerede fattet sitt prinsipielle valg, og hver enkelt har en selvstendig rett til å bestemme hvordan de skal behandle spørsmålet.

Da er det utidig at flere kretser, gjennom svært ledende spørsmål, har skrevet brev for å få hindret at det tas stilling før utvalget forbundet satte ned har sagt sitt.

På kretshold er man opptatt av at det drives påvirkningsarbeid fra supportere som vil ha boikott, og det er selvsagt også en side ved saken. Da er det dog grunn til å minne om at det er en enorm mismatch i ressurser og apparat mellom supporterne og fotballforbundet.

David gjør kanskje noe av det samme som Goliat, men Goliat er tross alt Goliat.

Det var på Goliats premisser at utvalget ble et resultat av det opprinnelige fotballtinget, akkurat som utarbeidelsen av retningslinjene.

Her fremstår fokuset nær ensidig på å utrede mulige negative konsekvenser ved en boikott. Hvor ble det av oppsidene?

Utvalgsløsningen oppstod etter at NFF i forkant hadde drevet utilslørt lobby overfor klubbene, og blant annet feiltolket Amnestys holdning til boikott.

les også Norges Fotballforbund stiller syv spørsmål til FIFA – henvender seg til presidenten

På fotballtinget hindret formalia boikott-tilhengere fra å få argumentere for sitt syn, mens fotballpresidenten fikk spillerom til å dosere om hvorfor han mener det er best med dialog.

Summen av hersketeknikker begynner dessverre å bli temmelig stygg.

En konsekvens av dette kan bli at NFFs atferd skaper splittelser som vil bestå, også etter det sannsynlige utfallet om at forbundet får det som de vil.

Men uansett skal det stemmes først, og potensielt har 1750 klubber stemmerett på et digitalt ting. Der bør man håpe at flest mulig melder seg på og stemmer, for å gi et ja eller et nei bredest mulig legitimitet.

Akkurat nå kan ingen kan si noe sikkert om hva fotball-Norge egentlig mener.