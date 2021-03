Leder

Stans salget

PAUSE: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland satte i går salget av Bergen Engines på pause. Regjeringen trenger mer tid. Foto: Berit Roald

Regjeringen har satt salg av Bergen Engines til et russisk-kontrollert selskap på pause. Den endelige konklusjonen bør bli at avtalen stanses.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Etter at regjeringen har arbeidet med saken siden desember sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland i går at det ikke kan utelukkes at et salg medfører en risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser. Det har den politiske opposisjonen for lengst og med rette påpekt. Mæland understreket at det ikke er truffet en konklusjon, at usikkerhet må ryddes av veien og at flere departementer prioriterer arbeidet med saken.

Rolls-Royce kunngjorde 4. februar at de hadde undertegnet en avtale om å selge Bergen Engines for 1,6 milliarder kroner til THM International. Kjøperen er basert i Sveits, men er en filial av det store russiske TMH-konsernet. Etter at regjeringens beslutning i går meldte Rolls-Royce at de har satt transaksjonen på pause, mens myndighetene foretar sine undersøkelser.

Etter at saken ble offentlig kjent har eksperter og andre advart om at selskapets største eiere kan ha nære bånd til den politiske og militære eliten i Russland. For regjeringen burde det ha fått alle varselklokker til å ringe.

les også Nye trusler mot sikkerheten

Bergen Engines er en viktig leverandør at utstyr og tjenester for det norske sjøforsvaret. Ved siden av å produsere skipsmotorer har selskapet også service og vedlikehold av kystvaktskip, etterretningstjenestens FS Marjata og marinefartøy fra allierte land. Bergen Engines har også sivile kunder. Det er et problem for myndighetene at selskapet i utgangspunktet ikke er omfattet av sikkerhetslovens bestemmelser. Da ville det vært enklere å stanse et salg til Russland. Men sikkerhetsloven har også en paragraf som kan komme til anvendelse i dette tilfelle. Paragrafen omtaler aktivitet som kan utgjøre en trussel for nasjonal sikkerhet.

I Nasjonal sikkerhetsvurdering, som Politiets sikkerhetstjeneste (PST), offentliggjorde tidligere i år heter det at fremmede stater gjennom oppkjøp og investeringer i norsk næringsliv kan få tilgang til informasjon og innflytelse som det ikke er i Norges interesse at de får. PST advarer særlig om russisk og kinesisk aktivitet. Om lag samtidig med at denne rapporten ble lagt frem kom nyheten om at Bergen Engines, som har Sjøforsvaret som viktig kunde, skulle få russiske eiere.

les også Nye trusler krever ny debatt

Vi skal fortsatt ha en åpen økonomi, men vi må sørge for å beskytte kritisk infrastruktur og teknologi. Bergen Engines er viktig for forsvaret. Derfor er saken annerledes enn de fleste utenlandske oppkjøp i norsk industri. Vi kan ikke være naive. Det er behov for å se på hvilke virksomheter som bør omfattes av sikkerhetsloven og sette tydelige grenser. Vi må være årvåkne i en situasjon med et sammensatt og komplisert trusselbilde. Regjeringen må derfor si nei til å selge Bergen Engines til russiske interesser.