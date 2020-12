Leder

Å få brexit gjort

Foto: BEN STANSALL / AFP

Det er Boris Johnson som sitter med dødmannsknappen. At han ikke rykket den ut i helgen betyr at han har tro på å få brexit gjort.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Samtidig gjør og sier den britiske statsministeren alt han kan for å opprettholde inntrykket av dette like gjerne kan ende med brudd. Det er han nesten nødt til.

Slik Boris Johnson har lagt opp dette forhandlingsløpet, retorisk og faktisk ved å gå tilbake på allerede inngått avtaler, har han begrenset sitt eget handlingsrom.

Det er likevel grunn til å tro at ønsket om å finne en omforent løsning med Brussel er større enn hva Johnson gir uttrykk for, senest i et lattermildt intervju med Sky News søndag, der man kunne få inntrykk av at statsministeren satt og lo av EU-presidentens optimistiske forhandlingsvilje.

les også Brexit og EØS

At han og Ursula von der Leyen har beordret sine forhandlingsdelegasjoner tilbake på jobb, er et sterkt signal om at de begge anser det viktig, både politisk og økonomisk, å bli enige. Dermed må han også ha et realistisk håp om at de kan lande et kompromiss om fiskekvoter og tilgang til havområder.

Men mer interessant er det at Johnson må ha fått indikasjoner på at EU kan være villig til å jenke på fremtidige reguleringer, slik at britene kan få tilgang til det indre marked uten å måtte underlegge seg nåværende EU-lov.

For å selge inn en EU-avtale på hjemmebane vil det være avgjørende for Boris Johnson å kunne ta ordet «suverenitet» i sin munn og si at Storbritannia ikke er bundet av EU-domstolen – selv om man i praksis vil være enige om å respektere felles kjøreregler.

les også Skjebnetung dag for Boris

Næringslivet på begge sider av kanalen ønsker en avtale, noe statsministeren vanskelig kan ignorere. For selv om han daglig insisterer at britene vil klare seg fint på vilkårene fra Verdens handelsorganisasjon (WTO), og at regjeringen har forberedt seg på dette dersom det skulle bli en hard brexit, så er det knapt noen som tror ham. Ikke en gang den konservative og dypt Tory-tro avisen The Telegraph, som på lederplass mandag skrev at britisk eksportnæring ikke deler statsministerens syn.

Innerst inn vet Boris Johnson at det er en avgrunn mellom slagordet «få brexit gjort» og realitetene i en avtaleløs brexit. En hard brexit er ikke et punktum. Det er i beste fall et semikolon; en ørliten pause mens britene omgrupperer forhandlingsdelegasjonen og booker nye hotellrom i Brussel. For avtaler om handel og fisk må britene ha. Før eller siden.

les også Hard brexit uansett

Johnson vet nok også at han gjør sin politiske rival, Labour-leder Keir Starmer, en utilsiktet tjeneste ved ikke å fremlegge en brexit-avtale. Da slipper Starmer å krangle med sine egne om de skal si ja eller nei til en «Tory-avtale».

Når varemangel, reisekaos og økonomisk nedtur gjør seg gjeldende og alle peker på rotet som Boris har stelt i stand, kan Labour-lederen stå uplettet frem. Som den ultimate ydmykelse av Boris Johnson kan han sågar bli den britene velger til å rydde opp i kaoset og inngå nødvendige avtaler.

Eller som det heter: «få brexit gjort».