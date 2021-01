Kommentar

Vi famler i blinde

Av Astrid Meland

De neste par månedene blir ikke de morsomste i Norgeshistorien. Mutanten kan være over alt.

Det pussige i helgen var at Norges mest folkerike område gikk i lockdown uten at noe som helst egentlig hadde skjedd.

En og en halv millioner mennesker får ikke lov å gå på treningssenter, handle på kjøpesenter, ta seg en pils ute eller dra på hytta i nabokommunen. Skoler og barnehager er stengt i flere kommuner.

Og det mens smittetallene i Norge går ned. Tiltakene har vært strenge lenge. I Oslo har begravelser vært eneste festlige mulighet siden november.

MUTANT PÅ FRIFOT: Hele Østlandsområdet er stengt ned for å stoppe den såkalte britiske, mer smittsomme utgaven av coronaviruset.

Så hva var nytt? Det eneste er at brevduen kom flygende med svar på to gamle prøver tatt ved et sykehjem i Langhus i Nordre Follo like etter nyttår.

I brevet sto det at de to, som er døde, hadde vært smittet av den britiske virusmutanten. Den er kanskje 50 prosent mer smittsom. Og den kan muligens være noe mer dødelig.

Torsdag kveld gikk det hastemelding fra FHI til departementet. Det ble jobbet gjennom natten og helgen. En av rapportene hadde klokkeslett 01.30, den var delvis på engelsk og hadde mange skrivefeil.

LETER: Karoline Bragstad hos FHI får positive coronaprøver som skal sjekkes for mutasjoner.

Og da området ble stengt ned lørdag, var ikke alle rådene og reglene ferdig gjennomtenkt.

Det var ingen tid til ROS-analyser, utredninger og høringsrunder. Myndighetene glemte at husdyr ikke får fôr, at svaksynte ikke får linser og at det blir kø på polet når disse butikkene stenger.

I løpet av helgen oppsto det også en rekke spørsmål myndighetene ikke hadde svar på, som om slalåm fikk holde åpent og om det var greit å dra på trav og på hytta.

Og på søndag ble dyrebutikker, optikere og polet åpnet igjen.

TESTER: FHI har så langt stått for den såkalte sekvenseringen av coronavirusets genom. Nå er det kø.

Og her er det selvsagt lett å hisse seg opp. Hvor dumt er det ikke med kø på polet?

Det går likevel an å forstå at det ble slik. For dette er politikk på speed. Og det siste man ønsker seg i en krise, er et sidrumpet byråkrati som står og vifter med en utredningsmanual.

Køer på Vinmonopolet kommer langt ned på listen over sentrale problemstillinger. Det er tre viktige spørsmål som peker seg ut:

Hvordan skal vi få ned ventetiden slik at det ikke tar tre uker å påvise en mutant?

Bør vi vaksinere østlandsområdet først?

Bør vi stenge grensene?

Når det gjelder grensestenging har det vist seg å være mulig å gjøre det myndighetene mente var umulig.

Ved grenseovergangene blir det stadig strengere å passere. FHI er ikke lenger motstandere av grensetest, som de var skeptisk til for et par uker siden.

Her har opposisjonen levert treffsikker kritikk. Og brevene fra fagetatene tyder på at myndighetene er på ballen og gjør det de kan nå.

Spørsmålet om å vaksinere Oslo-området først, er ikke like opplagt. Argumentene imot, er at de vaksinerte kan smitte videre selv om de ikke blir syke. Det tar dessuten 4- 6 uker før vaksinen gir full beskyttelse.

Da er formodentlig mutantutbruddet slått ned.

På den annen side: I pandemien har vi ofte måttet gamble. Det går an å satse på at vaksinen hindrer videresmitte. Og da er det smart å ta Oslo før Båtsfjord. Viken er det området som har vært hardest rammet hele veien. Når nordnorske kommuner igjen tenker på søringkarantene, er det fordi de får smitten herfra.

Men det området opposisjonen virkelig har noe å hente, er på testing. Vi vet ikke hvor virusmutanten er, fordi vi tester lite og køen er lang.

I sin rapport fra romjulen skrev FHI at de hadde sekvensert 203 prøver i november. Nå er de oppe på 684 virusprøver i desember og januar. Bare to prosent av alle positive prøver er testet for mutanten i januar.

Det er bra å slå ned i Follo, men det hjelper ikke om viruset spres i Arendal eller Sandnes.

Norge og FHI har i ukevis sagt at vi ligget Europatoppen på å teste for mutanter. Men det er å ta i.

Norge har ingen metode for å screene befolkningen for mutasjonen.

Det har blant annet Danmark. De har utviklet en egen test som kalles Delta-PCR. Det er en variant av den vanlige corona-testen som de kan bruke over hele landet og som, til tross for svakheter, gir en indikasjon på om vi har med mutasjonen å gjøre eller ikke.

Dette trenger vi også i Norge. Tidligere har FHI stilt seg avvisende, men nå er de på gli.

I tillegg er vi ikke i toppen på sekvensering, som FHI hele tiden påstår. Det er denne jobben som tok nesten tre uker i Nordre-Follo. Og så langt har FHI vært alene om å gjøre dette.

Proppen er FHI. Norge som nasjon har kapasitet til å sekvensere mange flere prøver. For eksempel gjør universitetene, sykehusene og laksenæringen dette.

Men flere norske fagmiljø har enten ikke blitt kontaktet eller blitt avvist. Frem til nå.

Oslo har ifølge byrådsleder Raymond Johansen ventet på svar på prøver de tok 2. januar. Det viser hvor bakpå vi er.

Vi har visst om mutanten siden før jul. Dette er altså en ventet krise.

Hadde vi fått svar på sekvensering like raskt som i Danmark, hadde kanskje ikke halvannen million trengt å sitte i lock down.

Dessverre famler vi fortsatt i blinde. Det høres ut som en katastrofefilm. Men vi har virusmutanter på frifot. De kan være over hele Norge.