Iskaldt i Alaska

HARDE ORD: Kinas ledende diplomat Yang Jiechi og utenriksminister Wang Yi kom til Alaska for å møte den nye amerikanske administrasjonen. Foto: Frederic J. Brown / Pool AFP

For første gang møtte USAs nye utenriksminister Anthony Blinken sin kinesiske kollega Wang Yi. Dette skjedde i en iskald atmosfære i Anchorage i Alaska.

Donald Trump hevdet i valgkampen i 2020 at Kina ville vinne og ta eierskap over USA hvis Joe Biden ble president. Men Beijing har ingen grunn til å feire Trumps nederlag.

Den nye amerikanske administrasjonen er tydeligere enn den forrige i å kritisere Kina for menneskerettighetsbrudd og maktmisbruk. Like før møtet i Alaska innførte USA sanksjoner mot 24 kinesere som anklages for å ha undergravd Hongkongs selvstyre og demokrati.

Det pågår et økonomisk tungvekts-oppgjør mellom den etablerte supermakten USA og utfordreren til tittelen, Kina. Det er en kamp om lederskapet for å utvikle ny teknologi. At Kina er blitt mektigere militært øker også spenningen. Det innledende møtet i Anchorage demonstrerte også til fulle hvor stor den ideologiske avstanden er. Det som skulle vært noen få minutter med en åpningshilsen ble en intens verbal konfrontasjon for åpen scene.

Blinken angrep Kina for å underminere global stabilitet. Han viste til Kinas handlinger i forhold til Hongkong, det demokratiske Taiwan og den forfulgte muslimske minoriteten i Xinjiang. Kinas ledende diplomat Yang Jiechi anklaget deretter amerikanerne for “kald krigs mentalitet”.

Han sa at USA ikke har rett til å anklage Beijing for menneskerettighetsbrudd eller belære kineserne i demokrati. Han sa at USA burde ha nok med å ordne opp i sine egne problemer. Blinken sa at USA, i motsetning til Kina, har en lang historie i å erkjenne egne problemer: - Vi prøver ikke å ignorere dem, late som de ikke eksisterer eller feie dem under teppet.

Trump startet en handelskrig med Kina for å oppnå en gunstigere handelsavtale. Men Kinas vekst stiller USA og vestlige land overfor større utfordringer enn eksport og import. Biden vil styrke samarbeidet med andre demokratier for sammen å stå sterkere i møte med det autoritære Kina. Det er et klokt valg. Og selv om Biden varsler “ekstrem konkurranse” med Kina er han også åpen for samarbeid når det er mulig og ønskelig. Det gjelder blant annet klimatiltak, striden om Irans atomprogram og Nord-Koreas atomvåpen.

En av Bidens største utfordringer er å styrke USA konkurranseevne i forhold til Kina, teknologisk og økonomisk. Det er viktig med en åpen og direkte dialog mellom verdens to mektigste land. Da er det bra at Biden-administrasjonen er klar og tydelig i sin tale. Hvis vi unnlater å påtale Kinas brudd på grunnleggende menneskerettigheter svikter vi de idealer våre samfunn bygger på.