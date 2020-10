Kommentar

Ville vi sagt det samme om en mann?

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

BOKAKTUELL: Hadia Tajik, her på Stortinget tidligere i år. Foto: Terje Bendiksby, NTB

Nei, sannsynligvis noe langt verre.

Bokomslaget på Hadia Tajiks bok «Frihet» har så langt fått betydelig mer oppmerksomhet enn de skrevne ord etter at en fakultetsdirektør i Stavanger prøvde å slå et slag for kvinnekamp ved å problematisere at coverbildet var «seksualisert». Forsøket falt på stengrunn, for å si det forsiktig. Nå har snart halve Norge støttet Ap-politikerens selvsagte frihet til å velge klær selv, så dette skal ikke bli nok et forsvarsskrift. Det klarte Tajik på utmerket vis på egen hånd.

Men mange av dem som har tatt Tajik i forsvar, hevder at ingen ville omtalt klærne eller utseendet til en mann. Det var kanskje sant en gang, men tiden begynner å ha løpt fra den type forestillinger om at kvinnelige politikere blir behandlet dårligere enn sine mannlige kolleger.

Likevel er dette slitesterke fortellinger, også hos kvinner med betydelig makt og innflytelse i samfunnet. Avgått Venstre-leder og statsråd Trine Skei Grande har ofte uttalt at det hun har opplevd neppe ville blitt sagt om en mann. Det gjentok hun sist på partiets landsmøte i høst, og i flere intervjuer i mediene.

Aps Ingvild Kjerkol avspiste NRKs programleder med at de neppe ville stilt en mann det spørsmålet, i et intervju der hun ble konfrontert med sin rolle i konfliktene i Trøndelag Ap.

Det er nærmest blitt en egen sjanger, som tidvis virker både hul og en smule antikvarisk.

I HARDT VÆR: Hadia Tajik har fått kritikk for omslaget av sin nye bok «Frihet». Foto: Paul Laukli/Tiden Norsk Forslag

Det er helt sikkert tøffere å være kvinnelig politiker på noen områder, men det er ingen grunn til å overdrive. Men der Tajik drukner i støtteerklæringer, er det ikke mange som går i krigen for eldre, hvite menn. Så la dette være en slags omfavnelse – om den er aldri så klam.

Hvis vi ser på Tajiks partifelle Jonas Gahr Støre, går nesten ingenting ved ham upåaktet hen. Hadde han stilt i dress, ville kritikken vært at han ser ut som en elitist som ikke forstår folk. Stiller han i rutete skjorte, kritiseres han for å late som å være noe han ikke er. Har han på seg hjelm, så blir det latterliggjort. Kanskje han rett og slett burde prøve med munnbind og flosshatt?

Da Rødt-leder Bjørnar Moxnes tok med seg Klassekampen til fjells forrige uke for å kjempe mot vindmøller, hadde mange moro med at han med skinnjakke og solbriller lignet mer på hovedrolleinnehaveren i en gangsterfilm enn en nyfrelst naturverner.

Det var nok mest bare gøy, men latteren setter seg litt mer fast i halsen når man ser på alt som er sagt og skrevet om bokaktuelle Jan Bøhler. Det har nesten gått nasjonalsport i å le av hårfrisyre, capsbruk og ikke minst hans hang til å vise fram de veltrente overarmene. Han tar sikkert også det med fatning, men det virker nesten utenkelig at noen gjorde det samme med en 66-år gammel kvinne.

Carl I. Hagens nese har alltid vært fritt vilt, det samme har Abid Rajas hår. For så vidt også Eli Hagens.

Når politikere gir ut bøker, får bokomslaget ofte oppmerksomhet. Da Per Sandberg og Bahare Letnes ga ut boka «Fremmede makter har flyttet inn», vakte både coverbilde og innhold allmenn forlystelse.

I morgen kommer Thorbjørn Jagland med sine lenge bebudede memoarer. Bokomslaget, der Jagland fremstår som en enkel vandrer på livets landevei, blir garantert påtalt, men neppe som seksualisert. Derimot kommer det nok til å falle noen skjeve ord om Jaglands personlige egenskaper «som man ikke nødvendigvis ville skrevet om en kvinne».

For om det er tungt å få uønsket oppmerksomhet om hvordan man ser ut, er det neppe mer behagelig å få karakteristikker av sine negative egenskaper. «Svak», «vinglete», «elitistisk» og «tåkefyrste» er slikt man gjerne skriver om Ap-lederen (meg selv inkludert), men jeg tror mange ville kviet seg atskillig for å skrive noe tilsvarende om en yngre, kvinnelig politiker, selv om det var aldri så sant. Da ville nok karakteristikkene blitt pakket inn i vatt.

Istedenfor å alltid gjøre dette til et spørsmål om kjønn, kan det være verdt å tenke en ekstra gang over hvordan vi karakteriserer andre. Selv om det bare er en mann.

Publisert: 27.10.20 kl. 19:13

