Den integreringsfiendtlige kontantstøtten

Av Shazia Majid

LØNNET ARBEID: Kontantstøtten er til hinder for innvandrerkvinners vei inn til arbeidslivet. Her er Hodan Jama Farrah som syr en smittervernsfrakk på bedriften Sisters in Business i Asker. Foto: Terje Bendiksby

Kontantstøttens dager kan være talte. Det er ikke et øyeblikk for tidlig. Pengegaven er en ulykke for innvandrerkvinner flest.

Høyres landsmøte har (endelig) trosset Erna Solberg og skrotet kontantstøtten. Det er nå et klart politisk flertall i Stortinget for at ordningen som var avleggs i utgangspunktet – skal erstattes med noe annet og bedre, nemlig ventestøtte. Det vil si at du får penger fra staten i perioden du venter på en barnehageplass til ettåringen.

Og enhver som er opptatt av integreringen kan rope et «amen»!

Forstå meg rett. Jeg er for valgfrihet. Foreldre som vil ha barna hjemme lenger må for all del gjøre det – bare ikke på statens og innvandrerkvinnenes regning.

Befester kjønnsroller

Da kontantstøtten ble innført av Kjell Magne Bondevik (KrF) i 1998 ble det begrunnet med at familier måtte ha friheten til å velge å være hjemme med små barn.

Begrunnelsen er den samme i dag. KrF, ordningens far, sier familier – men alle vet at det er snakk om kvinner. 23 år har gått og vi er ikke mer likestilte enn at det er flest kvinner som blir hjemme med ettåringen.

Det kan ikke være tvil om at kontantstøtten bygger opp under og befester tradisjonelle kjønnsroller – og dermed patriarkalske strukturer der de finnes. Det være seg noen miljøer på Sørlandet eller i enkelte innvandrerfamilier.

Valgfrihet for hvem?

Jeg vet at det finnes kvinner som syns det er helt greit. For mange familier er det en viktig gode. De håndterer valgfriheten fint.

Men ikke alle kvinner har reell valgfrihet. Valgfrihet er et privilegium.

Den er forbeholdt de ressurssterke, gjerne utdannede kvinnene. Disse som har en jobb å gå tilbake til. Eller som lett kan skaffe seg jobb. De fleste (norskfødte) kvinnene velger bort kontantstøtte.

Bare 21 prosent bruker ordningen. Bruken var rekordlav i 2019. Den er etter alt å dømme lavere i 2021. Det viser at ordningen er utdatert.

Men ikke hos dem som ikke har noe valg. Blant dem finner vi mange fattige innvandrerkvinner.

Til å gråte av

Disse som aldri skulle fått 7 500 kroner for å bli hjemme. Disse vi heller skulle oppmuntret og tilrettelagt for at kom ut i lønnet arbeid.

Kvinner som selv har innvandret og som kommer fra miljøer hvor morsrollen dyrkes, hvor nabokjerringen er nådeløs, og hvor enkelte rett og slett ikke får lov til å gå ut i jobb.

Forskningen er krystallklar: Kontantstøtten er en av hovedårsakene til at innvandrerkvinner har lavere yrkesdeltagelse enn andre.

Historien har vist at kvinner som er blitt henvist til hjemmet, sjeldent har klart å komme seg ut, bli selvstendige, og har endt opp som samfunnets usynlige tapere. Både økonomisk, sosialt og ikke minst helsemessig. Isolasjon har en pris.

Og dette har altså den norske stat tilrettelagt for i over to tiår. Ikke bare er patriarkatet styrket, der det burde blitt brutt ned. Man har premiert det kvinnefiendtlige systemet.

Det er til å gråte av.

Mye mer enn penger

Så vil noen spørre, hvordan dette er kvinnefiendtlig?

Det er åpenbart: Uten egne penger, ingen selvstendighet. En lønn å leve av er grunnsteinen i kvinnefrigjøringen. For innvandrerkvinner er det enda mer maktpåliggende å komme ut i jobb. Ikke bare for pengene, men for kontakten med Norge. For de fleste er dette den eneste veien til integrering.

Arbeidsplassen blir arena for å lære seg språk, sosiale koder, danne seg nettverk, oppleve mestring – og rett og slett bli del av det norske samfunnet.

Somaliske, pakistanske, marokkanske og irakiske innvandrerkvinner har lavest sysselsettingsgrad. De føder også noe flere barn enn norskfødte kvinner.

Fattigdomsfelle

Og hvem er storbrukere av kontantstøtten? Det er ofte de samme kvinnene. For dem er det økonomiske tapet ved å være hjemme mindre enn for norskfødte kvinner.

Hos fire av ti barn med en innvandrermor som mottar kontantstøtte, tjener moren snaut 200 000 kroner årlig i snitt. Mest utbredt er ordningen blant innvandrere fra Sri Lanka, Pakistan, Irak, Kosovo og Polen (40-44%).

Bare fire prosent av familiene fra Syria fikk utbetalt kontantstøtte (andelen var lav også før botidskravet på fem år). Det viser at det ikke bare handler om økonomi, men også om holdninger til kjønnsroller.

FORESLÅR NY KONTANTSTØTTE: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og hans parti vil innføre kontantstøtte for eldre. Foto: Terje Bringedal

Patriarkalske KrF

Apropos holdninger, det forundrer meg at KrF ikke har større oppslutning i deler av innvandrermiljøene. Deres familiepolitikk går som hånd i hanske med patriarkalske familier.

Nå har de programfestet å tilby kontantstøtte for pårørende, som over tid har omsorgsansvar for et familiemedlem. Og vi vet hvem de pårørende er. Det er kvinnene. Jeg ser verdien av det, kvinner sliter seg ut uansett, de kan likeså godt få litt betalt for det.

Men, det er forskjell på kontantstøtte i ett år, og en kontantstøtte som potensielt binder kvinner til hjemmet i årevis.

Igjen går det hardest utover innvandrerkvinner som kommer fra miljøer hvor det er hennes ansvar å ta seg av hans foreldre. Han gjør sjeldent den jobben selv. For han tjener mest, må vite. Og ofte må han dra tilbake til (foreldrenes) hjemland for å finne en kvinne som er villig til å gjøre slikt arbeid.

Hører ikke hjemme her

I sum vil jeg si at det er lite godt heftet ved kontantstøtten. Vi skal hvert fall ikke åpne for nye typer kontantstøtte.

Ordningen hører rett og slett ikke hjemme her til lands. I Norge er alle våre felles velferdsgoder avhengig av at alle friske voksne bidrar til statskassen.

De milliardene vi sparer på å skrote kontantstøtten må brukes på å ruste opp innvandrerkvinner slik at de kan komme ut i faste jobber.

Denne viktigste valgfriheten oppnås nemlig ikke gjennom å få penger utdelt. Men å tjene dem selv.