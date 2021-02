KONTANT SVAR: – Det er tydelig at Lysbakken ikke kan så mye om legemiddelindustrien generelt, eller om legemiddelproduksjon, skriver Karita Bekkemellem. Foto: Klaudia Lech

Er vi ikke alle vaksineprofitører?

Audun Lysbakken bruker uttrykket vaksineprofitør når han skyter mot både myndigheter og legemiddelindustrien. Problemet er ikke bare at han bommer på blinken i kritikken sin, men samtidig viser han en manglende forståelse for pandemien og politikk.

KARITA BEKKEMELLEM, administrerende direktør i Legemiddelindustriforeningen (LM)

Vi er alle vaksineprofitører. Denne pandemien har kostet staten Norge 150 milliarder i bare utgifter til nå. Over hele verden er det er rekordhøy arbeidsledighet, folk lever adskilt fra venner og familier, det drastisk økning i depresjoner og folk må si farvel til sine kjære gjennom telefon og pleksiglass. Vi profiterer alle på vaksinene som nå produseres og rulles ut i et tempo verden aldri har sett maken til.

For det er nettopp det som skjer. Over hele verden produserer de som kan produsere. Det er på makskapasitet. Vaksineproduksjon er ytterst komplisert og stiller svært strenge krav som igjen sikrer at produktene blir trygge og effektive. For at man skal kunne vaksinere så mange som mulig, så fort som mulig, så tilbyr også legemiddelselskaper som ikke har kommet like langt i utviklingen av sine vaksiner, at deres fasiliteter kan brukes.

På rekordtid har legemiddelindustrien i samarbeid med akademia, veldedige organisasjoner, internasjonale organisasjoner og stater forsket frem, utviklet, produsert og distribuert vaksinene som er det eneste som kan få slutt på denne pandemien. Lysbakken peker på at patenter på vaksinene holder produksjonen tilbake, mens sannheten er at patenter har gjort at det har blitt utviklet vaksiner så raskt. Flaskehalsen er at de vaksinene som skal produseres ikke kan produseres raskt nok, ifølge forsker Derek Lowe, som i Science forklarer hvorfor. Og når de er produsert, da skal de fordeles. Dette er det blant annet WHO som har ansvaret for, og de fordeler vaksiner til de områdene som trenger dem mest.

Når Lysbakken kritiserer fordelingen av vaksiner globalt, blant annet med å bruke tallet 55 som skal være antallet vaksiner som er satt i Afrika ved utgangen av januar, så har han enten ikke fått med seg, eller valgt å ignorere, at Sør-Afrikas president forrige lørdag kunne fortelle i URIX på NRK at en milliard vaksinedoser har blitt sikret til hele kontinentet.

Lysbakken kritiserer legemiddelindustrien og meg for manglende åpenhet, å ikke snakke med kritikere og at jeg anklager Leger uten grenser for å drive med konspirasjonsteorier når deres, som han selv skriver, «store synd var å stille spørsmål ved om industrien og rike land gjør nok for å sikre rettferdig fordeling.»

Det Leger uten grenser skrev i Dagbladet, og som jeg reagerte på, var at «godt betalte lobbyister i industrien har påvirket demokratisk valgte politikere til å abdisere.» Hvis han mener at norske, folkevalgte politikere, hans kolleger, nærmest er «i lomma» på legemiddelindustrien, så er det en såpass drøy påstand at han enten bør dokumentere det, eller beklage det.

Den som kjenner til hvordan legemiddelindustrien arbeider, vet også at vi er underlagt strenge regelverk og føringer, og at det er en lang rekke offentlige og uavhengige organer som samarbeider med bransjen for å vurdere og godkjenne legemidlene vi utvikler.

Det er tydelig at Lysbakken ikke kan så mye om legemiddelindustrien generelt, eller legemiddelproduksjon. Kanskje er det derfor at han ba sin helsepolitiske talsperson, Nicholas Wilkinson, om å kontakte oss i LMI for å ha en arbeidsdag hos oss. Hvis vi er så uredelige som Lysbakken får det til å virke som i sin kronikk, er det litt underlig oppførsel. Wilkinson kontaktet oss da han ønsket å lære om industrien, om antibiotikaresistens, prosessen om tilgang til nye legemidler og muligheten for norsk vaksineproduksjon. Vi sa gladelig ja. Grunnet pandemien har vi måttet utsette det fysiske besøket, men vi hadde et langt, informativt og produktivt møte på Teams. Og når pandemien er vaksinert bort, er både han og du, Lysbakken, hjertelig velkommen til oss igjen. For vi har ingenting å skjule. Vi har for øvrig også tatt kontakt med Leger uten grenser og bedt om et møte, men av de fikk vi ikke en gang et svar.

Men, vi er enig om én ting: verden trenger flere vaksiner. Det jobbes på spreng for å forske frem flere typer, produsere de som er godkjent så fort det lar seg gjøre, og distribuere disse rundt til hele verden.

Samtidig har koronapandemien påført Norge enorme utgifter og rekordhøy arbeidsledighet. Finansministeren har sagt at velferdsstaten er truet. Nå går Norge inne i en ny tid hvor nye generasjoner har behov for de samme sterke velferdsordningene, og for å klare det trenger Norge nye inntektskilder og nye måter å tenke på.

Med norsk vaksineproduksjon kan vi bidra til å produsere vaksiner til verden og oss selv— både under og etter pandemien. Vi trenger ny næringsutvikling som gir økte eksportinntekter i fremtiden og nye jobber over hele landet. Norsk vaksineproduksjon vil gjøre nettopp dette— og stille oss sterkere ved neste krise.

Derfor har NHO, LO, Norsk Industri, Industri Energi og KLP sammen med Legemiddelindustrien laget en rapport som viser hvordan dette kan gjøres og hvorfor det er realistisk og gjennomførbart. Der foreslås det at vi etablerer «Senter for norsk vaksineproduksjon og innovasjon» for beredskapsproduksjon, pre-kommersiell og kommersiell produksjon av vaksiner.

Det innebærer både produksjon av vaksiner for egen befolkning og kontraktproduksjon på vegne av større farmasøytiske selskaper, som for eksempel under en pandemi. Samlet vil dette kunne bidra til nye stabile industri-arbeidsplasser, økte eksportinntekter, styrking av norsk legemiddelberedskap og økt vaksineproduksjon til en verden som desperat trenger det— også etter pandemien.

Da snakker vi vaksineprofitt!