Få slutt på vaksinekrigen

I det lange løp vil alle land tape på vaksinenasjonalisme. Det vil forsinke vaksineringen i mange land og gjøre oss alle sårbare for nye mutanter av viruset.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har advart om at unionen kan komme til å stanse all eksport av AstraZeneca-vaksinen. EU oppgir at de har sendt ti millioner vaksinedoser til Storbritannia, mens de selv bare har mottatt en liten del av vaksinene som de var lovet til eget bruk. EU mener Storbritannia ikke har eksportert noe.

Storbritannias statsminister Boris Johnson kan med rette føle seg truffet av EUs kritikk. Han ringer denne uken rundt til europeiske ledere for å be dem unngå å vedta eksportstopp. Det er lite overbevisende at britene nå argumenter mot vaksinenasjonalisme. Det er nettopp en slik form for proteksjonisme som EU mener britene praktiserer.

USA har regler som krever at de som produserer vaksiner først oppfyller kontrakter med amerikanske myndigheter før de eksporter doser til andre land. Det fører til bekymring i Europa for at det også kan ramme forsyningene av viktige råvarer som brukes for å produsere vaksiner.

Myndighetene i de enkelte land har selvsagt et ansvar for å vaksinere sin egen befolkning. Men på lengre sikt er alle nasjoner avhengige av at også deres naboer er vaksinert. Og at det ikke finnes arnesteder i verden der nye og farligere mutanter av viruset kan oppstå som vi ikke har beskyttelse mot.

Vaksineproduksjon avhenger av en rekke underleverandører. Forsyningslinjene har forgreninger til mange land. En pandemi gir et perfekt eksempel på hvor viktig det er å samordne innsatsen over landegrensene og sørge for en mest mulig effektiv produksjon og distribusjon. Dessverre har store nasjoners svar på Covid-19 pandemien vært langt fra perfekt. Kampen om vaksiner intensiveres. Det er proteksjonisme og økt rivalisering i stedet for samarbeid.

EU har ikke lykkes med å vaksinere sine borgere i samme takt som Storbritannia og USA, til tross for at EU er en stor produsent av vaksiner. I Norge har 9,4 prosent fått én vaksinedose og vi ligger litt foran store EU-land. I Storbritannia har 41,1 prosent fått den første dosen. I USA settes det 2,5 millioner doser hver dag.

Verdens rike og velstående land kommer dårlig ut hvis de hindrer andre fra å få tilgang til vaksiner eller nødvendige råvarer til produksjonen. I store deler av verden er vaksineringen knapt nok kommet i gang. EU har allerede innført eksportkontroll av vaksiner. De bør ikke innføre et forbud. Storbritannia bør på sin side se seg tjent med at europeerne får de vaksinedosene de er lovet. Vi må komme oss ut av pandemien sammen. En vaksinekrig er det siste vi trenger.