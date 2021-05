Kommentar

Umulig å vrake denne mannen

Av Leif Welhaven

Marco Elsafadi har tidligere vunnet Mesternes Mester. Nå kjemper han for å vinne en plass i idrettsstyret. Foto: Trond Solberg

Det er leit for norsk idrett dersom Marco Elsafadis kandidatur til styret svekkes fordi en del har latt seg provosere av kulturminister Abid Rajas iver.

Norsk idrett er uvirkelig godt stilt på ledersiden dersom det ikke skal være plass til Elsafadi i idrettsstyret.

Valgkomiteen har av mystiske grunner innstilt på å vrake Elsafadis kandidatur til en styreplass. Det er en prioritering det er vanskelig å forstå, og forhåpentligvis sørger idrettstinget for å rette opp en feilvurdering.

Valgkomitéleder Grethe Fossli mener at den tidligere basketspilleren og Mesternes Mester-vinneren heller bør sitte i etisk råd i en periode. Det begrunner hun med at «Du skal helst ha litt erfaring, samt kjenne spillereglene og systemet i norsk idrett dersom det ikke skal bli forferdelig tungt».

Det er jo hyggelig om Fossli med det forsøker å utvise omsorg, men svært mye tyder vel på at Elsafadi hadde taklet et slikt verv med bravur. Ser man etter hva som bør være attraktivt i et idrettsstyre anno 2021, så tikker Marco Elsafadi av på mange bokser.

Manglende mangfold i norsk idrettsledelse har vært heftig debattert. Styremedlemmet Zaineb Al-Samarai har uttalt at hun føler seg «som en kaffeflekk på en hvit duk».

I Marco Elsafadi får norsk idrett en ypperlig representant med minoritetsbakgrunn, men også veldig mye mer enn det.

Elsafadi har lang fartstid i å jobbe med barn og ungdom med spesielle utfordringer, og vet mye om hvilken rolle idrett kan spille for inkludering og involvering. Han er tidligere kåret til «Årets forbilde» på idrettsgallaen, har fartstid fra flere myndighetsoppnevnte utvalg, har kjennskap til paraidrett og har en lang karriere som aktiv utøver bak seg.

I tillegg til at han kan utvide styret fra et mangfoldsperspektiv, er det en fordel at han ikke er fra østlandsområdet med tanke på den totale spennvidden.

Heldigvis har Norges basketballforbund bestemt seg for å la idrettstinget få velge, og fremmer derfor Elsafadi som et benkeforslag.

På et eller annet vis må det finnes plass til Elsafadi i dette styret.

Ikke fordi valgkomiteen har innstilt på dårlige kandidater - men fordi Marco Elsafadis navn er for godt til at NIF kan la den muligheten passere.

Det er imidlertid et par forhold som gjør det hele mer komplisert. Det ene er at forslaget går rett på å få ham inn i presidentskapet. Det kan møte motstand. Sondre Gullord er en dyktig herre, som uansett har styreplass videre. Men hvem av han og Elsafadi som egner seg best som visepresident, er intet enkelt valg. Dog bør begge få en plass rundt Kjølls bord.

I tillegg er det garantert delte oppfatninger om hvordan kulturminister Abid Raja har uttalt seg om valget. Enkelte opplever statsrådens sitater som utidig innblanding i idrettens anliggende. Andre vil se det som en videreføring av et nødvendig engasjement for å få fortgang i at idretten trenger et mer fargerikt styre og stell.

Temaet er krevende. Idretten er veldig glad i å rope høyt om egen autonomi, og alle er enige om at valget litt hos tinget. Samtidig er jo idretten helt avhengig av midler fra det offentlige, og da er det et sted en grense for hvor mye en statsråd skal gi bort penger og ellers ikke bry seg.

Manglende mangfold i styre og stell er et tema Raja har all grunn til å mene noe om, selv om han ikke skal ha innvirkning på personvalgene. Når vi etter alt vi har vært gjennom ser at valgkomiteen ikke har prioritert å øke mangfoldet, er det kanskje ikke så rart med et engasjement i en eller annen form. Her er grensegangen krevende.

Det som er uansett er synd ,er om Marco Elsafadis sjanser blir påvirket av det sistnevnte temaet. Han fortjener å bli vurdert for den han er. Det vil også idretten selv tjene på.

Det Elsafadi kan bringe til bordet bør være mer enn nok til at han ønskes velkommen inn i styrevarmen, enten i presidentskapet eller som ordinært styremedlem.