En jobb å gjøre

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Å få sysselsatt ungdom er regjeringens jobb nummer én akkurat nå.

Før coronasituasjonen var 110 000 unge under 29 år utenfor arbeidsliv og utdanning. Nå har tallet økt til minst 130 000, ifølge beregninger fra Virke.

Totalt er 4,5 prosent av arbeidsstyrken registrert som ledig. Navs januartall viser at 201 400 personer er helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. For aldersgruppen 20 – 24 år er ledigheten på 6,7 prosent.

Ser man på dem mellom 15 og 24, var i underkant av elleve prosent arbeidsledige i fjerde kvartal i fjor, ifølge Statistisk Sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse. Sammenlignet med kjernegruppen 25 – 54 år er det en dobling av ledighetsnivået.

Skrekkscenarioet er at ungdomsledigheten skal bite seg fast. Konsekvensene av det er ille for den enkelte, men vil i praksis kunne ramme oss alle. Et samfunn med økende utenforskap kan utvikle seg i retninger vi må forsøke å unngå.

Som vi har sett fra USA kan splittelser bidra til parallelle virkeligheter og grave dype daler av uforsonlighet mellom mennesker. Et desillusjonert folk er lett å mislede.

Utenforskapet i Norge omfatter personer som hverken er i arbeid, i utdanning eller på tiltak fra Nav. Ca syv prosent av dem mellom 15 – 29 år står på siden av arbeidslivet på denne måten. Mange av disse oppgir at de ikke leter etter jobb. Som Aftenposten skriver, kan de gjenfinnes i trygdestatistikken.

En fare med å bli sittende fast der i ung alder, er at det blir stadig vanskeligere å komme inn i arbeidslivet overhodet. I ytterste konsekvens kan utenforskapet gå i arv til neste generasjon.

Norge har allerede Europas høyeste andel på uføretrygd, og arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) frykter at pandemien vil medføre at utenforskapet vil øke. Til Aftenposten sier han at hovedgrepet mot ledighetskrisen blir å «rive muren mellom arbeidssporet og utdanningssporet».

Vi tror det kan være en god strategi. Så god at den av de ovenfornevnte grunner ikke bør avblåses når coronaen er over. I den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i har regjeringen midlertidig gjort det mulig å kombinere dagpenger med studier. Den endringen må gjerne gjøres permanent, slik Isaksen tenker å foreslå.

Å øke antallet tiltaksplasser og gi unge prioritet, noe regjeringen allerede er i gang med, er også positivt, gitt de nåværende forhold.

I årets statsbudsjett er det bevilget penger til ca. 7000 flere slike plasser. Regjeringen har tidligere kuttet i disse. For å opprettholde effekten av innsatsen er også dette tiltak som bør videreføres en god stund etter pandemien. Tiltaksplassene er konkrete jobber som Nav kjøper av bedrifter for å tilby ledige arbeidsmestring og erfaring.

Dette vil likevel være kortsiktige løsninger. På lengre sikt må myndighetene planlegge langs flere spor. For det første må fagopplæringen styrkes, og via trepartssamarbeidet må det legges til rette for at antallet lærlingeplasser øker.

Parallelt vil det være nødvendig å sørge for at flere faktisk gjennomfører videregående opplæring. Noen kvikk-fix finnes ikke.