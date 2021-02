GLOBALT FELLESSKAP: – Verden vil aldri bli den samme etter covid-19. La oss ta i bruk ulike møteplasser og anledninger, og arbeide for å takle disse utfordringene ut fra en klar visjon, skriver kronikkforfatterne. Foto: AP/VG/EPA/AFP

Verden trenger mer internasjonalt samarbeid

Den pågående coronakrisen er en god anledning til å skape ny enighet om en internasjonal orden basert på multilateralisme og rettsstatsprinsipper, gjennom effektivt samarbeid, solidaritet og samordning.

EMMANUEL MACRON, president i Frankrike

ANGELA MERKEL, forbundskansler i Tyskland

MACKY SALL, president i Senegal

ANTÓNIO GUTERRES, generalsekretær i FN

CHARLES MICHEL, president for Det europeisk råd

URSULA VON DER LEYEN, president i Europakommisjonen

I september 2000 skrev 189 land under på FNs tusenårserklæring. Denne bidro til å fastlegge prinsippene for internasjonalt samarbeid i en ny tidsalder med felles mål. Etter den kalde krigen hadde vi tro på at vi kunne bygge en multilateral orden for å takle samtidens store utfordringer: sult og ekstrem fattigdom, miljøødeleggelse, sykdom, økonomiske kriser, krig og konflikt. I september 2015 forpliktet alle landene seg på ny til en ambisiøs agenda for å takle de globale utfordringene i fellesskap: FNs bærekraftsmål.

Vår verden er preget av sprikende trender. Den globale velstanden øker. Samtidig er det store forskjeller. Og mange steder øker ulikheten. Demokratiet har spredd seg. Samtidig har nasjonalismen og proteksjonismen blomstret opp på ny. De siste tiårene har to store kriser rammet våre samfunn. De har svekket grunnlaget for vår felles politikk. De har skapt tvil om vår evne til å takle kriser, ta tak i de underliggende årsakene og sikre en bedre fremtid for kommende generasjoner. Krisene har vist oss hvor avhengige vi er av hverandre.

Alvorlige kriser krever ambisiøse tiltak og beslutninger, som bidrar til å forme fremtiden. Vi mener at den pågående krisen er en god anledning til å skape ny enighet om en internasjonal orden basert på multilateralisme og rettsstatsprinsipper, gjennom effektivt samarbeid, solidaritet og samordning. Vi er fast bestemt på å samarbeide med hverandre innen rammeverket av FN, regionale organisasjoner, internasjonale fora som G7 og G20 og ad hoc-koalisjoner for å takle dagens og fremtidens globale utfordringer.

Det første vi må gripe fatt i er helsekrisen. Coronakrisen har satt den globale solidariteten på prøve mer enn noen annen krise i vår levetid. Den har synliggjort en viktig innsikt. Under en pandemi er vår helsesikkerhet som en kjede. Den er bare så sterk som det svakeste leddet: det svakeste helsesystemet. Coronasmitte ett sted, utgjør en fare for folk og økonomier over alt.

Pandemien krever en velkoordinert internasjonal respons som gir folk rask tilgang til tester, behandling og vaksiner. Omfattende immunisering må forstås som et kollektivt globalt gode; alle må ha tilgang til vaksiner. Derfor støtter vi den enestående globale plattformen Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, som ble lansert av Verdens helseorganisasjon i partnerskap med G20-landene i april.

ACT-Accelerator trenger bred politisk og økonomisk støtte for å oppnå sitt formål. Vi støtter også fri flyt av data mellom samarbeidspartnere og frivillig lisensiering av intellektuelle rettigheter. På lengre sikt, bør vi gjennomføre en uavhengig og omfattende evaluering av vår respons og trekke lærdom av det vi har gjort, slik at vi kan være mer forberedt på den neste pandemien. Verdens helseorganisasjon spiller en sentral rolle i denne prosessen.

Vi må også gripe fatt i miljø- og klimakrisen. Frem mot FNs klimakonferanse (COP26) i Glasgow i november, må vi øke innsatsen i kampen mot klimaendringene og gjøre våre økonomier mer bærekraftige. I løpet av kort tid, antar vi at land som står for mer enn 65 prosent av de globale klimagassutslippene har forpliktet seg til en ambisiøs klimapolitikk for å nå målet om karbonnøytralitet. Alle lands myndigheter, bedrifter, byer og finansinstitusjoner bør bli med i den globale koalisjonen som kjemper for null nettoutslipp i henhold til Parisavtalen — og starte arbeidet med å implementere konkrete planer og tiltak.

Pandemien har forårsaket den verste økonomiske krisen siden andre verdenskrig. Gjenopprettelsen av en sterk og stabil verdensøkonomi er en vesentlig prioritet. Den pågående krisen kan ødelegge for det arbeidet vi har lagt ned de siste 20 årene i kampen mot fattigdom og for likestilling. Ulikhet truer våre demokratier ved å undergrave sosialt samhold.

Globalisering og internasjonalt samarbeid har utvilsomt hjulpet milliarder av mennesker ut av fattigdom. Men nesten halvparten av verdens befolkning sliter fortsatt med å få dekket sine grunnleggende behov. Og i mange land er gapet mellom rik og fattig ikke bærekraftig i lengden. Kvinner har fortsatt ikke samme muligheter som menn. Og vi må overbevise mange mennesker på nytt om fordelene ved globalisering.

Vi vil hjelpe våre økonomier å hente seg inn igjen etter den verste økonomiske nedgangen siden 1945. Som ledd i dette, vil vi prioritere regelbasert og fri handel — en viktig drivmotor for å skape inkluderende og bærekraftig vekst. Vi må derfor styrke Verdens handelsorganisasjon slik at den internasjonale handelen fullt ut kan bidra til den økonomiske innhentingen. Ivaretakelse av miljø og helse, så vel som sosiale standarder, må settes i sentrum av våre økonomiske modeller, samtidig som vi legger forholdene til rette for innovasjon.

Vi må sørge for at den globale økonomiske innhentingen kommer alle til gode. Det betyr at vi må trappe opp støtten til utviklingslandene, spesielt i Afrika, ved å bygge videre på — og utvide — eksisterende partnerskap som G20-landenes «Avtale med Afrika» (Compact with Africa) og den felles innsats, med Parisklubben, om det internasjonale gjeldsinitiativet (Debt Service Suspension Initiative). Det er viktig å hjelpe disse landene med å redusere gjeldsbyrden og sikre bærekraftig finansiering av deres økonomier. I dette arbeidet bør man anvende hele spekteret av internasjonale finansielle instrumenter, som f.eks. valutareservene til Det internasjonale pengefondet — «Special Drawing Rights» (SDR).

Ny teknologi har bidratt til fremskritt og inkludering — og til mer åpne og robuste samfunn, økonomier og statsmakter. Ny teknologi har også hjulpet oss å redde liv under pandemien. Men opp mot halvparten av verdens befolkning — og mer enn halvparten av verdens kvinner og jenter — kommer seg ikke på nett og har ikke tilgang til den nye teknologien.

Ny teknologi, og den makten den gir, kan også misbrukes. Den kan brukes til å begrense innbyggernes frihet og rettigheter, til å spre hat og til å begå alvorlige forbrytelser. Vi må bygge videre på eksisterende ordninger og involvere berørte parter slik at vi effektivt kan regulere internett. Vi må skape et sikkert, fritt og åpent digitalt landskap der data kan flyte trygt. Vi må også sørge for at denne teknologien tilfaller de svakeste i samfunnet, bl.a. ved å håndtere skatteutfordringene knyttet til digitaliseringen av økonomien og bekjempe skadelig skattekonkurranse.

Helsekrisen har avbrutt utdanningsforløpet til millioner av barn og studenter. Vi må holde vårt løfte om å sikre utdannelse for alle. Vi må utruste den neste generasjonen med de rette ferdighetene og forståelse for vitenskapen så vel som forståelse for ulike kulturer, toleranse og aksept for mangfold og respekt for trosfrihet. Barn og unge er vår fremtid og deres utdannelse er avgjørende.

Multilateralismen er ikke bare et diplomatisk verktøy for å håndtere disse utfordringene. Den former vår verdensorden og er en særegen måte å organisere internasjonale relasjoner på — basert på samarbeid, rettsstatsprinsipper, kollektiv handling og felles prinsipper. Fremfor å sette sivilisasjoner og verdier opp mot hverandre, må vi bygge en mer inkluderende multilateralisme og respektere våre forskjeller like mye som våre felles verdier nedfelt i Menneskerettighetserklæringen.

Verden vil aldri bli den samme etter COVID-19. La oss ta i bruk ulike møteplasser og anledninger, som Paris Peace Forum, og arbeide for å takle disse utfordringene ut fra en klar visjon. Vi inviterer politiske, økonomiske, religiøse og intellektuelle ledere til å delta i denne globale samtalen.

