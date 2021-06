Leder

Dårligere enn EØS

NY AVTALE: Næringsminister Iselin Nybø (V) og statsminister Erna Solberg (H) under presentasjonen av den nye frihandelsavtalen med Storbritannia. Foto: Gorm Kallestad

Den tydeligste føringen i frihandelsavtalen med Storbritannia, er synliggjøringen av hvor god EØS-avtalen er.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Den nye frihandelsavtalen gir litt mindre importvern for landbruket og litt bedre eksportbetingelser for sjømatnæringen. Endringene er ikke store, men likevel store nok til at Norges Bondelag kaller avtalen et paradoks.

Vi er enig i karakteristikken. Men paradokset er ikke at britene får ekstra kvoter på jordbær, isbergsalat, planter samt epler og poteter utenfor sesong i Norge, i tillegg til noen tonn svinekjøtt og ribbe før jul.

Det virkelige paradokset – ikke minst for norske EU/EØS-motstandere og brexit-tilhengere – er at Norge hadde bedre handelsbetingelser med britene da de var med i Europaunionen.

På papiret kan det fremstå som store kvanta når frihandelsavtalen åpner opp for mer import av britisk kylling, svin, skinke, ribbe og pølse i en samlet størrelsesorden på 528 tonn. Men dette er under to promille av norsk kjøttproduksjon, ifølge Landbruksdepartementet. Desember er dessuten en måned hvor det uansett importeres svineribbe til Norge.

les også Ny handelsavtale klar: Britene får tollfrie kvoter på kylling og herretruser

For norske matprodusenter er det langt viktigere at avtalen skjermer distriktsjordbruket og såkalte gressbaserte produksjoner; det vil si storfe, sau, lam og geit, og med det også viktige meieriprodukter.

Mange norske melkebønder har vært livredde for at hjemmemarkedet skulle drukne av billig cheddar og stilton. Det skjer ikke. Ostekvoten forblir som i dag. Med et marginalt unntak: Fire britiske oster med geografisk opprinnelsesmerking slipper prosenttoll og får kun kronetoll. Endringen er så liten at den knapt er målbar.

Forpostfektningene før forhandlingsresultatet ble kjent fredag, har gått langs to akser: Noen har fryktet det verste. Andre håpet det beste.

Norske bønder fryktet å miste gården. Sjømatnæringen håpet på større tollfrikvoter. Ingen spådommer har slått helt til. Alle er litt skuffet.

les også Et EØS-lærestykke

Det tyder på at avtalen er så optimal som den kunne blitt. Den er både «ambisiøs og omfattende», for å sitere statsministeren. Vi bør likevel ha i mente at den, tross alt, er en konsekvens av at britene valgte å forlate det indre marked og de omforente spillereglene i EU.

Som både Erna Solberg (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) uttrykte det: En frihandelsavtale blir aldri like god som EØS-avtalen.

Frihandelsavtalen betyr også mer byråkrati og økte kostnader både for bedrifter og borgere. Den er dessuten mindre dynamisk, ettersom EØS-avtalen justeres automatisk i takt med endrede lover og forutsetninger. En frihandelsavtale er statisk og løser heller ikke fremtidige handelshindringer.

les også Ine Eriksen Søreide: – Ligg unna EØS-avtalen, Vedum!

I det store og hele sikrer avtalen at mye blir omtrent som det har vært mellom Norge og Storbritannia hva handelsrelasjoner angår. Britene har antakelig grunn til å være noe mer fornøyd med sluttresultatet, men heller ikke i London kan man hevde å ha fått særlig store innrømmelser fra norsk side.

Den største gevinsten kan kanskje være den pedagogiske:

Igjen ser man hvor «enkelt» det er å forhandle frihandelsavtaler, som noen fortsatt tror kan bli bedre enn EØS.