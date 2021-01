BACK TO THE 20s: «Sånn forløp de første årene etter pandemien», skriver forfatter Aslak Nore i denne satiriske fremtidsteksten om livet i Norge etter coronaen. Foto: Jørgen Braastad

Forfatter Aslak Nore ser inn i en tenkt post-corona-fremtid: «Helse-Norge – en dystopi»

I etterpåklokskapens lys var det ikke overraskende at Norge skulle lede an i det som skulle bli kalt «den nye forbudstiden» i verden utover 2020-tallet.

ASLAK NORE, forfatter og forlagsredaktør

For moralisme og forbud hadde aldri vært den norske byråkratstanden fremmed. Landet var, som aviskommentatorer likte å understreke, «Europamester i corona». Vi var stolte av dugnaden mot covid-19. Det liknet den nasjonale euforien rundt OL på Lillehammer og fredsavtalen i Midtøsten på nittitallet. Helsebyråkratene var landets nye rockestjerner. Enda en gang var det typisk norsk å være god.

Det var deilig å være hjemme, så vi tok oss ekstra god tid med vaksinasjonen. Da myndighetene endelig var ferdige våren 2023, var vi i villrede. Hva nå? De som hadde forventet noen frigjøringsdag som i 1945, ble skuffet. Skulle vi liksom bare begynne å klemme hverandre og håndhilse nå igjen? Stå tett omslynget på barer og fester mens vi spyttet hverandre i ansiktet? Skulle vi la hundrevis av svake dø av influensa hver vinter når det så enkelt kunne unngås?

Selvsagt ikke. Det var med atferdsendringene våre som når folk tørrlegges, blir vegetarianere eller slutter å fly: Det vi engang hadde tatt for gitt, heftet det nå noe skittent og motbydelig ved. Pandemien hadde gjort oss til barn igjen. Vi hadde fått strenge innetider og myndige foresatte. Og vi elsket det. All vår angst og uro bunnet i voksenlivets frihet. Den store og kaotiske verden før pandemien ville ingen tilbake til. Hele livet hadde vi ubevisst lengtet tilbake til barndommens salighet, «da væla var et hus med fire vegger». Ingen skal si at Alf Prøysen ikke var framsynt.

Politikerne fanget selvsagt opp dette. Å beskytte grensene permanent mot importsmitte var det enkleste. Enigheten var tverrpolitisk – her møttes høyresidens fremmedfrykt og venstresidens motstand mot fri flyt av arbeidskraft. Tenk at man hadde åpne grenser i gamle dager, lo vi hoderystende, det var like smart som å røyke under graviditeten. Ny biometrisk teknologi langs hele riksgrensen fanget opp virusbefengte individer, for svenskene valgte en annen og mer liberal vei.

Nå var det ikke sånn at grensene ble stengt, understreket justisministeren, man var selvsagt velkommen i Norge etter å ha blitt scannet for smittsomme sykdommer på Gardermoens verdensledende testsenter, etterfulgt av 14 dager i interneringsleir. Selvsagt var det synd at Syden-turen, fotballhelgen og storbyferien røk som følge av dette. EU-landene hadde for lengst åpnet grensene og straffet Norge med samme mynt. Vi styrket derfor de bilaterale forbindelsene med andre land med god grensekontroll: Ungarn, New Zealand og folkerepublikken Kina. Men vi hadde fått smaken på norgesferie uansett. Norge var jo verdens beste feriemål. Mer bærekraftig var det også.

Tiltakene innenlands var mer kontroversielle. Den nye smittevernloven videreførte sosial distansering og forbud mot privatfester med over fem personer. Problemet med dette var flere: Utover i 2023-24 måtte politiet stadig slå ned på utesteder som ikke tok distanseringen på alvor og ungdommer som åpenlyst klinte og delte ølflasker mens de fremdeles feiret «russetid» – et fenomen som nå var like moralsk innafor som blackface og tyrefekting. «Ungdommene tror influensa er harmløst,» sa en indignert politimann. «I virkeligheten gambler de med besteforeldrenes liv og helse.»

Sånn forløp de første årene etter pandemien. «Nyordningen» hadde sine ulemper, men var til å leve med. Alt var basert på frivillighet og tillit. Selvfølgelig fantes det en og annen kritisk røst, men de forsvant i moralpolitiet som patruljerte nabolag og sosiale medier. Er det noe historien har lært oss, så er det at prinsippryttere og liberalister utgjør et mindretall av befolkningen. Vi gjorde som vi ble fortalt. Ikke få av oss fant glede i Tante Sofie-moralisme og angiveri. Hvem ville vel ha på seg at de «tok livet av bestemor?»

I ettertid er det lett å fastslå at valget i 2025 ble det store vannskillet. Forslaget om å forby alkoholsalg i Norge skapte genuint raseri. På Helsedirektoratets anbefaling hadde flere storbyer riktignok gjort skjenkeforbudet i utelivet permanent, med alle fordeler det hadde (i perioden 2022-25 ble ingen mennesker slått ned i taxi-kø i Oslo) Men å stenge polet var vel litt drøyt? Før valget ble det bare støttet av en liten men støyende gruppe. Men politikk er jo ofte sånn: En gruppe overbeviste ekstremister, regjeringskaos og noen hestehandler er alt som skal til. Folk var mot røykeloven også. Vips er landet tørrlagt og hvitt.

Jo da, dette medførte selvfølgelig et lukrativt smuglermarked. Mange brygget og drakk i smug. Men i det store og hele var politikken en massiv suksess. Volden i nære relasjoner stupte, det samme gjorde sykefraværet. Vår BMI sank til nivåer ikke sett siden 1940-tallet. Det ble estimert at landet sparte 100 milliarder for hvert hvite år.

I utlandet la man også merke til dette. «Norway is the first non-Islamic country to ban alcohol altogether – and it’s an astounding success», rapporterte New York Times. Da statsministeren holdt sin årlige nyttårstale, var følelsen av å våkne opp uten bakrus til «en ny dag» det sentrale motivet. «For en generasjon siden var det som fredsnasjon Norge spilte en rolle på den internasjonale arena. Min visjon mot 2030 er at vi skal lære verden om det norske helsemiraklet!»

Det bød rett nok på problemer å overbevise briter og tyskere om å kutte ut ølen, eller å få franskmenn og italienere til å droppe vin til maten, akkurat som det hadde vært vanskelig å skape fred i Midtøsten. Men som i fredsnasjonens glansdager var resultatene underordnet: Vi var stolte av at Norge ble en stormakt. Global misjonering om «det norske helsemiraklet» ble en karrierevei for ambisiøse diplomater, forskere og mange av oss andre. «Norway is punching above its weight», sa den amerikanske presidenten til en kry statsminister. Men det sa han jo alltid.

Et problem med å tørrlegge landet var imidlertid folks enorme sukkerhunger. I en hemmelig rapport fra Helsedirektoratet til regjeringen i 2026, ble det slått alarm om økningen i diabetes type 2. Å forby sukker ble vurdert som vanskelig gjennomførbart. Løsningen ble å skattlegge folk med BMI over 25 progressivt, og gi sterke skattelettelser til dem av oss som holdt seg sunne og slanke. Du kan si det var effektivt!

Det er i disse årene historikerne begynner å snakke om såkalt «kumulativ radikalisering», at tiltakene ble mer ytterliggående enn selv de sprøeste hadde foreslått noen år tidligere. Tobakk var blitt forbudt i 2024, uten at noen tok særlig notis av det. Kjøtt forsvant ut av hyllene. Vi fikk fremdeles møtes ute i naturen, men innendørs samvær med folk utenfor «kohorten» medførte betydelig helserisiko og ble permanent forbudt.

Resultat var at vi sluttet å dø. Gjennomsnittsalderen vår steg til langt over 100. Egentlig var det politikkens ultimate mål, men som en ung kronikkskribent skrev i en mye lest artikkel i 2030, hva skulle vi egentlig fylle de lange livene våre med? Langrennssesongen tok slutt en gang, den også.