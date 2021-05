Kommentar

Valget som må vrakes: Skolen trenger gym!

Av Leif Welhaven

Kroppsøving kan forsvinne som fellesfag i den videregående skolen. Meningene er mange om reformen Guri Melby lanserte i vår. Foto: MORTEN MØRLAND

Gymtimer er noe helt eget i skolehverdagen. Bevisstheten rundt bevegelse bør ikke politikere rokke ved.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hodet og resten av kroppen henger sammen, og det i mer enn én forstand. Det aller meste av en vanlig skoledag handler om førstnevnte, om det så er matte, norsk, historie eller engelsk elevene lærer om.

Men ett obligatorisk fag har et praktisk utgangspunkt.

Gym. Eller «kroppsøving», om du vil.

Her er ikke enhver læringseffekt så enkel å måle i detalj. Folks ulike fysiske forutsetninger gjør dessuten at kriterier for karaktersetting er nødt til å bli krevende. Det stiller store krav til lærerens skjønn.

Hovedpoenget er ikke at alle skal utføre den eller den øvelsen teknisk perfekt. Faget handler om å bli inspirert til å bevege seg, å lære hvor viktig aktivitet er for å ha det godt gjennom livet.

Både kroppslig og mentalt.

Kroppsøving er i dag et fellesfag på videregående skole. Foto: Thomas Brun

Noen elever trener uansett mange ganger i uken, mens andre har begrenset fysisk aktivitet i hverdagen.

Da er det ikke likegyldig hvorvidt kroppsøving skal forbli en obligatorisk del av viktige, formative skoleår.

Nå er gymtimenes plass på videregående i spill.

Før påske skisserte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) hovedlinjene i den såkalte «Fullføringsreformen».

Den kan ende med at kroppsøving, i likhet med flere andre fellesfag, skal bli valgfritt for elevene i fremtidens skole.

Reformen er den mest omfattende siden «Reform 94». På 90-tallet handlet endringene blant annet om en rett til videregående opplæring i tre år.

Nå er det hvordan det skal tilrettelegges for at flest mulig av elevene skal bestå og fullføre skolegangen som står i sentrum.

Sterke krefter kjemper for å bevare kroppsøvingens posisjon. Foto: Thomas Brun

Ifølge regjeringen er gjennomføringsgraden nå på 78 prosent - altså at nærmere én av fire faller fra.

Dette er åpenbart et sykdomstegn for skolesystemet. En av de største utfordringene er i yrkesfagene, der frustrasjon rundt tyngden av teoribiten kan føre til frafall.

Men spørsmålet er hvilke deler av de foreslåtte omveltningene som er rett medisin.

Grunnideen er å gå bort fra en felles trakt, og i stedet ta større hensyn til ulike ønsker og evner.

Det er overordnet sett mye fornuft i planene, som for eksempel å fjerne den rigide tidsfristen for gjennomføring.

Det lyder også fint med økt støtte til de svakeste, og mer rom til fordypning i emner av særlig interesse for hver enkelt.

Men så langt har mottakelsen av et av de sentrale virkemidlene vært temmelig kjølig - ideen om omfattende kutt i fellesfagene.

Det har også vært en del forvirring rundt hva Melby egentlig mente da planene ble lansert.

Fasiten blir nok ikke at bare norsk, matematikk og engelsk forblir obligatorisk, men det fremstår usikkert hvor mange fag som til slutt fredes fra valgfrihet.

For kroppsøvingens del handler mye om å få frem hvor viktig det er med et fag som er litt annerledes.

De som sklir lettest gjennom skolesystemet hevder seg like godt med kalkulator som i kanonball, men for en god del elever kan mestringshierarkiet forandre seg for en stakket stund.

Han eller hun som sliter med å få ståkarakter på matteprøven, kan være langt foran resten på «Cooper-testen», altså å komme lengst mulig på 12 minutter.

For andre er fortegnet motsatt.

Hovedhensikten med kroppsøving er dog ikke om hvem som løper hvor fort.

Det handler om folkehelse.

Om forebygging av sykdommer.

Om å lære seg hvor mye glede som kan ligge i bevegelse, uansett hvor sprek du er.

På grunnskolenivå har det over tid vært strid om elever skal ha en times fysisk aktivitet på skolen daglig.

Den såkalte «Alliansen for fysisk aktivitet i skolen», bestående av sentrale organisasjoner innen idretts- og helsesektoren, har kjempet for å fremme bevegelse på timeplanen.

Nå er samme gruppering bekymret over eventuelle konsekvenser dersom kroppsøving faller bort som fellesfag.

Overfor myndighetene har de vist til en måling av aktivitetsnivået til 15-åringer. Den dokumenterte en urovekkende grad av stillesitting, og at bare åtte prosent av tiden ble brukt til aktivitet med moderat til hard intensitet.

Flere andre miljøer har også engasjert seg. Kroppsøvingslærere har slått alarm om en åpenbar bekymring: Dersom faget blir valgfritt, er det fort de som trenger det mest som velger det bort.

Det er klokt at den nye reformen fremmer fleksibilitet på flere fronter, men fysisk aktivitet i skolen må ikke bli frivillig.

Sammenhengen mellom de ulike delene av kroppen er altfor viktig til det...