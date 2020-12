FIN AVSLUTNING PÅ DRITTÅR: – Lag julekort, skriv julebrev og send til fjern og nær. Det er bare tøv at kun folk med barn kan sende julekort. Jeg blir mer glad om det bare er bilde av deg og voffsen, skriver Mie Holvik Mellbye. Foto: PRIVAT

Send meg julekort med bikkja di!

Kan vi alle gjøre det bittelille ekstra for at den siste måneden i 2020 blir hakket bedre?

MIA HOLVIK MELLBYE, sofafilosof, karrierekvinne og husmor

Vi har nettopp gått inn i den siste måneden av 2020 – og la oss være ærlige og si at 2020 har for det meste vært et skikkelig drittår. Kanskje ikke for alle, men for de aller fleste er ikke 2020 året vi kommer til å se lystbetont tilbake på. Flertallet har kjent på nedstemthet, og ensomhet. Mange har mistet jobben, levebrødet, drømmer har blitt knust, og kjære mennesker har gått bort. Mitt inntrykk (ikke faktabasert) er at vi er blitt så lei smitteverntiltakene, at det samholdet som oppstod i mars, har smuldret bort til egosentriske bobler der alle har nok med seg selv og sitt.

La meg dermed komme med en liten oppfordring, nå som juletiden snart banker på døra: Kan vi alle gjøre det bittelille ekstra for at den siste måneden i 2020 blir hakket bedre? Slik kan vi forhåpentligvis gå inn i 2021 med litt mer varme, medmenneskelighet og håp. Det koster litt mer av oss å gi et smil på en dårlig dag, enn det koster å sitte hjemme og være bitter, gretten, sur og negativ. Det er jo så innmari mye enklere å være sur og sint! Men der et smil kan gi deg bedre humør, kan grinebitterhet bare forsterke den dårlige dagen du allerede har.

Vi er avskåret fra klemmer. Vi er avskåret fra spontane kaffebesøk (som var vanlig pre-SoMe). Vi er avskåret fra de aller fleste utenfor kjernenettverket med 1 meter. Noen med flere mil og landegrenser. Men det bør da vitterlig ikke hindre oss i å gjøre det lille ekstra. Slipp noen med færre varer enn deg foran i butikkøen. Slipp bilen på sideveien inn foran deg når det er masse kø. Ta opp igjen kontakten med gamle bekjente – digitalt. Si unnskyld og la det gamle fare, kanskje med et håndskrevet brev? Bak litt ekstra julekaker og gi noen til naboen (hvis det er innenfor smittevernhensyn selvsagt). Lag julekort, skriv julebrev og send til fjern og nær. Det er bare tøv at kun folk med barn kan sende julekort. Jeg blir mer glad om det bare er bilde av deg og voffsen.

Dette er noe alle vet, så min oppfordring er mer en påminnelse. Mitt håp er at dette kanskje vil være en liten påminnelse med dominoeffekt?

Sist men ikke minst – og spesielt i disse julegavetider – husk å si takk. Det koster så lite, men betyr så mye: Tusen takk! Takk for at du slapp meg foran i køen. Takk for at du sa jeg mistet votten min. Takk for at du strikket denne genseren, selv om den er stygg som juling og klør som rakkern.

For bak det aller meste av handlinger, gaver og brev ligger det omtanke, tid og ressurser som vi bør sette pris på. Og veien bort fra bitterhet over hva som kunne ha vært, er takknemlighet for hva vi har.

Publisert: 03.12.20 kl. 16:54

