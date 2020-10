Leder

Viruset angriper Washington

DESINFISIERING: James Brady rommet i Det hvite hus, som brukes til pressekonferanser, blir sprayet av en rengjøringsmedarbeider. Foto: Alex Brandon / AP

I Det hvite hus sitter presidenten isolert. Mange av hans nære medarbeidere er smittet. Coronaviruset angriper det politiske sentrum i supermakten. Det er godt at Trump erklærer at han føler seg storartet. Men det står ikke bra til i USA. Landet er hardt rammet av pandemi, økonomisk nedgang og politisk lammelse.

På Twitter og i videoopptak forsøker Donald Trump fortsatt å bagatellisere et virus som har tatt over 210.000 amerikanske liv. Presidenten sier han har lært mye om viruset, men han viser det ikke, verken i ord eller handling.

Han legger ut påstander om Covid-19 som Facebook og Twitter fjerner med henvisning til at de er misvisende eller feilaktige. Det hvite hus nekter å opplyse når Trump sist testet negativt for viruset.

I flere måneder har demokrater og republikanere forhandlet om en ny økonomisk krisepakke. Demokratene har krevd langt mer enn republikanerne har vært villige til å gi. Men partene har nærmet seg og en avtale burde være innen rekkevidde. Det kom derfor som en stor overraskelse at Trump ga instruks til sine partifeller om å stanse forhandlingene. Han vil vente med en stimuleringspakke til etter valget, «umiddelbart etter at jeg vinner».

Millioner av amerikanere som har mistet jobb og inntekt har ikke tid til å vente. Ytterligere arbeidsplasser vil gå tapt hvis ikke små og store bedrifter umiddelbart får støtte. For å gjøre forvirringen komplett sendte Trump noen timer etter at han brøt forhandlingene ut signaler om at han ville støtte noen av tiltakene.

Trump har fortalt sine landsmenn at de ikke skal være redde for Covid-19, og at dette ikke må få dominere deres liv. Pandemien overskygger uansett alt annet i den siste fasen av presidentvalgkampen. Det handler om hvordan Trump har håndtert pandemien og hvordan Det hvite hus har unnlatt å følge grunnleggende smittevernråd.

Det er uansvarlig å bagatellisere hvilken fare Covid-19 utgjør. Det er uansvarlig når presidenten ber partifeller i Senatet fokusere fulltid på å få godkjent en ny høyesterettsdommer, fremfor å få på plass en økonomisk stimuleringspakke. Presidenten sier at han ikke vil betale ut store beløp til mislykkede demokratisk-styrte byer og delstater.

Når partipolitikk blir viktigere enn helt nødvendig hjelp til kriserammede forteller det alt om hvordan USA styres for tiden. En ny dommer kan vente. En hjelpepakke kan ikke vente.

Publisert: 08.10.20 kl. 16:32

