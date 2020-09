Kommentar

Jonas? Eller Erna?

Av Hanne Skartveit

Hvem skal rydde opp etter coronaen? Et kriserammet Ap, eller et Høyre som er alt for glad i å bruke andres penger?

Mange nordmenn vil slite økonomisk lenge etter coronaen. Statistisk Sentralbyrå kom i går med sin prognose for de neste årene. Selv om mye har tatt seg opp etter nedstengningen i mars, spår byrået at norsk økonomi vil gå på lavbluss i mange år fremover.

Gjennom det siste halvåret har det vært bred enighet om å bruke mye penger for å motvirke skadevirkningene av de omfattende smitteverntiltakene. Spørsmålet er hvor lenge dette kan fortsette. Og ikke minst - hvordan vi kan lande trygt på den andre siden av coronaen.

Kjøpt seg fred

Det er ett år igjen til stortingsvalget. Med den usikkerheten som råder, er det sannsynlig at orden i økonomien blir en av hovedsakene. Selv ikke den norske staten har en bunnløs pengebinge. På et tidspunkt må den massive bruken av oljepenger bremses.

Problemet for Høyre er at partiet begynte å pøse ut oljepenger lenge før coronaen kom. Partiet har holdt på med det helt siden begynnelsen av statsminister Erna Solbergs regjeringstid. Gjennom de siste sju årene har Høyre vist en oppsiktsvekkende vilje til å bruke oljepenger til å kjøpe seg fred med sine samarbeidspartnere. Til å få gjennom sine budsjetter og dermed beholde regjeringsmakten - for enhver pris. Og til å utkonkurrere Ap i velferdspolitikken.

Det er slående i denne sammenhengen å se utkastet til Høyres partiprogram for neste stortingsperiode, som ble lagt frem denne uken. Ingen omfattende forslag til innsparinger i offentlig sektor, ingen store kutt. Ingen plan for å sikre oljefondet for fremtidige generasjoner.

Arbeid og fordeling

Det var en Ap-regjering som innførte handlingsregelen. Den legger bånd på politikernes bruk av oljepenger. Men Arbeiderpartiet har mistet mye troverdighet i den økonomiske politikken de siste årene. Velgerundersøkelsen etter forrige stortingsvalg viste at folk flest ikke lenger har den samme tilliten til Ap når det gjelder sysselsetting og skatt. Arbeid til alle, og en rettferdig fordelingspolitikk har tradisjonelt vært selve kjernen i sosialdemokratisk politikk. Når velgerne opplever at Ap svikter her, er det svært alvorlig for partiet.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg med sine to nestledere, Jan Tore Sanner, og Tina Bru, som ble valgt inn som ny nestleder på Høyres landsmøte i går Foto: Helge Mikalsen

Økonomiske nedgangstider rammer skjevt. Vi ser det nå under coronaen. De som sitter i trygge jobber, med egen bolig og penger på bok, klarer seg godt. Mens de som ennå ikke har kommet inn på boligmarkedet, og som havner utenfor arbeidslivet, kommer til å streve i lang tid fremover.

Dette burde være et bra utgangspunkt for Ap. Partiet kan vise til gode erfaringer med å lose landet gjennom kriser. Tidligere har de hindret arbeidsledigheten i å bite seg fast, og samtidig sørge for at det ikke har blitt for store økonomiske ulikheter mellom folk. Vi så dette både gjennom bankkrisen på 1990-tallet, og under finanskrisen i 2008.

Trangt i midten

Siden den gangen har forskjellene økt i det norske samfunnet. Mange snakker om det, få kommer opp med gode svar. Et opplagt verktøy for å utjevne forskjeller er skattepolitikken. Men her viker Ap unna. Partiet snakker nødig om skatteøkninger, og har avvist å gjeninnføre arveavgiften. De våger ikke, selv om de vet at noe av det som skaper store økonomiske forskjeller mellom folk, er nettopp arv.

Det har de siste årene vært vanskelig for Ap å finne sin plass. Det er trangt i midten. Erna Solberg ordlegger seg ofte som en sosialdemokrat, og frir til Aps frafalne velgere. Fra venstre presser et offensivt SV hardt mot Støre og hans folk. I distriktene presses Ap av Senterpartiet, i storbyene av Miljøpartiet De Grønne.

Det går ikke bra for Ap noe sted. Denne uken røk partiet under 20 prosent oppslutning på en meningsmåling. Det er krise. Noe skyldes antagelig årsmøtet i Trøndelag Ap nylig. Men ikke alt. På langt nær.

Innvandring og klima

Hele Aps fortelling handler om at alle skal med. At partiet favner alle grupper, fra by og land, kvinner og menn, industri og offentlig sektor, ung og gammel - at det brede folkepartiet finner kompromisser der alle må gi litt for at alle skal få det bedre. Sammen, i fellesskap.

Men den fortellinger rakner. I en stadig mer polarisert tid går de dype konfliktlinjene tvers gjennom Ap. Som i asyl og innvandringspolitikken. Eller i spørsmål om klima, det grønne skiftet og oljenæringens plass.

Aps problemer handler også om personer. Jonas Gahr Støre var mye mer populær som utenriksminister enn han er som Ap-leder. Den gangen var han nesten som en rockestjerne. Det er lenge siden. I dag har Høyre en leder som fremstår mer folkelig enn Aps leder gjør, paradoksalt nok.

Krever sterk rygg

Men det er lenge til valget. Ett år er lang tid i politikken. Utviklingen både i smittespredningen og økonomien vil legge føringer for valgkampen neste høst. Det kan koke ned til hvem folk stoler på at kan styre Norge trygt gjennom økonomiske krisetider. Hvem som både kan hindre at arbeidsledigheten biter seg fast - og samtidig sørge for at vi beskytter sparepengene våre, slik at fremtidige generasjoner får de samme mulighetene som vi har fått.

Den som skal bære norsk økonomi etter coronaen, må ha en sterk rygg. Og helst et samlet parti i ryggen - som vet hva det vil med det norske samfunnet.

Publisert: 12.09.20 kl. 08:34

