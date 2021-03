Kommentar

På tide å gå inn i EU

Av Hanne Skartveit

Verden er mer urolig, og Norge står overfor større trusler enn på lenge. Samtidig er EØS-avtalen skjør. Tiden er overmoden for en ny EU-debatt.

Denne ukens hackerangrep på Stortinget var en nyttig påminnelse om at fiendene våre er nærmere enn vi liker å tenke på. Den kalde krigen er ikke over. Den er blitt digitalisert. Det er ikke et spørsmål om russerne kommer. De er her allerede. I digitale nettverk nær deg.

Både Russland og Kina er utpekt av våre sikkerhetsmyndigheter som stater som utgjør en trussel mot Norge. Blant annet gjennom dataangrep, påvirkningsforsøk, og spredning av løgner og propaganda.

Målet til disse autoritære regimene er klart - de ønsker å undergrave våre verdier, og våre institusjoner, for å vise sine egne borgere at demokrati og frihet ikke er noe å trakte etter.

Fire år med Trump

Mens antall demokratier steg gjennom det optimistiske 1990-tallet, har utviklingen gjennom det siste tiåret gått motsatt vei. Antall demokratier i verden går nedover, antall autoritære regimer øker. I takt med dette gir den teknologiske utviklingen versting-regimene enda flere muligheter til å kontrollere og undertrykke sine egne innbyggere. Ved hjelp av kunstig intelligens og ansiktsgjenkjenning skaper de overvåkingssamfunn. Bildet er mørkt. Og det blir stadig mørkere.

Etter fire år med Donald Trump som president i USA, har den nye presidenten, Joe Biden, mye å ordne opp i. Han må bruke det meste av sine krefter på å rydde opp hjemme. Men USA har også en stor jobb å gjøre med å finne tilbake til sin plass i verdenssamfunnet.

Mange amerikanske utenriks-eksperter er urolige for om USA vil få tilbake den autoriteten og troverdigheten landet tidligere har hatt. Eller om resten av verden vil frykte at USA igjen, om noen år, kan velge en president som trekker landet ut av inngåtte avtaler, som legger seg ut med nære allierte, og heller dyrker andre autoritære ledere. Slik Trump gjorde.

Med Russland som nabo

Så hvor er Norge i dette bildet? Vi har Nato som garantisten for vår sikkerhet. USA er fortsatt vår viktigste allierte. De forsvarspolitiske båndene var sterke, også gjennom fire år med Donald Trump. Men samtidig har vi sett, gjennom mange år, hvordan USA gradvis har vendt sin interesse mot Asia, og blitt mindre opptatt av Europa. Under tidligere president Barack Obama ble dette ekstra tydelig.

Jo mer urolig verden blir, jo viktigere er det å være del av et større fellesskap. For et lite land som Norge, med grense mot Russland, blir dette ekstra viktig. Mange trodde lenge at Russland ville bevege seg i retning våre vestlige demokratier, og bli en samarbeidspartner for sine naboland. Ikke en trussel.

Slik har det ikke gått. Alvoret gikk virkelig opp for oss da russiske soldater i 2014 invaderte Krim-halvøya. EU sto samlet mot den russiske aggresjonen mot Ukraina, og vedtok strenge sanksjoner, som Norge sluttet seg til. Det var bra.

EØS-avtalen avgjørende

Men våre bånd til EU er både sterkere og svakere enn de burde være. Sterkere, i den forstand at vi gjennom EØS-avtalen slutter oss til alt som kommer av lover og pålegg, nesten alltid uten å kny. Svakere, fordi vi ikke har noen som helst slags påvirkning på de lovene og påleggene som vi må følge.

EØS-avtalen er avgjørende for norsk økonomi, for eksport og arbeidsplasser. Men den handler om mye mer enn dette. Norske studenter kan studere hvor de vil i EU. Forskere kan knytte seg opp til noen av verdens fremste vitenskapelige miljøer. Nordmenn kan reise, jobbe og bo hvor de vil i ulike EU-land. Avtalen regulerer de fleste næringer, alt fra finans til luftfart.

Ap og EØS-motstanderne

Nå står selv EØS-avtalen utsatt til. Debatten har lenge handlet om hvorvidt Norge gir fra seg for mye makt til EU gjennom denne avtalen, om viktige politiske beslutninger tas i Brussel, utenfor norsk demokratisk kontroll. Det som nå kan være i ferd med å skje, er at det politiske flertallet i Norge gir fra seg makten over denne viktige avtalen til norske EØS-motstandere.

Hvordan? Fordi Ap, oppsiktsvekkende nok, sluttet seg til EØS-motstanderne på Stortinget, da de ba Høyesterett om å vurdere forholdet mellom Grunnloven og EØS-avtalen. Spørsmålet er om det må kreves at tre fjerdedeler av stortingsrepresentantene skal si ja dersom Norge skal slutte seg til EUs fjerde jernbanepakke. Frem til i dag har det vært nok med et vanlig flertall i spørsmål om hva Norge skal si ja til i EØS-sammenheng.

Denne saken er nå til behandling i Høyesterett. Dersom konklusjonen blir at det her må kreves tre fjerdedels flertall, kan dette i virkeligheten åpne for at EØS-motstanderne på Stortinget, som utgjør et mindretall, i fremtiden kan blokkere helt nødvendige tilpasninger til EU. Med et slikt mulig råd fra Høyesterett til Stortinget, må vi anta at det tilsvarende vil gjelde i lignende saker i fremtiden.

1972 - og 1994

Dette vil ikke tjene norske interesser. Men det viser tydelig hvilke dilemmaer vi står overfor i vårt forhold til EU. Vi deltar for fullt i EUs dype samarbeid, uten å ha noen som helst slags innflytelse over den politikken vi lojalt må følge.

Vi har hatt to folkeavstemninger om norsk EU-medlemskap, i 1972 og i 1994. I løpet av de 22 årene som gikk mellom dette, hadde den kalde krigen tatt slutt. Berlin-muren som skilte øst og vest hadde falt. Sovjetunionen fantes ikke lenger. Verden hadde åpnet seg. Det vi kaller “globalisering” var i full gang.

Nå er det 27 år siden sist nordmenn stemte over vårt forhold til Europa. Nye generasjoner har kommet til. Verden er igjen en helt annen. Den teknologiske utviklingen har både ført til større nærhet og større avstand. Det er nye konfliktlinjer, og hele maktbalansen i verden er i endring. Feil vei.

Henge med de rette

I møte med Kina og andre autoritære regimer er det helt avgjørende at vi står sammen med dem som deler våre verdier. EU er ikke perfekt. Det har vi sett, blant annet gjennom unionens vaksinehåndtering. EU er tungrodd byråkrati, tidvis preget av sterke interessemotsetninger.

Men likevel: Vi bør henge med dem vi har mye til felles med. Vi trenger EU. Det handler om trygghet og sikkerhet. I usikre tider.