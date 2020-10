Smittevern og tillit

Leder

Denne uken ble det for første gang registrert over 100 000 nye smittetilfeller på ett døgn i Europa. Snart trekvart år etter at pandemien kom til kontinentet skyller en ny smittebølge over oss. Flere land forbereder nye nedstengninger. Det blir krevende.

Det må kraftig lut til for å eliminere coronaviruset. Håndvask og avstand er helt grunnleggende. Når det ikke lar seg gjøre å gjennomføre «meter’n», må anmodningene suppleres med tilleggsråd – eller påbud – om munnbind.

I mange tilfeller har det vist seg nødvendig å begrense antallet som kan møtes samtidig, særlig innendørs. Som ytterste konsekvens har flere land valgt å stenge ned hele virksomheter, redusere tilgang til enkelte tjenester og innført helt eller delvis portforbud.

Ikke siden Andre verdenskrig har Europa vært nødt til å underlegge seg så begrensende direktiver. Det har latt seg gjøre av to hovedårsaker: Fordi det er mye man ikke har visst og fortsatt ikke vet om coronaviruset.

Og fordi man har stolt på myndighetenes avgjørelser, og akseptert premisset om at den enkeltes innsats er en innsats for fellesskapet.

Nå står vi ved et vannskille. Vi vet mer om viruset, noe som har påvirket behandling og dødstall på gunstig vis. Samtidig har forholdsreglene ute i samfunnet begrenset smitteutviklingen. De fleste utbrudd nå synes å være lokale. At enkelte profilerte personer, som president Trump, underspiller pandemiens farer, gjør dessverre også at mange senker skuldrene i forhold til smittevernet.

En større utfordring enn Donald Trumps ignoranse, kan bli følgene av tiltakstretthet i befolkningen og svekket tillit til myndighetenes virkemidler. Både Italia og Storbritannia har skjerpet smittevernet de siste dager og ilagt innbyggerne nye inngripende tiltak.

Mens italienerne i imponerende grad aksepterer nye påbud og begrensninger i sin bevegelsesfrihet for å hindre at mer smitte brer seg, er britene opprørt over regjeringens nye restriksjoner.

Når pandemien i Europa en gang skal oppsummeres og analyseres til statsvitenskapelig bruk, vil vi tro Italia og sikkert også Norge vil representere én måte å gjøre det på, Storbritannia en annen. Boris Johnsons regjering kom altfor sent i gang med smittevernet, og når den først reagerte hadde coronasituasjonen utviklet seg så dramatisk at tiltakene ble deretter.

Den drakoniske nedstengningen av britisk hverdagsliv ble uforholdsmessig inngripende. Samtidig opplevde folk flest som ble rammet av regjeringens restriksjoner at sentraladministrasjonen selv ikke fulgte påbudene. Da Boris Johnsons sjefstrateg, Dominic Cummings, brøt reisereglene med den største selvfølge, fikk det ingen konsekvenser, mens folk flest ble bøtelagt for det samme.

Dessverre er det mye som tyder på at regjeringens nye tiltak er nødvendige. Men Johnsons fravær av forståelse for alvoret underveis har frarøvet ham troverdighet.

En statsminister som ber nasjonen ofre blod, svette og tårer må ha folkets tillit. Den må han nå gjøre seg fortjent til.

Publisert: 14.10.20 kl. 15:20

