Leder

Facebrøler

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Når Facebook slår av nyhetene og blokkerer offentlig informasjon på et helt kontinent, ser vi med all tydelighet hvilken makt teknologigiganten har over våre liv.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Ukens maktdemonstrasjon fra Facebook-gründer Mark Zuckerberg da australske nyhetsmedier ble utestengt fra nettsamfunnet, var svar på tiltale: Politikerne i Australia har fremmet lovforslag om at de store teknoaktørene må begynne å betale for noe av innholdet de formidler.

Både Google og Facebook tjener mange hundre milliarder kroner hvert eneste år på å distribuere artikler og lyd/bilder som andre har produsert. Uten at det koster dem ett øre formidler de stoff laget av tradisjonelle mediehus. Innholdsprodusentene får ingenting.

Samtidig stikker de av med størsteparten av reklamepotten. Inntekter som sammen med ulike former for brukerbetaling tidligere bidro til å finansiere uavhengige nyhetsorganisasjoner og det frie ord.

Ikke bare er disse pengene borte fra medieøkonomien lokalt. De er sluset til skatteparadiser og Silicon Valley. Mens overskuddet fra annonsører og aviser en gang ble beskattet der pengene ble tjent, og dermed gikk tilbake til samfunnet, er sluttleddet i nettaktørenes verdikjede gjerne en håndfull investorer med bankboksadresse Bahamas.

Facebooks digitale overreaksjon i Australia har overhodet ikke skremt noen. Tvert imot har det fått andre land til å våkne. Nå sier Canadas regjering at de vil fremme et lignende lovforslag som vil pålegge Facebook å inngå avtaler med de medier de videredistribuerer innhold fra.

Storbritannia, Tyskland og Frankrike varsler nøyaktig det samme. Parallelt jobber EU med implementeringen av nye, vedtatte opphavsrettsregler som også vil omfatte digital formidling av journalistikk. I USA har de føderale konkurransemyndighetene samt en koalisjon av 48 delstater reist sak mot Facebook om mulig kartellvirksomhet og misbruk av markedsmakt.

For millioner av mennesker er Facebook en primærkilde for informasjon. Men nettstedet er også en global leverandør av desinformasjon. Skiftende algoritmer som fremmer «populært» innhold skiller ikke mellom falske nyheter designet for å klå fordommer eller faktiske opplysninger.

Også dette kom til uttrykk i Australia da Facebook ikke bare stengte for nyhetsmediene, men i tillegg blokkerte offentlig informasjon, herunder viktig helseinfo midt i en pandemi. Samtidig sørget nettstedets klikkroboter for å løfte frem vaksinemotstandere, konspirasjonsteoretikere og andre ytterliggående profeter fra internettets mørkeste kroker.

Interessant nok tviholder Facebook på fiksjonen om at nettstedet kun er en plattform, et klinisk publiseringsverktøy uten det ansvar som publisering i seg selv medfører for alle andre som legger noe frem i det offentlig rom. Heller ikke Google erkjenner det.

Nettgigantene avviser blankt å la seg regulere på noe som helst vis. De vil både ha kaken og spise den. Ikke så rart, ettersom de har sett det ikke bare er mulig. Men også en svært lukrativ forretningsmodell.

Nå kan dette endre seg dramatisk. Facebooks brøler i Australia har slått tilbake på dem selv. Som en bumerang.