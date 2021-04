RASER MOT RUS-VEDTAK: – I stedet for å lytte til forskningen og de som sliter med rusavhengighet, går Ap etter magefølelsen, men hva partiet føler konsekvensene er av rusreform burde være knekkende likegyldig, skriver Unge Venstre-leder Sondre Hansmark. Foto: Geir Olsen

Arbeiderpartiets svik

Arbeiderpartiet sier nei til rusreformen og står igjen som et parti uten hjerte og uten ryggrad.

SONDRE HANSMARK, leder i Unge Venstre

Arbeiderpartiet vender tommelen ned til rusreformen og dermed tommelen opp til fortsatt skyhøye overdosedødsfall, klassejustis og kjeppjaging av syke mennesker. Aldri før har vi hatt så mange å takke for så lite. Arbeiderpartiet svikter når de trengs mest.

Venstres foreslåtte rusreform ville avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika for gjøre det lettere å be om hjelp. I stedet for å lytte til forskning og kunnskap, har Jonas Gahr Støre latt lystløgnerne i Arbeiderpartiet definere debatten. Han ga selv nådestøtet på talerstolen da han oppsummerte den politiske debatten.

Forakten for kunnskap og forskning viser seg som størst når de tror det eneste som hindrer overdosedødsfall er å straffe folk fra å begynne med rusmidler. Vi vet at det ikke funker sånn. Straff hindrer ikke at folk bruker rus - den gjør det bare vanskeligere å be om hjelp.

Det er snart fire år siden den nå avdøde høvdingen i Arbeiderpartiet, Thorvald Stoltenberg, jublet for Stortingets plan om å gjennomføre en rusreform. – Jeg ble glad, meget glad. Jeg har drevet med dette i 20 år, og det har skjedd lite, sa mannen som lenge kjempet for en mer human ruspolitikk i Norge.

Han mistet sin egen datter til rusen, og fikk brutalt kjenne på hvordan dagens ruspolitikk svikter mennesker som trenger hjelp. I dag ble han ikke hørt av sine egne, slik hans datter heller aldri ble.

Arbeiderpartiet har vært tungen på vektskålen for Venstres rusreform. Nå har de bestemt seg for å skrote den. De tusenvis av menneskene vi har mistet til en feilslått narkotikapolitikk gjør visst lite inntrykk.

Arbeiderpartiet befester seg som et parti godt plassert innenfor moralismens vegger. I stedet for å lytte til forskningen og de som sliter med rusavhengighet, går de etter magefølelsen, men hva Arbeiderpartiet føler konsekvensene er av rusreform burde være knekkende likegyldig. De har et ansvar for å ta forskningen på alvor. Det har de på ingen måte gjort.

Arbeiderpartiet viser seg nemlig mer enn villig til å forsvare politiets overgrep og ulovlig tvangsbruk overfor rusbrukere. I stedet for å sikre hjelp til de som trenger det, virker de mer interesserte i å fortsette en politikk hvor politiet kan dra ned buksene til en mindreårig på åpen gate, og lyse under kjønnsdelene hans etter narkotika.

Vi lytter til en 416 sider lang fagrapport med oppdatert forskning og erfaringer som sier at straff ikke fungerer, mens Arbeiderpartiet baserer sitt synspunkt på den såkalte magefølelsen. Det er selvsagt mer lettvint enn å sette seg inn i saken, men svikter samtidig alle de menneskene som sårt trenger rusreformen. Rusreformen kan nå, takket være Arbeiderpartiet, lide samme skjebne som så altfor mange andre ofre av dagens straffepolitikk: den er død og begravet.

Over graven står et Arbeiderparti som ikke lenger husker hva å strekke ut en hjelpende hånd betyr.