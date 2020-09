Kommentar

I skyggen av Merkel

Av Per Olav Ødegård

Lokalvalget i Tysklands mest folkerike delstat antyder hva som kan skje i det riksdekkende valget neste år. Det liberale pro-europeiske sentrum holder stand mot populister og radikale.

Angela Merkel skal ut. Etter eget ønske. En felt av av middelaldrende og kristeligdemokratiske menn leder kappløpet om å bli hennes etterfølger neste år. Tysklands første kvinnelige kansler er en så ruvende skikkelse i nasjonal og internasjonal politikk at hun overskygger alle menn med ambisjoner om å overta.

Tyskere spør seg om noen av partiets prinser er tøffe nok til å stå opp mot menn som Vladimir Putin, Xi Jinping eller Donald Trump (hvis han blir gjenvalgt i november). Merkel har ikke bare ledet Tyskland i 15 år. Hun er også Europas sterkeste leder og verdens mektigste kvinne.

Det er store sko å fylle for Armin Laschet, Friedrich Merz og Norbert Rõttgen som kjemper for å bli valgt til partiets nye leder i desember. Vinneren kan bli Tysklands neste kansler. Oppdraget kan også gå til lederen for søsterpartiet i Bayern, Markus Sõder. Merkels favoritt, forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer, har valgt å kaste kortene.

I Nordrhein-Westfalen, der Armin Laschet er ministerpresident, ga velgerne Merkels parti fornyet tillit i lokalvalgene for en uke siden. Kristeligdemokratene er delstatens klart største parti med en oppslutning på 34,3 prosent. De Grønne fordoblet nesten sin oppslutning til 20 prosent, sammenlignet med valget for seks år siden. Sosialdemokratene (SPD) fikk 24,3 prosent, som er det svakeste resultatet noensinne i en delstat de styrte i 50 år. Nesten åtte av ti velgere stemte på moderate høyre- og venstrepartier, som alle er tydelig pro-europeiske. Partiene på ytterfløyene, det høyrepopulistiske Alternativ for Tyskland (AfD) og de venstreradikale Die Linke, fikk fem og snaut fire prosent.

De Grønne vokser seg sterke i Tyskland, mye på¨bekostning av sosialdemokratene. På nasjonalt plan har de kristeligdemokratiske partiene (CDU/CSU) en oppslutning på 36 prosent, i et gjennomsnitt av meningsmålinger. De Grønne får 18 prosent og sosialdemokratene 16. En av ti sier de vil stemme på AfD. Tyskerne anerkjenner Merkels håndtering av coronakrisen. Oppslutningen om CDU/CSU har økt med ti prosent siden mars.

De Grønne ble etablert for 40 år siden. Fra 1998 til 2005 deltok De grønne i regjeringssamarbeid med sosialdemokratene. De har utviklet seg til å bli et pragmatisk parti, som kan samarbeide både til venstre og høyre. For å oppnå ambisiøse miljø- og klimamål ønsker De Grønne å styrke EU. Det passer med Merkels prosjekt om at Europa må stå samlet for å møte konkurransen fra et stadig sterkere Kina, et mer selvhevdende Russland og en amerikansk president som bruker enhver anledning til å kritisere både Brussel og Berlin.

Kramp-Karrenbauer ble partileder i 2018, men i februar valgte hun å gå av etter indre strid i partiet. Hennes etterfølger skulle vært valgt i april, men landsmøtet ble utsatt på grunn av pandemien.

Kristeligdemokratene foretar også et politisk retningsvalg når de velger ny leder. Friedrich Merz, med en karriere i forretningslivet, vil ta partiet mot høyre. Armin Laschet vil videreføre Merkels sentrumskurs. Da det stormet som mest forsvarte han Merkels omstridte flyktningpolitikk. Norbert Rõttgen leder utenrikskomiteen i Forbundsdagen og som tidligere miljøminister ledet han arbeidet med grønn omstilling. Han varsler en tøffere linje overfor Kina.

Når velgerne blir spurt om hvem er som er deres favoritt til å etterfølge Merkel kommer Markus Sõder best ut. Sõder er ministerpresident i Bayern og leder den kristeligsosiale union (CSU). Han opponerte mot Merkels åpne dør for flyktninger i 2015.

De Grønne har delt lederskapet mellom Robert Habeck og Annalena Baerbock. Sosialdemokratene (SPD) har allerede utpekt sin kandidat, den nåværende visekansler og finansminister Olaf Scholz. Det største problemet for sosialdemokratene er at de er blitt redusert til Tysklands tredje største parti. De har tapt oppslutning på å delta i regjering med kristeligdemokratene. Det er heller ikke flertall i sikte for en rødgrønn regjering.

Det er lite regjeringsslitasje å spore hos Merkel. Hun er populær hjemme og anerkjent ute. I en internasjonal meningsmåling fra det amerikanske forskningsinstituttet Pew denne uken sier 76 prosent av et gjennomsnitt av de spurte i 13 land at at de har tillit til Merkels ledelse. Bare 16 prosent sier det samme om Trump.

Men Merkel står overfor store utfordringer i sitt siste år som kansler. Også Tyskland er rammet av økonomisk nedgang på grunn av pandemien.Forholdet til Russland er blitt forverret etter forgiftningen av den opposisjonelle Aleksej Navalnyj. Forholdet til Trumps USA er anstrengt.

Det er en uløst flyktningkrise i Hellas og Tyskland har formannskapet i EU. Et flertall av tyskerne deler ikke hennes syn på innvandring. Og landet rystes av avsløringer om nazistiske og høyreradikale miljøer i politi og forsvar.

Men dette er ikke typisk for Tyskland 2020. Merkel har bred støtte. Det politiske sentrum består. Neste år kan De Grønne bli et regjeringsparti, 15 år etter at forlot regjeringskontorene og Merkel flyttet inn. Mulighetene store for et regjeringssamarbeid med kristeligdemokratene, og den som blir deres neste leder.

