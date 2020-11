Kommentar

En skjebnetid for Amerika

Av Hanne Skartveit

PHILADELPHIA (VG): Etter et uavklart valgresultat, ruster begge sider seg til kamp. I rettssalen - og i verste fall ute i gatene.

Meningsmålingene tydet ikke på at det skulle bli så jevnt mellom Donald Trump og Joe Biden. Og det var vanskelig å tenke seg at Trump faktisk skulle få flere stemmer denne gangen enn han fikk i 2016.

Men det får han. Det skjer etter en pandemi som har tatt over 230.000 amerikanske liv, og rammet nær 10 millioner mennesker i USA. Etter at Trump har skjelt ut den fremste og mest respekterte smittevern-eksperten, Anthony Fauci, og til og med gitt inntrykk av at han vil sparke Fauci etter valget. Og etter at han har holdt valgkamparrangementer over hele USA, der han har samlet tusener på tusener til reneste superspreder-arrangementer, med mennesker tett i tett, uten masker.

År 2000 og i dag

Under en global pandemi har president Donald Trump aktivt undergravet myndighetenes smitteverntiltak, og bagatellisert sykdommen som har påført hans eget folk så store lidelser. Likevel blir han ikke straffet av velgerne sine. Det er vanskelig å forstå.

Nå tyder alt på at valget ender slik mange fryktet. Med svært jevne resultater i viktige vippestater, kan USA i verste fall stå foran uker, kanskje måneder, med rettssaker i flere delstater. Noen av disse sakene kan komme til å gå helt til høyesterett, slik det skjedde etter presidentvalget i år 2000. Den gangen avgjorde Høyesterett til slutt at omtellingen av stemmene i Florida skulle avsluttes. Dermed ble George W.Bush president, med 537 stemmers overvekt.

Det var tunge tak den gangen, med gjensidige beskyldninger mellom fløyene, personangrep og mistenkeliggjøring. Al Gore og demokratene var rasende, og følte at valget ble stjålet fra dem.

Mistenker hverandres motiver

Men det var ikke noe imot det vi kan komme til å se nå. USA er et annet. Gjennom disse 20 årene, har splittelsen blitt dypere, mistroen større, og raseriet mørkere. Andelen amerikanere som kan tenke seg å få en som stemmer annerledes enn dem selv inn i familien, har sunket dramatisk. Færre har venner på tvers av partiskillene. Folk kvier seg for å fortelle kollegaer hva de stemmer.

Mange amerikanske velgere tror ikke lenger at «de andre» vil godt. De mistenker hverandres motiver. Satt på spissen, kan vi si at mange demokrater tror at de som stemmer på Trump, er dumme. Mens mange republikanere tror at de som stemmer på Biden, er onde.

Vi skal ikke bevege oss lenge rundt i USA før vi merker at velgerne i de to partiene ser virkeligheten ulikt. De tolker både hendelser og uttalelser forskjellig. Få forsøker å lese motparten med et vennlig blikk. Alt dette kan komme til å forsterkes ytterligere i de kommende dagene og ukene.

Økt risiko for bråk

Trump har lenge snakket om valgfusk, og påstått at demokratene vil forsøke å stjele valget. Han har fyrt opp kjernetroppene sine, senest valgnatten, da han påsto at han hadde vunnet. Han har sagt at han ønsker at høyesterett skal stanse opptellingen av stemmene som ikke er talt opp ennå. Men selvsagt bare i de statene der han selv leder.

Det som nå skjer, med mulige rettsrunder, kan øke risikoen for bråk i gatene. Det skal lite til for å antenne raseriet som har bygget seg opp under overflaten de siste ukene. På begge sider.

Vi må håpe på en snarlig avgjørelse, og en ansvarlig håndtering fra begge parter når den endelige resultatet foreligger. Ingen tviler på at Joe Biden vil akseptere et resultat som fremstår som solid og troverdig, og at han i så fall vil be sine folk om å respektere utfallet, uansett utfall.

Donald Trump, derimot, vil neppe akseptere noe annet enn seier. Han hater tapere, og han hater å tape. Vi vet at han strekker seg langt for å ivareta sine egne interesser. Donald Trump lyver, trakasserer og manipulerer.

Mange føler seg kallet

Trump har drevet sin kampanje som en opposisjonspolitiker - samtidig som han har vært president. Og han har langt på vei lyktes med det. Utrolig nok. Derfor er det grunn til å tro, dersom valgresultatet ikke går hans vei, at han vil gå i opposisjon, også mot sitt eget parti. At han vil mobilisere sine kjernetropper mot republikanske ledere som godtar et resultat som til slutt gir seieren til Joe Biden.

Det kan bli farlig. Trump har flere gangen nektet å ta avstand fra rasistiske og høyreekstreme organisasjon og nettverk. Tvert om har han oppmuntret dem, både direkte og indirekte. Mange av dem føler seg kallet til å forsvare ham. Om så med vold.

Men det finnes håp i alt dette. USA har sterke institusjoner, også etter fire år med Donald Trump som president. Skulle det komme så langt, også denne gangen, at Høyesterett må inn, så bør vi kunne stole på at domstolene opptrer upartisk, at dommerne har integritet og gjør det loven sier.

Amy Coney Barrett

Mange frykter at den nyutnevnte høyesterettsdommeren, Amy Coney Barrett, vil ta avgjørelser som tjener Donald Trumps interesser, dersom hun får en slik sak på sitt bord. Jeg tror ikke det er grunn til å tvile på at Coney Barrett i så fall vil gjøre det hun mener er rett, ut fra grunnloven og rettspraksis.

Det er viktig å huske at både hun, og svært mange av de andre aktørene som må ta avgjørelser som handler om presidentvalget og et eventuelt maktskifte i Washington, D.C., ikke har sverget troskap til president Donald Trump. De har sverget troskap til grunnloven.

Mange vil gjøre mye for å beskytte demokratiet i USA. Mot vold og opptøyer. Og om nødvendig - mot sin egen president.

