En sterk offentlig helsetjeneste er vår beste forsikring!

En profittbasert privatisering av helsevesenet er i strid med interessene til pasientene, de ansatte og samfunnet. Det har også coronapandemien vist oss.

LILL SVERRESDATTER LARSEN, leder Norsk Sykepleierforbund

METTE NORD, leder Fagforbundet

De senere årene har stortingsflertallet aktivt lagt til rette for kommersielle helse- og omsorgsaktører. For to år siden kom regjeringen med tidenes første stortingsmelding om det de kalte «Helsenæringen», og nylig ble utredningen Private aktører i velferdsstaten (NOU 2020:13) publisert. Samtidig vil stortingsflertallet øke kjøp av private helsetjenester med 128 millioner kroner. Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund mener at slik privatisering vil svekke helsevesenet.

Siden utredningen Private aktører i velferdsstaten kom ut, har det vært debatt om hvor stor profitt private velferdsselskaper tar ut. Vi er bekymret over at utvalget påpeker mangel på åpenhet og innsyn i pengestrømmene, og at de ikke kan si noe sikkert om omfanget av privat profitt. Det er i stor grad mediene som har avdekket at private selskaper har beriket seg urimelig, blant annet i barnevern og barnehager.

Slik vi ser det er utbytte fra offentlig finansierte velferdstjenester problematisk, uansett omfang. Det er flere grunner til at dette er feil vei å gå.

Inntektene til investorene hentes fra ansatte

Inntekten til private velferdsselskaper kommer hovedsakelig fra det offentlige. Derfor må utgiftene holdes lavere enn inntektene for å sikre lønnsom drift. Siden bemanningskostnadene er den største utgiften, er det størst potensiale i utgiftskutt her. Det så vi da renholdstjenestene ble privatisert i stor skala: Renholderne fikk dårligere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår

Den andre muligheten til økt profitt er å øke inntektene, gjennom økt brukerbetaling. I høst sendte regjeringen et forslag til såkalt «fritt brukervalg» ut på høring. Her kan vi lese at «leverandørene kan tilby tilleggstjenester som går utover det kommunalt utformede tjenestetilbudet,» og at dette må betales av brukerne.

Fagforbundet og Sykepleierforbundet er imot en slik to-deling av helsevesenet, der noen kan kjøpe seg private tilleggstjenester. Den beste måten å unngå dette på, er å styrke de offentlige helsetjenestene.

Helsevesenet vårt blir ikke først og fremst bedre av flere senger, respiratorer og mer gulvplass. Tvert imot blir kapasiteten begrenset av mangel på nok personell, med rett kompetanse, på riktig sted. Vi må ha flere helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, fysioterapeuter og leger. Vi trenger kokker, ernæringsfysiologer, renholdere og portører. Undersøkelser fra KS og SSB viser stor mangel på sykepleiere, helsefagarbeidere og annet personale i årene framover.

Privatisering vil forsterke disse problemene, fordi de kommersielle velferdsselskapene må rekruttere fagpersoner som ellers kunne jobbet i den offentlige helsetjenesten.

Frp og regjeringspartiene har gått imot et forslag fra Arbeiderpartiet om å øke intensivkapasiteten i helsevesenet. I stedet vil de la private få et ansvar for beredskap og intensivkapasiteten, og bruke 128 millioner kroner mer til private aktører. Samtidig ber helseministeren om 100 nye utdanningsstillinger for intensivsykepleiere. Det er nødvendig, men det er uholdbart at det er de offentlige sykehusene som må betale og gi studentene praksisplasser, mens de private helseselskapene slipper alt ansvar.

De som trenger velferdstjenestene mest, er tjent med en sømløs samhandling mellom sykehus og kommunale tjenester, som hjemmetjeneste, rehabilitering, fysioterapi, dagtilbud og sykehjem. Pasientene vil bli rammet av at helsetjenestene splittes opp i mange kommersielle selskaper, som svekker samhandlingen.

En privat helseleverandør leverer tjenester kun til det området og de tjenestene som er definert i anbudet. Dermed mister en også muligheten til fleksibilitet og rask omorganisering, slik vi har hatt behov for det siste året.

Det velfungerende, offentlige helsevesenet er en av grunnene til at Norge ikke er blitt like hardt rammet av koronapandemien som mange andre land. Den kommunale helsetjenesten er godt utbygd, styrt av lokale folkevalgte og drevet av egne fagfolk, som kommuneleger, sykepleiere og helsefagarbeidere. De kommunale helsearbeiderne har tatt unna for det trykket som sykehusene fikk.

I Sverige er eldreomsorgen i stor grad blitt privatisert. Det er langt mellom hver sykepleier, mange helsefagarbeidere går på små og dårlige timeskontrakter, og leger er nærmest ikke-eksisterende. Sykehjem i norsk forstand er erstattet med såkalt «særskilt boande», som kan sammenlignes med våre omsorgsboliger.

Norge står midt i en pandemi som har vist hvor viktig det er med offentlige helsetjenester. Et sterkt offentlig helsevesen er en felles forsikring for folkehelsen, og et felles smittevern for hele landet. Dette kan bare sikres gjennom offentlig styring.