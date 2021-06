Kommentar

De usynlige flyktningkvinnene

Av Shazia Majid

Foto: Roar Hagen

Flyktningkvinnene i Norge er de mest fremmede av alle fremmede. Et liv på utsiden har sin pris. Noen ganger er prisen selve livet.

«Sarah» hadde vært i Norge i to år. Men ingen kjente egentlig flyktningkvinnen fra Sør-Sudan. Før hun tok med seg to av sine tre barn inn i døden.

Det var en kald desemberdag i Tromsø i 2019. Hun hadde ringt ektemannen sin på mobilen flere ganger, uten å få tak i ham. Et halvt år i forveien hadde de søkt separasjon. Med seg i bussen til Fagereng, en bussholdeplass rett ved fjæra, hadde hun døtrene på ett, fire og syv år.

Det var forbipasserende som varslet politiet da de så fotspor i snøen som ledet ned til sjøen. Det ble funnet en barnevogn i nærheten og støvler i vannkanten. De fryktet at noe alvorlig hadde skjedd og varslet nødetatene. I redningsaksjonen ble Sarah og de tre døtrene hentet livløse opp av sjøen. Sarah og de to eldste jentene døde. Den minste jenta overlevde. Hun har fått varige mén.

DRUKNINGSTRAGEDIEN: Denne barnevognen sto igjen da «Sarah» valgte å avslutte sitt og sine barns liv i Tromsø 2. desember 2019. Foto: Ronald Johansen/iTromsø

På utsiden av samfunnet

«Dette kom som lyn fra klar himmel», sa ledelsen i kommunen da det skjedde.

Og dette lille utsagnet – rommer den store sannheten.

Ikke bare om denne kvinnens liv. Men om så mange flyktning- og innvandrerkvinners liv. Et liv på utsiden av det norske samfunnet.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) har gjennomgått saken. Og skrevet en rapport hvor de kommer med konkrete anbefalinger. Det er kanskje en av de viktigste rapportene som er skrevet på dette feltet.

Den må derfor leses, løftes og brukes.

En historie som gjentar seg

Det valget «Sarah» tok er et ekstremt tilfelle.

Forskningen til drapsforsker Vibeke Ottesen viser at mødre sjeldent dreper sine barn. I rapporten fremgår det at hun tolker handlingene til kvinnen som en «kontrollert omsorgshandling fra en fortvilet mor».

«Sarah» er en av svært få som velger døden. Men hun er ikke alene om fortvilelsen.

Kommisjonen gjør derfor helt rett i å ikke bare granske hendelsen, men å løfte blikket og se på utfordringene til alle (familiegjenforente) flyktningkvinner. Og i stor grad også innvandrerkvinner.

De viser at mange av kvinnene er svært sårbare i utgangspunktet. Og at mangelen på et tilpasset mottaksapparat forverrer situasjonen.

Gjennomgangen avslører nemlig hvordan ulike offentlige instanser ikke snakker sammen. Hvordan tilgjengelige ressurser ikke blir brukt. Hvordan kvinner søker hjelp, og hjelpere som ikke forstår eller ikke har tid til å hjelpe. Og hvordan de i etterkant fortvilt spør seg om de kunne gjort noe mer, eller annerledes. Og ikke minst hvordan lovene rammer kvinnene hardere.

Tragedien

I rapporten er det 31 konkrete vurderinger av ulike aspekter ved flyktningkvinners møte med det norske samfunnet. 30 av dem beskriver risikoene kvinner står overfor.

Det sier sitt om hvilke enorme odds disse kvinnene møter.

For hva var det Sarah tenkte på under bussturen? Hvorfor følte hun at dette var eneste utvei? Hvorfor var hun så fortvilet? Det er spørsmål ingen kan svare på.

Og det er det som er tragedien. At hun ikke hadde noen å betro seg til. At hun ikke hadde et språk hun kunne gjøre seg forstått på. At hun ikke kjente sine egne rettigheter.

Overveldet og ensom

Staten krevde mye av henne på kort tid. I et vilt fremmed land. Hun skulle delta på introduksjonsprogrammet på fulltid, samtidig som hun hadde tre små barn i skole og barnehage hun måtte følge opp og ta seg av.

Etter hvert ble Sarah «mer og mer fortvilet uten at noen i tjenestene fanget dette opp».

Alle kvinnene skal gjennom samme kvernen. Helst så fort som mulig. Helt uavhengig av hvilke traumer og sorg de bærer på. Hvordan de har det hjemme og hvor trygge de føler seg.

Mange kvinner kommer fra store familier i hjemlandet til et liv i isolasjon og ensomhet. Prisgitt ektemannen. Uten språk og nettverk. Uten kvinnefellesskap og trygghet. De blir overrumplet, overbelastet og sitter med en følelse av at de ikke får det til. Mange av kvinnene kan bli syke av det, både fysisk og psykisk. Uten at de klarer, eller vil sette ord på det.

Hvem tenker på kvinnene?

Nøyaktig slik var det også for kvinner som innvandret til Norge på 70-tallet. Forskjellen mellom 1971 og 2021 er at det i dag finnes introduksjonsprogram og norskkurs og klare krav. De er viktige.

Men rapporten peker på noe vesentlig og underkommunisert. Tar tiltakene hensyn til kvinnenes behov? Eller er det samfunnets behov for rask integrering som står øverst? Og er det siste i det hele tatt mulig uten det første?

Sarah hadde blitt familiegjenforent med sin ektemann. Det betyr at hun ikke hadde selvstendig flyktningstatus, slik som ektemannen. Det er ikke myndighetene som bosetter familiegjenforente. Kvinnene møter et mindre mottaksapparat. Det er mannen som er hennes mottaksapparat. Sarah kunne søkt om avledet flyktningstatus. Noe som hadde gitt henne selvstendige rettigheter. Men få flyktningkvinner vet om ordningen.

På mannens nåde

På 70-tallet ble innvandrerkvinner sett på som vedheng til ektemannen. Røk ekteskapet, røk norgesoppholdet. De var på hans nåde. Patriarkatet ble styrket, ikke svekket i likestillingslandet Norge.

I dag er familiegjenforente flyktning- og innvandrerkvinner fortsatt et vedheng til ektemannen. På hans nåde. Ryker ekteskapet, ryker de ut av landet, så sant de ikke har felles barn i Norge.

Det har og vil alltid være et pressmiddel mot allerede utsatte kvinner.

Lærdommen

Undersøkelseskommisjonen har gjort et prisverdig arbeid. Deres rapport er Sarahs ettermæle.

De 50 siste årene er det utallige flyktning- og innvandrerkvinner som ikke har blitt sett. Og ikke blitt hørt. Bortgjemt av egne. Glemt av storsamfunnet.

Kommisjonen løfter dem ut av skyggene.

Og viser at noen tragedier muligens ikke kan forhindres. Men at de kan lære oss å bli bedre. På å se, høre og hjelpe - de som lever på utsiden av samfunnet.