Barbarisk

GISSEL: Familien Ratcliffe i 2016 før Nazanin og datteren Gabriella ble arrestert i Iran. Mannen Richard har i fem år kjempet for å få familien samlet igjen. Foto: AFP

En britisk kvinne som har sittet fengslet i Iran urettmessig anklaget for spionasje er blitt systematisk torturert, ifølge en uavhengig rapport.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

7. mars hadde 43-åringen sonet ferdig den fem år lange dommen. Hun er likevel blitt holdt tilbake i husarrest i Teheran. I dag blir hun på ny fremstilt for en iransk domstol med nye anklager om «negativ propaganda mot den islamske staten».

Det er fristende å si at ingen produserer mer negativ propaganda mot den islamske staten enn det paranoide regimet selv. De utilbørlige anklagene mot den britiske statsborgeren er tilbakevist av en hel verden, FN inkludert, men prestestyret i Teheran har som kjent en helt egen oppfatning av rett og galt. At ayatollahene ikke respekterer internasjonale konvensjoner eller menneskerettigheter kommer derfor ikke som noen stor overraskelse.

Den konstruerte spionanklagen, fengslingen og torturen av Nazanin Zaghari-Ratcliffe er likevel oppsiktsvekkende all den tid Iran lenge har forsøkt å dempe motsetningene til vesten, og har uttrykt vilje til dialog med den nye administrasjonen i Washington, D.C.

Å dikte opp en ny spionsak for å holde den traumatiserte småbarnsmoren som gissel enda en stund, fremstår ikke akkurat konstruktivt, for å si det forsiktig.

Samtidig ligger det et visst kynisk rasjonale bak den barbariske behandlingen av Zaghari-Ratcliffe. I Storbritannia øker derfor presset mot statsminister Boris Johnson. Hans klønete håndtering av saken fryktes å ha forverret kvinnens situasjon, ifølge den konservative avisen The Times.

Da Zaghari-Ratcliffe ble arrestert i Teheran i 2016 var hun og den 22 måneder gamle datteren i ferd med å boarde et fly hjem til London. Hun var ansatt i en kanadisk humanitær organisasjon, men hadde vært i Iran på ferie for å la besteforeldrene møte sitt nye barnebarn.

Syv år tidligere hadde hun vært administrativt tilknyttet BBC World Service, og det var dette som ble brukt av revolusjonsgarden som «bevis» for at ærendet i Teheran var å rekruttere lokale journalister til en online-sammensvergelse (!) for å styrte den iranske regjeringen.

I en flåsete bemerkning om Zaghari-Ratcliffes Iran-reise sa daværende utenriksminister Boris Johnson i 2017 at hun «bare var der for å lære folk litt journalistikk». Hennes kanadiske arbeidsgiver ba Johnson beriktige utsagnet, noe som ikke skjedde. Fire dager senere fikk hun en tilleggsdom basert på utenriksministerens uttalelse.

Det har ikke gjort forhandlingsklimaet bedre at statsminister Johnson holder tilbake mer enn fire milliarder kr. som Storbritannia skylder Iran, og som britene i flere internasjonale instanser er blitt pålagt å utbetale. Beløpet er penger Sjahen betalte for forsvarsmateriell, men som Storbritannia nektet å eksportere etter den islamske revolusjonen i 1979.

Like selvfølgelig som britene må refundere kjøpesummen, i henhold til internasjonale pålegg, må regimet i Iran øyeblikkelig løslate Nazanin Zaghari-Ratcliffe. En sivilisert regjering ville selvfølgelig også beklaget overgrepene hun er blitt utsatt for, men det kan man nok ikke vente fra prestene i Teheran.