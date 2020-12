JOHAUG-KRITIKKEN: – Jeg klyper meg i armen når noen som er oppvokst i en trygg rettsstat ikke synes å se store forskjellen på den langsiktige planlegginga av svinaktig juks og et ugjennomtenkt apotek-besøk på sommerleir, skriver kronikkforfatteren. Foto: Heiko Junge

Stans prosessen mot Johaug!

Dopingproblemet er så enormt at idretten får lov til å fravike vanlige rettsprinsipper. Det er fornuftig, men det betyr ikke at Therese Johaug skal stemples som «dopingdømt» til evig tid.

ØYVIND SØTVIK REKSTAD, taleskriver og skribent

Nyheten delte kongeriket i to. Så snart det ble kjent at vår mest allsidige utøver siden Bjørn Wirkola skulle få Egebergs ærespris, var Twitter-stormen i gang. VG-kommentator Leif Welhaven kastet seg over tastaturet. Noen jublet. Andre lurte på hvordan en «dopingdømt» skiløper kunne beæres på denne måten. Hvilket signal sendte vi ungdommen?

Uten at jeg helt skjønner hvorfor, har den lille duracell-gasellen fra Dalsbygda en unik evne til å provosere en spesiell type nordmenn. Samme hva hun gjør.

Under den verste corona-krisen i april presterte VG å lage et klassisk-smålig skandaleoppslag om at Johaug og kjæresten hadde «brutt» hytteforbudet. Nærmest en dødssynd midt i dugnadstiden. Det hjalp ikke at legekjæresten trengte bolig fordi han potensielt skulle redde livet til korona-pasienter på Lillehammer, eller at det var kommunen som ved en feil hadde gitt tillatelsen. Det er heldigvis uvanlig her i landet å henge ut enkeltpersoner for tabber utført av offentlige myndigheter.

Øyvind Søtvik Rekstad Foto: PRIVAT

Da man etter en nitrist og underholdningsfattig vår tilberedte korona-trøst for folket på Bislett stadion i juni, presterte VG å fokusere på hvor «dobbeltmoralsk» det var at Therese Johaug fikk være med. Så vi fikk ikke glede oss lenge over at en vinterdronning kunne presse ut en tid på barmark som nesten holdt til VM-deltakelse. I en helt annen idrett enn sin egen. Dette minner mer om en Kafka-prosess enn om kritisk journalistikk.

Når hun så tildeles Egebergs ærespris, er det ifølge Welhaven både «underlig og umusikalsk». Han mener det sender feil signal til andre nasjoner som har utøvere dømt for doping. Jeg har normalt stor sans for både pennen og prinsippene til Welhaven, men akkurat her forveksler han prinsipper med taktiske hensyn. (For øvrig skylder jeg å gjøre oppmerksom på at Welhaven og jeg omgås privat.)

Her er mitt prinsipielle syn: Selv om det bryter med de mest grunnleggende rettsstatsprinsipper, er jeg helt enig i at Johaug måtte få en streng dom. To sesongers utestengelse var én for mye, men akkurat det lar jeg ligge nå.

Idrettens dopingproblem er blitt så omfattende, så kinkig å avdekke og så lett å bortforklare, at man har måttet gjøre unntak fra de mest sentrale prinsipper for å ha noen som helst sjanse til å bekjempe det.

Man er ikke lenger uskyldig inntil det motsatte er bevist. Og bevisbyrden er ikke bare snudd på hodet. I de fleste tilfeller er man faktisk forhindret fra å bevise sin uskyld. Man må ikke mistenkes for å ha gjort noe med vilje for å bli dømt. Dette er urettferdig for den enkelte utøver, men det må dessverre til. Doping ødelegger idrettsgleden, idretten og helsen til utøverne. «Trøsten» er at man får en slags automatisk straff som stort sett er lik for alle, slik at publikum skjønner at det ikke er snakk om faktisk skyld i bevisst og planlagt doping.

Så langt er Welhaven og jeg på linje. Uenigheten oppstår i det øyeblikket Johaug har sonet ferdig dommen. Da har nemlig idretten brukt opp dispensasjonen den har fått fra alminnelig rettstenkning. Unntakstiden er over. Formålet oppnådd. Utøverne har fått klar beskjed om at det ikke er nok å unngå bevisst doping.

De må underlegge seg alle detaljene i stålregimet som skal gjøre det umulige mulig: Å avdekke doping. Vi latsabber med yrkeskarrierer på 40 år mangler fantasi til å sette oss inn i den personlige katastrofen som ligger i å miste to sesonger av en karriere som begrenser seg til ti år. Man trenger ikke stempelet «dopingdømt» på livstid for å oppnå den ønskede, preventive effekten.

Derfor burde Johaug nå være tilbake i normalsituasjonen. Nå bør hun atter være en ivrig jente som i dumskap har kjøpt feil salve. Hun er ikke lenger en utøver som har dopet seg. Det er ikke flisespikk å påpeke at hun ikke er «dopingdømt», men «dømt for brudd på doping-reglene».

Stempelet «dopingdømt» støter nemlig ikke bare mot fundamentale rettsstatsprinsipper. De frontkolliderer med årsakene til at vi har disse prinsippene. Skal vi ha noe håp om å bygge et lovlydig samfunn med borgere som føler plikt og lyst til å følge reglene, må de belønnes hvis de følger dem. Og straffes hvis de bryter dem. Lovbruddene må bevises, og det er domstolene som må sitte med både bevisene og bevisbyrden.

Og vi kommer ikke utenom skillet mellom forsett og uaktsomhet, som er blant våre «vestlige» rettsstaters stoltheter. Skal vi se poenget med å følge reglene, kan vi ikke straffes like hardt når vi har gjort vårt beste for å følge dem, men brutt dem ved uhell eller ufornuft. Derfor gir uaktsomme lovbrudd som regel en straff som er bare 10-20 prosent av dommen for overlagte forbrytelser. Ofte straffes de ikke i det hele tatt. Vi skal ha rom for å trå feil i småsaker, slik at vi kan konsentrere oss om å unngå de alvorlige lovbruddene.

Det er slik vi lærer lovlydighet. Overført til idretten kan et brudd med dette pedagogisk-rettferdige prinsippet føre til at utøvere like godt ser sin interesse i å jukse bevisst, siden de likevel vil straffes strengt for mer «uskyldige» og uforsiktige uhell.

Skal vi bli kvitt doping, må det lønne seg å ikke bruke doping. Jeg klyper meg i armen når noen som er oppvokst i en trygg rettsstat ikke synes å se store forskjellen på den langsiktige planlegginga av svinaktig juks og et ugjennomtenkt apotek-besøk på sommerleir.

Welhaven fremhever også behovet for å tenke «prinsipielt» når det gjelder forholdet til andre nasjoner. Hvordan vil russere og finner reagere på at «dopingdømte» Johaug får en pris? Det er selvfølgelig trist hvis Norge oppfattes som dobbeltmoralsk i Sotsji og Lahti, men hvis formålet er å ofre en enkeltutøver for at Norge skal se penere ut, er det det som er taktisk snarere enn prinsipielt.

VGs kommentator er ikke alene. På Twitter har en merkelig antipati mot Johaug gjæret og godgjort seg lenge. På fredag flommet det over. En Dagsavisen-spaltist gikk så langt som til å angripe henne for å «pushe laptoper fra kinesisk etterretning» og «promotere miljøgifter». Men Johaugs kontrakt med Huawei ble inngått på et tidspunkt hvor de fleste betraktet dette som en helt vanlig teknologi-jypling. Og det som nå er kommet frem om bruken av fluor i skisporet er skremmende, men enhver burde skjønne at det ikke kan henges på utøverne.

Jeg aner ikke hvor agget mot Johaug kommer fra, men det er nok nå. På meg virker hun hyggelig, uten at jeg har noen formening om hun er mer sympatisk eller usympatisk enn andre løpere. Kanskje ligger det en pussig by-land-konflikt skjult selv i synet på det å stake seg gjennom en skog. Men det holder nå, uansett årsak. Johaug har vært håpløst hodeløs, men hun skal ikke slås i hartkorn med notoriske dopere.

Noe jeg hevder min rett til å mene uten å bli stemplet som en hysterisk, prinsippløs patriot.

