Foto: Privat

Hva slags kontroll har influenserne over oss?

Om vi ser nøyere på hva influenserne legger ut, ser vi at blogging er en sfære der tradisjonelle kjønnsrollemønstre forsterkes. Resultatet av influensernes kontroll er at rammene for det å være kvinne blir trangere.

ROSE TEIGEN-FAGERHEIM, statsviter med master i Gender Studies

I forrige uke sendte NRKs Innafor en episode om influensere som tjener penger på å promotere produkter på sin egen nettside og Instagram.

Episoden gir et godt innblikk i hvordan de tjener penger, men spør ikke hvordan bloggere påvirker samfunnet. Hva slags kontroll har de fått over oss?

I episoden skal bloggeren Gine Margrethe promotere hudprodukter fra et firma hun jobber sammen med. Hun forklarer at kampanjen skal rulles ut på en søndag, som er dagen i uka statistikk viser at flest kjøper slike produkter. Den søndagen er også kvinnedagen, som gjør at bloggeren kan promotere produkter laget av kvinner under feminismeparolen.

Dette salgsgrepet reduserer kvinnedagen til en optimal salgsdag for Gine Margrethe og firmaet hun jobber for. Etter å ha observert hvordan hun lager kampanjen, sier programleder Vilde Bratland Erikstad at Gine Margrethe har full kontroll og vet akkurat hva som gagner hennes bedrift.

Hun har kontroll, men den brukes ikke til å utfordre kjønnsrollene i samfunnet, som er det kvinnedagen handler om.

Om vi ser nøyere på hva influenserne legger ut, ser vi at blogging er en sfære der tradisjonelle kjønnsrollemønstre forsterkes. Toppbloggene handler mest om trening, interiør, matlaging og skjønnhet. Alt for klikk og profitt. Alt ser perfekt ut. Og det er helt umulig for oss andre å leve opp til.

Resultatet av influensernes kontroll er at rammene for det å være kvinne blir trangere.

I år kåret Press bloggnettverket blogg.no til årets Gullbarbie, en pris som går til «den medie- og reklameaktøren som bruker ensidige skjønnhetsidealer, gamle kjønnsroller og unødvendig seksualisering for å selge deg noe».

Det er tydelig at dette er et problem også for toppbloggere og influensere som tilhører andre nettverk. Det kan godt hende at bloggerne selv har kontroll over det de gjør, men den kontrollen kan være skadelig. Det er det debatten bør fortsette å handle om.

