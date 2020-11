DELER ERFARINGER: I forrige uke stod Aristide M. Sagbakken og Naftali Yakobo frem i NRK og fortalte om rasisme på fotballbanen. Nå skriver de i VG sammen, i kronikkserien for unge, «25 under 25». Foto: MONZER FAISAL / Instagram: @monzrrr

«25 under 25»: Ingen rasisme på våre baner!

At vi må få slutt på rasisme er noe de aller fleste, både mørke og hvite mennesker, er enige om. Så hvorfor er dette fortsatt et så stort problem?

ARISTIDE M. SAGBAKKEN(19), fotballspiller, Mjøndalen

NAFTALI YAKOBO (19), fotballspiller, Skiold

«Neger», «ape» og «svarting» er noen av flere ting vi, og de aller fleste mørkhudede fotballspillere, har fått slengt mot oss. Dette blir ropt ut, men mange er også såpass slue og feige at de tar det i isolerte situasjoner på banen.

Vi har fått høre apelyder fra både spillere og tilskuere, og ved flere anledninger har vi fått beskjed om å dra tilbake til der vi kommer fra.

Hvor latterlig er det ikke at rasisme fortsatt er en diskusjon i 2020?

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send mail til debatt@vg.no, og merk den med 25 under 25. Mer informasjon finner du her. Vis mer

Breddefotballen skal være gøy. Et fristed hvor alle, uansett hudfarge og bakgrunn, skal trives. For oss som opplever rasismen, er det tydelig at problemet er mye større enn det kan se ut som fra utsiden.

Det kan være fordi mange er for redde til å melde ifra, eller at når det meldes ifra om, så blir det ikke tatt skikkelig tak i. Uansett, så gjør dette at mange ikke trives, og det påvirker psyken både på og utenfor banen.

Hvis man skal få slutt på rasismen i breddefotballen, må man se på problemet i en større skala. Man kan ikke isolere problemet til kun fotballen, for det er ikke slik at folk plutselig blir rasister idet de nærmer seg en fotballbane. Det ligger dypere enn som så.

Ingen er født rasister, dette er uten tvil noe man lærer. Barn og unge får det fra ett sted. De lærer og plukker opp alt de hører, ser, og blir fortalt, så her ligger det et stort ansvar på foreldre, skole, og til og med barnehage.

Det er elementært at man lærer i ung alder at rasisme ikke er greit, for menneskers holdninger er vanskelig å forandre på i eldre alder. Nulltoleransen mot rasisme burde fra første stund bli fora inn med teskje. Vi alle vet hvor vanskelig det kan være å overbevise en eldre generasjon om nye endringer i samfunnet. Realiteten er den at jo eldre man blir, desto mer bastant kan man bli.

Det er også viktig at dette er noe som prates om i klubbene, slik at spillerne føler seg trygge i klubbene og legger grunnlag for det beste idretten har å by på, nemlig glede.

I AKSJON: Her roper Aristide Mutula Sagbakken på straffe under en eliteseriekamp mellom Mjøndalen og Viking på Consto stadion i Mjøndalen i fjor. Foto: Terje Pedersen

les også Rasismesak i Sandefjord: – Ropte «apekatt» til VIF-spiller

Da jeg, Aristide, var yngre fikk jeg høre fra dommere og foreldre på sidelinjen at dette var noe jeg bare måtte tåle.

Dette resulterte i at jeg sluttet å varsle om de kvalmende hendelsene, og klumpen i magen min bare vokste og vokste. Vi har ikke blitt hørt når vi har ropt om hjelp. Det er absolutt ikke godt nok. Hver eneste sak må bli tatt seriøst.

Til NFF og alle Norges fotballkretser: La meg fortelle dere en historie om 13 år gamle Aristide. Han spilte med gutter som var to og tre år eldre.

«Stopp han negern!», fikk han ropt etter seg, fra en forelder på sidelinja.

Sammen med følelsen av å allerede være liten på laget, fikk det ham til å føle seg som et absolutt null. Heldigvis ble det hørt av flere, og hendelsen ble meldt inn av klubben. Etter det hørte han aldri noe mer om saken. Hvordan skal spillere og klubber klare å stole på at dette blir tatt tak i når saker som dette bare forsvinner i massen?

Når det først rapporteres inn slike hendelser MÅ klubber og spillere inkluderes i prosessen. Ellers resulterer det i at fotballen ikke er en arena der glede står i fokus, men en arena der udresserte idrettsforeldre og deres barn får boltre seg med sine trangsynte kommentarer. Dere mister talenter.

Til mitt folk, det norske folk:

«I denne verden er mennesker sin egen fiende,

skrur på nyhetene, eneste vi ser er mennesker lide.

Vi blir aldri frie om vi går veien helt alene, vi trenger mørke, trenger hvite, sammen om problemet».

(Hentet fra AMS, låten «Rasebevisst».)

Publisert: 02.11.20 kl. 14:49

