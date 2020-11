BRANSJE I KRISE: – Utelivet skapte den byen vi har i dag. Det yrende Grünerløkka fantes ikke på nittitallet, Youngstorget var folketomt på kveldene på begynnelsen av totusentallet. Der det er uteliv er det folk, da kommer de andre sjappene etter, skriver Fridtjof Jansen. Foto: Frode Hansen

På Høies hest

FRIDTJOF JAHNSEN, mann 50+, Salooneier på Bar Boca, Grünerløkka, Oslo

Jeg ser det som en Spaghetti-western: Gaten er øde, en høyball blåser sakte. Hesten pruster urolig. Ved siden av den står Bent Høie, i cowboyhatt, med sheriffstjerne. Han myser. En svettedråpe renner ned fra tinningen. På hesten sitter banditten, salooneieren, med løkke rundt halsen. Bak dem står de ansatte og venter på tur. Høie hever pisken, når han slår hesten vil salooneieren dingle.

Løkken strammes, bransjen hoster, noen dør, andre kjemper for livet. Det er coronaen, den er det som dreper oss. Ikke på vanlig vis som en snikende morder i influensadrakt som sakte kveler deg. Nei, det er motstanderen som dreper oss. Helseministeren. Som strammer løkken rundt halsen på en hel bransje.

Det er Nasjonal dugnad. Sammen skal vi bekjempe viruset. Vi skal ha på oss masker, vi skal desinfisere, vi skal stenge tidlig, vi skal bordservere, vi skal ha minst en meter mellom gjestene. Kapasiteten er nede på en tredjedel, toppen. Smittetallene viser at utelivsbransjen har gjort en formidabel jobb for å hindre den å spre seg på sine steder, og det skal vi fortsette med. Ja, vi skal følge alle de reglene som myndighetene mener er nødvendige for å ta kverken på denne jævla epidemien. En gjest per bord, åpent fra 18- 22, Steng oss! Whatever… vi er med på dugnaden!

Men i god norsk dugnadsånd så er det alltid noen som tar de tyngste løfta, mens noen andre sniker seg unna, raker litt løv i et bedd mens andre bærer de tunge utemøblene opp fire etasjer aleine! Sånn føles denne nasjonale dugnaden akkurat nå. Nå har vi båret tunge ting opp og ned den jævla trappa hele dagen, nå skal vi sette oss ned å få oss en kaffe og en vaffel og så er kanna tom, noen har spist opp alle vaflene og gitt faen i å betale regninga. Som sagt, vi er villig til å gjøre hva det måtte være helsemyndighetene mener er nødvendig for å få dette til.

Men vi trenger kompensasjon. Som treffer. Vi trenger garantier. Vi trenger at du sier: Vi slår deg ikke konkurs, Høie. Den lille bedriften din med sunn økonomi, med ti ansatte, med masse gjester. Den skal ikke legges ned, de ansatte må ikke miste jobben, fordi du, Høie, også skal betale din del av regninga. Det er alt jeg trenger å høre. Du kan ikke trykke på pauseknappen og ikke trykke på play igjen. Jeg vil høre låta ferdig, den er livet mitt.

Folk ser ut til å tro at vi som driver utesteder er noen griserike mafiosoer som sitter som en Robert de Niro innerst i lokalet med en dame i hver arm og gullringer på alle fingra og deler ut tusenlapper. De er ikke sånn, vettu. Det hardt arbeid hver jævla dag. Gjerne ut i de små timer. Og vi er gjennomregulert og dønn ærlige de aller fleste av oss. Småbedriftseiere jobber mer og tjener mindre enn de fleste her i landet. Folk i utelivsbransjen jobber hardere, mer og lengre en de aller fleste. Og tjener mindre. Staten og kommunens ansatte sitter trygt de, på hjemmekontorene sine. Funker ikke i utelivet det, vet du.

Utelivet skapte den byen vi har i dag. Det yrende Grünerløkka fantes ikke på nittitallet, Youngstorget var folketomt på kveldene på begynnelsen av totusentallet. Utelivet er pionerer og ofte i front når det gjelder byutvikling, der det er uteliv er det folk, da kommer de andre sjappene etter.

Utelivet står for en enorm verdiskaping, holder hauger av folk i arbeid, skaper frie rom og møteplasser uavhengige av politikk og religion. Fremmer kulturen. Bekjemper ensomheten. En kreativ bransje med tusenvis av kompetente, ressurssterke arbeidere. Servitører, bartendere, kokker, oppvaskhjelper, soussjefer, kjøkkensjefer, barsjefer og daglig ledere, restauratører, DJ-er, musikere, teknikere, vaktmestere, osv, osv. Alle kjemper for livet, mot coronaen, for samfunnet. Men vi vil vite at det ikke er nytteløst, at vi ikke blir skutt i ryggen av våre egne samfunnsledere.

Så før du kliner til med pisken, snu deg og se på den tomme gata, er du med på dugnaden så yrer det av liv der i framtiden, men er du det ikke, så blir det en spøkelsesby. (Til Boca-stammisene: Dagens låt er «Ghost town» – Specials)

