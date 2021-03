Leder

Kinas jerngrep

STANSER PROTEST: Opprørspoliti har opprettet en sperring for å stanse demokratidemonstranter i Hongkong 1. juli 2020. Foto: TYRONE SIU / X02605

Kina er i ferd med å fjerne Hongkongs politiske og økonomiske selvstyre. En unik bystat, der øst møter vest, er i ferd med å gå tapt.

Kina kriminaliserer Hongkong-borgernes politisk deltagelse og bruk av ytringsfriheten. I 2020 presset Beijing gjennom en ny sikkerhetslov som brukes mot modige enkeltmennesker som våger å tale kommunistpartiet imot. 47 mennesker er nå tiltalt og skal stilles for retten i mai.

Samtidig vurderer Kina å innføre krav om at kandidater som stiller til valg i Hongkong skal være nominert av en valgkomité kontrollert fra Beijing. Demokratiet har vært begrenset frem til nå. Bare halvparten av representantene blir valgt av folket. Nå vil Kina fjerne enhver opposisjon. Forsamlingen skal gjøres til et lydig verktøy for Kinas kommunistparti. Kina begrunner dette med at “patrioter skal styre Hongkong”. Patrioter betyr i denne sammenheng det samme som nikkedukker.

Vi vet hvem som er de virkelige patriotene. Det er alle som kjemper for å bevare rettsstat og demokrati i Hongkong. Demokratibevegelsen har kjempet for å få frie og rettferdige valg av politisk ledelse og byregjering.

Vi vet hva folket i Hongkong mener. I lokalvalget i november 2019 vant prodemokratiske kandidater 390 av 452 plasser og fikk flertall i alle distriktsrådene. Valgkampen handlet ikke så mye om offentlige tjenester som om hvilken politisk kurs Hongkong skal følge. Demokratikandidatene ønsket å styrke byens selvstyre og frihet. Valgdeltagelsen var rekordhøy. Når demokratiet er truet våkner folk. De deltar i massedemonstrasjoner i gatene og de bruker stemmeretten. Slik vi har sett så mange og overbevisende eksempler på de siste årene.

Hongkong var en britisk koloni inntil 1997. London og Beijing hadde da forhandlet frem en avtale som førte til at byen ble en del av Kina. Som en atskilt administrativ region i Kina skulle Hongkong beholde sitt eget økonomiske og politiske system. Kina kalte ordningen for “Ett land-to systemer”. Nå er Kina gradvis i ferd med å forandre dette til “Ett land-ett system”.

Både Taiwan og Hongkong er eksempler på hva kinesere kan oppnå når de har politisk og økonomisk frihet, og den trygghet som rettsstaten gir. Det har gitt Hongkong ry som en verdensby for handel og finans. Borgerne har hatt en frihet som 1,3 milliarder andre kinesere ikke har. Det vil Beijing frata dem. Norge og andre demokratiske land må ta stilling. Vi må forsvare demokratiforkjemperne og samtidig sende et tydelig budskap til Beijing.