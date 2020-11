INGEN MIRAKELKUR: – Gitt usikkerhetsmomentene er det klart at vaksinasjon ikke blir eneste bidragsyter til flokkimmunitet og pandemiens slutt, skriver Henrik Vogt. Foto: Ted S. Warren / AP

Kaldt vann i vaksineblodet

Det er grunn til optimisme, men for å skape tillit til vaksinene, bør kommunikasjonen om dem være åpen, ærlig og tydelig.

HENRIK VOGT, lege, postdoktor ved Senter for medisinsk etikk, UiO

Covid-19-pandemien vil ta slutt med flokkimmunitet. Det betyr at en så stor andel av befolkningen er immun at smitten ikke brer seg med (kanskje 40-70 prosent). Det er to veier dit: Gjennom infeksjon i befolkningen, og gjennom vaksinering. I mange land – som Norge – hviler strategien tungt på vaksineveien.

Vanligvis tar det årevis å utvikle og prøve ut vaksiner, men 9. november kom nyheten om at legemiddelfirmaet Pfizers koronavaksine reduserer risikoen for Covid-19. 16. november fulgte firmaet Moderna opp med nyheten om at deres vaksine ser effektiv ut. Mediebildet eksploderte i entusiasme.

Disse og andre positive nyheter gjør at det ser svært lovende ut, men for å skape tillit i befolkningen er det samtidig etisk viktig med ærlig kommunikasjon om usikkerhetsmomentene rundt coronavaksinene. Her er noen:

For det første vil ikke vaksinene bli 100 prosent effektive i å forhindre smitte og dødsfall. Pfizer rapporterte at deres vaksine kunne redusere antall Covid-19-tilfeller med 90 prosent, og Moderna 94,5 prosent, noe som logisk sett også vil redusere antall døde.

Dette er svært gode resultatet hvis det holder, betydelig mindre effektive vaksiner kan godkjennes, men de var målt på mellomstadier i utprøvingen. Det er grunn til å tro at beskyttelsen kan avta over måneder og år, og at «påfyll» av vaksine for å øke immuniteten kan bli nødvendig. Dette er ikke uvanlig med andre vaksiner.

Det studiene også målte var også bekreftede Covid-19-tilfeller. Det er mer usikkert hvor gode vaksinene er i å forhindre ubekreftede tilfeller der smittede opplever få eller ingen symptomer. Vaksinene kan redusere alvoret i sykdommen, men uten at immuniteten er steriliserende, altså helt forhindrer at man blir smittet. At folk blir mindre syke er selvfølgelig i seg selv svært verdifullt, men dette betyr usikkerhet knyttet til vaksinenes evne til å skape flokkimmunitet som stopper smitten helt.

Andre smitteverntiltak kan derfor bli nødvendige, spesielt i starten før man får observert effektene. Det er usannsynlig at vaksinene utrydder viruset helt. Dette er noe av bakgrunnen for at WHOs helsesjef, Tedros Ghebreyesus, like etter de positive vaksinenyhetene, gikk ut og sa at vaksinene alene ikke vil stoppe pandemien.

Det kan kanskje også komme som en overraskelse på folk at det er flere vaksiner på trappene, og at det ikke er gitt at de vil bli tilbudt den med best effekt.

Alle legemidler kan ha bivirkninger. Vaksiner også. Pfizer og Moderne melder kun om mindre alvorlige bivirkninger, men det er vanskelig å oppdage sjeldne, alvorligere bivirkninger i studier. Man trenger tid for å fange dem opp. Når vaksinestudiene gjøres skikkelig, er det imidlertid grunn til å tro at vaksinene er ganske trygge. Risikoen ved vaksinasjon vil sannsynlig være langt mindre enn «bivirkningene» ved å få selve sykdommen.

Et spesielt usikkerhetsmoment er knyttet til barn. Vaksinene testes foreløpig i liten grad på dem. Samtidig er barns risiko for alvorlig sykdom vært liten, og der sannsynlig noe mindre smittebærende enn voksne. Det oppstår dermed usikkerhet om hvordan foreldre og samfunn skal vekte nytten ved å vaksinere barn mot risikoen for bivirkninger, men denne vil bli mindre når forskningsresultatene kommer.

En ting er å utvikle en effektiv vaksine, en annen er å produsere og fordele milliarder av dem. Ifølge en lederartikkel i tidsskriftet Nature Biotechnology er de de høyteknologiske, såkalte RNA-vaksinene som er kommet lengst i utviklingen, som Pfizers og Modernas, de samme som er vanskeligste å produsere og fordele i stor skala. Mens rike land som Norge stiller først i køen, kan vil mange trolig måtte vente til 2022.

Oppbevaring er et annet usikkerhetsmoment. Pfizer-vaksinen må som et ekstremt eksempel oppbevares superkaldt i minus 70 grader, mens Modernas trenger minus 20. Dette gjør vaksinasjon praktisk utfordrende, og i sin pressemelding skriver Pfizer som et eksempel at det er usikkert om de kan lage en versjon for varmere temperaturer.

Det er også usikkert hvor mange som vil vaksinere seg. I undersøkelse fra Pew Research i USA viste i september at kun 51 prosent at voksne amerikanere sa de sannsynlig ville. Ennå færre sier ja når de forstår at vaksinen ikke blir 100 prosent effektiv. I Norge er tilliten større: Ifølge en undersøkelse fra Opinion sier 60 prosent av nordmenn de vil ta en koronavaksine. 18 prosent sier «nei» og 22 prosent «vet ikke». Dette kan holde, men det kan også hende at noen av dem som sier nei vil bli smittet og ende med å bidra til flokkimmunitet på «gamlemåten».

Til sist er det usikkert hvem som får vaksinen først. Ikke bare blant land på verdensbasis, men innad i hver befolkning. Dette er et stort etisk spørsmål.

Gitt usikkerhetsmomentene over er det også klart at vaksinasjon ikke blir eneste bidragsyter til flokkimmunitet og pandemiens slutt. Ikke alle vaksinerte vil unngå smitte, ikke alle vil ta vaksine hvis de får det tilbudt, og ikke alle som ønsker vaksinen ta vil få tilbud før de blir smittet.

Allerede i starten av oktober anslo Verdens helseorganisasjon (WHO) at ti prosent av verdens befolkning allerede var smittet, og siden har pandemien eskalert. Spørsmålet på verdensbasis er dermed hvor mange som ikke allerede er smittet når vaksinen blir tilgjengelig.

Men i Norge er det til tross for usikkerhetsmomentene over grunn til å tro at vaksiner kan bli klart viktigste bidragsyter til at vi får flokkimmunitet og kan normalisere situasjonen i løpet av neste år.

