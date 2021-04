HAMSUN OG NAZISMEN: – «Markens Grøde» føyer seg inn i rekken av Hamsuns sivilisasjonskritiske tekster der han markerer seg som en tydelig høyreradikaler, skriver kronikkforfatteren. Bildet viser Knut Hamsun og sønnen Tore på besøk hos Reichskommissar Josef Terboven på Skaugum i 1944. Foto: NTB

Medskyldig i folkemordet på jødene?

Av landene i Norden kom Norge desidert dårligst ut på statistikken over andelen deporterte jøder under andre verdenskrig. Hvem var det som ledet an i forfølgelsen av jødene i Norge? Hadde Knut Hamsun et ansvar?

STÅLE DINGSTAD, forfatter av boken «Knut Hamsun og det norske holocaust»

Gjennom vinteren har vi kunnet se filmen «Den største forbrytelsen» på hjemmekinoer landet over. Deler av handlingen er lagt til konsentrasjonsleiren Berg utenfor Tønsberg. Lokalt i Vestfold ble 31 av 41 fastboende jøder arrestert og deportert. Bare én av de deporterte fra Vestfold overlevde: Herman Sachnowitz.

Av landene i Norden kommer Norge desidert dårligst ut på statistikken over andelen deporterte jøder. Vestfold alene er på linje med Nederland som hadde den høyeste andelen i Vest-Europa på 75 prosent. Hva var grunnen til at befolkningen i Vestfold ikke klarte å ta bedre vare på jødene som bodde der? Hvem var det som ledet an i forfølgelsen? Og hvilken straff fikk de som medvirket til folkemordet? Det er noen av de spørsmålene jeg har forsøkt å finne svar på i arbeidet med boken «Knut Hamsun og det norske holocaust» (2021).

En som tidlig valgte å bosette seg i Vestfold, var Israel Sachnowitz. Han var russisk innvandrer, slo seg ned i Kristiania i 1907 før han tok med seg familien til Larvik i 1911. Der etablerte han forretning på Torvet 4. Da Hamsun kom til byen i april 1917 for å skrive ferdig «Markens Grøde», skrev han handelsmannen på torget inn i romanen som motstykke til Isak på Sellanraa.

Aron, som han heter i romanen, kommer til marken med familien og etablerer seg som handelsmann på «Storborg». Han tenker bare i penger og handler som en regjering, heter det, men til slutt fordrives han fra stedet. Romanen avsluttes med en monolog der lensmann Geissler belærer sønnen til Isak om at skylden for den moderne elendigheten kan tilskrives jøden og yankeen.

«Markens Grøde» føyer seg inn i rekken av Hamsuns sivilisasjonskritiske tekster der han markerer seg som en tydelig høyreradikaler. Hamsun ville mer enn å skrive litteratur. Han ville endre de betingelsene han levde under ved å kvitte seg med alt han ikke likte, så som moderne industri, internasjonal handel, arbeiderbevegelse, kvinnefrigjøring, demokrati og menneskerettigheter.

Gjennom hele mellomkrigstiden fortsatte Hamsun med utfall mot jødene i artikler, brev og omfangsrike romaner. Tydeligst er han i brevet til Mikal Sylten fra 1925 der han mener at jødene må sendes ut av landet. Han presiserer at det vil verne den hvite rase fra videre blodblanding. Noe annet vil innebære en ulykke for begge parter.

Den 30. mars 1940 kunne Larviks innbyggere lese i avisen at Israel Sachnowitz fylte 60 år og at han nå hadde vært handelsmann i byen i 30 år. Samme dag gikk Knut Hamsun ut i avisen Fritt folk og oppfordret tyske myndigheter til å komme Norge til unnsetning for å redde nordmennene fra kommunistene i øst og kapitalistene i vest. Ti dager senere kom den tyske militærmakten for å okkupere landet. Larvik ble mottakshavn for skipskonvoier fra Danmark med mannskaper og utstyr, alt sammen velsignet av politimester Anders Finch som nå bodde i Hamsuns gamle «Villa Havgløtt» og styrte byens politikorps.

For å komme forfølgelsene i forkjøpet kjøpte Israel Sachnowitz gården Gjein i Stokke. Da tyskerne beslagla boligen i Sveinsgate 15 til kommandantbolig, flyttet Sachnowitz ut på landet. Det hjalp lite, for der ble de angitt av lokale NS-medlemmer. 9. april 1942 måtte familien fylle ut spørreskjemaer, og den 26. oktober ble far, fem brødre og Idar Paltiel som var på besøk, arrestert av lensmannen Oddmund Gran i Stokke og fire tjenestemenn fra Tønsberg politikammer. En måned senere arresterte han også to av søstrene.

Lensmann Gran og politimester John Tryggve Fehn i Tønsberg var begge ansvarlige for arrestasjonen av familien Sachnowitz. De samarbeidet også om den etterfølgende likvidasjonen av boene med beslag av kontanter, smykker, sølvtøy og bankkonti. Dermed ble det åpenbart for alle involverte at jødene skulle sendes bort for godt og aldri vende tilbake.

Etter krigen reiste statsadvokaten for landssviksaker Petter Meyer i Larvik tiltale mot de to medskyldige. Men retten var i tvil om Gran visste at det var rettstridig det han hadde vært med på og frifant ham for de alvorligste tiltalepunktene. Han fikk ett års fengsel for medlemskap i NS og arrestasjoner av motstandsmenn som ble torturert.

Politimester Fehn hadde juridisk embetseksamen og visste at det var rettstridig det han hadde vært med på, men siktelsen mot ham ble redusert til medlemskap i NS, oppfordring til militærtjeneste på østfronten og angivelse av jødiske forretningsmenn i Tønsberg. Etter flere forberedende runder ble tiltalen frafalt og Fehn fikk en bot på 2000 kroner. Ikke noe sted i sakspapirene står det at han hadde ansvaret for arrestasjoner av 28 jøder fra sitt eget politidistrikt, den yngste Mina Plesansky på 10 år, den eldste Markus Jaffe på 82.

Hva hjemmefronten visste, er ikke godt å si, men den gjorde i hvert fall ingenting. Da saken mot lensmann Gran ble ført, fikk han med seg vitner som var tilknyttet hjemmefronten og som mente at Gran bare hadde gjort jobben sin. Politimester Fehn sørget på sin side for en lang liste med folk som kunne gi ham de aller beste skussmål for å ha beskyttet befolkningen mot den tyske okkupasjonsmakten. Ingen vitnet til fordel for de drepte jødene.

Standardverket for landsvikoppgjøret i Norge er fortsatt Johs. Andenæs’ «Det vanskelige oppgjøret». Han mente i etterpåklokskapens lys at rettsoppgjøret sto seg godt. Men i boken viet han én side til jødene, mens prosessen mot Hamsun ble viet fem sider. Det sier litt om prioriteringene. Til forsvar for Andenæs skal det legges til at han mente Hamsun ville blitt dømt i en eventuell straffesak. Noe annet ville vært utenkelig.

Filmen med manus av prisbelønte Harald Rosenløw Eeg og Lars Gudmestad er verdt å se, men den beste vitneskildringen vi har fra folkemordet på jødene i Norge, kan vi takke forfatteren Arnold Jacoby og Herman Sachnowitz for. Til forskjell fra Hamsuns stereotype utlevering av mannen som i Larvik bare ble kalt jøden på torget, tegnes det der endelig et sympatisk bilde av Israel Sachnowitz.