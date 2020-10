Kommentar

En folkeavstemning om Trump

Av Hanne Skartveit

PHILADELPHIA (VG) Presidentvalget er mest av alt en folkeavstemning om Donald Trump. For eller mot Trump? Det er viktigere enn hva velgerne synes om Joe Biden.

Det hviler mye på 77 år gamle Biden. Han er tre år eldre enn Trump. Men aldersforskjellen mellom de to virker større enn det. Biden er i ferd med å gjennomføre verdens lengste og mest brutale jobbintervju, som skal gjøre ham klar for verdens tøffeste jobb.

Snubler han på oppløpssiden – bokstavelig talt, kan det gå galt. Trump-kampanjen leter ivrig etter hvert minste tegn på at Biden fremstår som svak, eller svekket. De forsøker å sette flomlys på hver forsnakkelse eller forglemmelse som kan skape inntrykk av at Biden er for gammel. At han ikke er fysisk eller mentalt egnet for jobben.

Biden – en anstendig mann

Amerikanerne liker vitalitet og styrke. Her kommer Biden til kort. Trumps stadige referanser til «Sleepy Joe», «Søvnige Joe», kan treffe mer enn vi liker å tenke på.

Kontrasten til Trump er stor, på de fleste områder. Biden er alt det Trump ikke er. Joe Biden er en anstendig mann, med både en fremtoning og en språkbruk som vekker tillit. Han er opptatt av å samle amerikanerne igjen. Han har solid politisk erfaring. Og han fremstår som en samarbeidets mann, en politiker som ofte har klart å finne løsninger på tvers av partiskillene.

Joe Biden er alt det Donald Trump ikke er Foto: [JIM WATSON, SAUL LOEB] / AFP

Da Biden holdt sitt TV-sendte folkemøte i Philadelphia torsdag kveld, møtte jeg flere av velgerne hans. Tidligere denne uken traff jeg Trump-velgere på et rally i Florida. Det er en underlig situasjon: Både Bidens tilhengere og Trumps tilhengere er lidenskapelig opptatt av Trump. Med motsatt fortegn.

John Kerry

Bidens viktigste kort i denne valgkampen er at han ikke er Donald Trump. Demokratene ønsker mest av alt å bli kvitt dagens president. Partiet har valgt den mannen de mener best kan beseire Trump - ikke nødvendigvis den mannen som skaper størst begeistring.

De gjorde noe tilsvarende i 2004, da de nominerte John Kerry som demokratenes presidentkandidat. Ikke fordi Kerry var den som kunne vinne flest hjerter. Men fordi demokratene anså ham som «mest valgbar», som den som kunne slå daværende president, republikaneren George W. Bush.

Det gikk ikke bra. Fire år senere, derimot, gikk det langt bedre. Da kjempet en ung og energisk Barack Obama seg frem til nominasjonen, og vant over demokratenes etablerte partiapparat. Obama ble president – på en bølge av begeistring.

Holder seg for nesen

Bølgen Biden kan seile inn på, er nettopp den sterke motstanden hos mange velgere mot Trump. Det kan gå bra denne gangen. Meningsmålingene så langt tyder på det. Trump er langt mer omstridt enn Bush var i 2004, da John Kerry tapte valget.

Men Biden kjemper både mot de lidenskapelige Trump-tilhengerne, og mot republikanere som holder seg for nesen og stemmer Trump fordi de liker politikken hans. Trump har tross alt gjennomført mange av valgløftene fra 2016. Han har kuttet skatter og reguleringer, og innsatt nye, svært konservative, høyesterettsdommere. Den siste i rekken, Amy Coney Barrett, blir antagelig godkjent neste uke. Hun er bare 48 år gammel, og kan komme til å prege det amerikanske samfunnet i flere tiår.

Venstresiden med

Trump snakker mindre om hva han skal gjøre de neste fire årene. Det frustrerer mange på hans side. Men han er mest opptatt av å få kjærlighet fra dem som allerede elsker ham. Det er det som gir ham energi og styrke.

Torsdag denne uken ble Joe Biden spurt ut av velgere under et TV-sendt folkemøte i Philadelphia Foto: TOM BRENNER / X06967

Trump og hans folk fremstiller Biden som en marionettfigur for den radikale venstresiden i det demokratiske partiet. Men dette gjenspeiler selvsagt ikke virkeligheten. Biden har alltid vært en moderat demokrat. Han la seg mot venstre i nominasjonskampen for å vinne, og bli partiets presidentkandidat. Nå er han tilbake i sentrum.

Han holder for eksempel fast på Obamacare, i stedet for en ny helseplan som venstresiden i det demokratiske partiet ønsker seg. Og i motsetning til i 2016, slutter venstresiden nå fullt opp om Biden. Ved forrige valg var mange blant dem kritiske til Hillary Clinton, i skuffelsen over at Bernie Sanders ikke vant nominasjonen. Nå ser de at fire nye år med Trump er langt verre enn alternativet.

Madam President?

Mange av dem jeg traff i Philadelphia, mente at Biden stiller som president fordi han føler seg forpliktet til det. Fordi partiet mener han er den eneste som kan slå Trump. Og de viser til Kamala Harris, Bidens visepresidentkandidat. «Kanskje den neste Madam President», sa en ung jente til meg. Hun heier på Biden, men mest av alt på Harris.

Trump og hans folk prøver å male Kamala Harris som mer radikal. Hun er det, i utgangspunktet, men hun stiller seg helt bak Bidens politikk. Selvfølgelig. Uten henne på valgseddelen ville det vært vanskeligere for mange å stemme på Biden. Både fordi Harris representerer bredde, og fordi mange velgere ser henne som egnet til å ta over dersom noe skulle skje med Biden.

Det er fortsatt drøye to uker igjen til valget. Det er lang tid i en amerikansk valgkamp. Mye kan skje.

Nå må Biden bare holde seg på bena og ha tungen rett i munnen. Ellers kan en Trump-seier være snublende nær.

Publisert: 17.10.20 kl. 07:02 Oppdatert: 17.10.20 kl. 07:14

