Foto: Trond Solberg

Vedum-populismen er ei tvangstrøye for oss bygdefolk

Trygve Slagsvold Vedum satsar på eit retorisk knep som sikkert er effektivt, men som også er ei tvangstrøye for folk på bygda.

ØYVIND STRØMMEN, fylkestingspolitikar, MDG Vestland

Venstre har sagt ja til EU, og det meiner Trygve Slagsvold Vedum at er eit brot på tradisjonen Venstre har stått i som «folkestyreparti». I eit intervju med VG seier han at Venstre med dette fjernar seg stadig meir frå vanlege folk. Han seier også at han trur leiinga i Venstre har gjeve opp mykje av distrikts-Noreg: «Dei satsar mest på ein urban økonomi. Dei likar nok best å gå på tilstelningar og frukostar hjå tankesmia Civita i Oslo sentrum».

Det er ikkje noko vidare tvil om at Vedum satsar på ein taktikk Framstegspartiet tidlegare har lukkast mykje med: å seia noko ein veit vil provosera, med von og siktemål om å irritera nett dei rette folka. Og her er det altså at eg let meg lokka i fella, sjølv om eg som miljøpartist kunne og sikkert burde ha halde meg unna heile krangelen.

Øyvind Strømmen. Foto: MDG Vestland

Kvifor let eg meg eigentleg lokka? Her er nokre moglege forklaringar: Fordi det heile er til skade for sentrum i norsk politikk, som burde ha mykje å snakka saman om, på trass av ulike syn i EU-saka? Fordi slike retoriske grep knappast er til fordel for den politiske debatten generelt, men i staden bidreg til ei usunn polarisering? Fordi det er det til skade for den pragmatiske, konsensussøkjande politikken som finn stad ute i norske kommunar og fylker? Fordi mitt eige parti, Miljøpartiet Dei Grøne, gjerne vert utmåla som ein del av dette urbane og ubegripelege, fjernt frå «vanlege folk», og det samstundes som MDG og Sp har ein heil del å snakka saman om når det kjem til praktisk politikk?

Som retorisk knep har det sjølvsagt sine fordelar å teikna opp bilete av ei autentisk og ekte folkemeining som ein sjølv er på lag med, samstundes som meiningsmotstandarar vert framstilt som representantar for noko anna. Ekstra effektivt er det om ein kan kopla motparten til ei eller anna form for elite. Til dømes til slike folk som går på frukostseminar.

Men sanninga er jo at vanlege folk meiner forskjellige ting om det meste, definitivt også om norsk EU-medlemskap. Det er sant i Oslo, der det – meg bekjent – bur ganske mange vanlege folk. Det er også sant ute på bygda, langt frå Tigerstaden, her ute der det er senterpartiordførarar som går på frukostseminar.

Vanlege folk er forskjellige folk, med forskjellige meiningar. Også ute i distrikts-Noreg er det dei av oss som meiner at eit forpliktande europeisk samarbeid er av det gode. Også her er det dei av oss som meiner at Noreg burde vera med i det, ikkje berre på gangen, men rundt bordet. Også her er det mange som opplever fordelande av det europeiske samarbeidet me faktisk har. Kanskje driv dei eksportnæring. Kanskje har borna fått studieplassar gjennom Erasmus. Kanskje har dei funne seg ein kjærast lenger vekk enn på den andre sida av fjorden. Og kanskje er du usamd med dei, Trygve, men det er jo ikkje fordi dei ikkje er vanlege folk.

Det finst dei som vil forstå mange av notidas politiske konflikter gjennom ei skiljeline teikna opp mellom anywheres og somewheres, mellom rastlause og helst rotlause urbanistar på den eine sida, og dei med røter ein spesifikk stad på den andre. Det igjen vert gjerne kopla til kulturkrigar som i norsk tapning har handla om spenningstilhøvet mellom elsyklar og dieselbilar, mellom vegetarmat og kjøtkaker, mellom den romantiserte ulven og den urbaniserte ulven, ulven som drikk kaffelatte.

Denne oppdelinga mellom anywheres og somewheres har vorte nytta til å forstå fleire og ganske ulike fenomen: Trump sin valsiger i 2016-valet i Statane, Brexit, dei gule vestane i Frankrike, men også Senterpartiet sin vekst i Noreg. Alt vert sausa saman. Og heilt upresist er det sjølvsagt ikkje. Som Vedum sjølv har skrive i ein kronikk i Dagbladet: «Flere av kravene fra de gule vestene viser en frustrasjon som også bæres av mange i Norge».

Det finst ei heilt reell kjensle ute i bygde-Noreg av at ein vert overkøyrd i sentraliserande reformar. Den kjensla er heller ikkje grunnlaus. Det er ikkje utan grunn at folk løftar fingrane til hermeteikn når dei snakkar om «nærpolitireformen», ikkje utan grunn at det finst bunadsgerilja, ikkje utan grunn at vaksdølar og hardingar hyttar med knyttneven mot Oslo frå rasutsette vegar på Vestlandet. Sjølvsagt er det ikkje utan grunn.

Problemet oppstår når denne frustrasjonen vert kopla med retoriske knep som definerer mengder av heilt vanlege folk ut av det eigentlege folket.

Ein kunne sagt mykje om karikaturar av elsyklande departementstilsette, men mitt verkelege ankepunkt mot den vedumske populismen er at han kjennest som ei tvangstrøye for oss bygdefolk. For det er mogleg, Trygve, å vera EU-tilhengar utan at det tyder at ein er mest glad i gå på frukostar hjå Civita i Oslo sentrum. Og det er mogleg, Trygve, å kombinera bygdelivet med europeisk og internasjonalt vidsyn. For å seia det på ein annan måte: ein kan vera både somewhere og anywhere på same tida.

Publisert: 01.10.20 kl. 07:32